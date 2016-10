Ran an die (Speck-)Ringe! Mit Hula Hoop Training zum flachen Bauch

Kindisch? - Niemals! Zwar macht es einen Riesenspaß den Hula Hoop Ring kreisen zu lassen, doch viel wichtiger, es sorgt für einen flachen Bauch! Ran an die (Speck-)Ringe!

Wer kennt es nicht, das tolle Spielgerät aus der Kindheit: Der Hula Hoop. Jeder hat einmal den Versuch gewagt und wollte seine Freunde an Umdrehungen übertreffen. Schon 2009 hat es uns die US-amerikanische First Lady Michelle Obama vorgemacht – Hula Hooping! Auch Stars wie Beyoncé, Kate Upton, Liv Tyler oder Zooey Dechanel greifen immer mal wieder zu den heißen Hoops und lassen ihre Hüften kreisen. Mit der richtigen Musik könnt auch ihr ein tolles Fun-Workout gestalten.

Warum haben wir überhaupt jemals damit aufgehört, die Ringe kreisen zu lassen?

Ein Grund mehr jetzt als Erwachsene wieder zum Hula Hoop zu greifen, denn was häufig vergessen wird – beim Fitness Hula Hooping kann man richtig viele Kalorien verbrennen. Mit der richtigen Technik und genug Elan könnt ihr zwischen 500 und 900 Kilokalorien pro Stunde schaffen. Also sollten eure künftigen Workouts definitiv auch ein wenig Hula Hoop Training enthalten. Das macht Spaß, ihr könnt euch super damit aufwärmen und trainiert direkt mehrere Muskeln an Bauch, Rücken, Po und Beinen.

Wer mit dem Hula Hoop Training wirklich Erfolg haben möchte, sollte sich definitiv einen Hula Hoop in Erwachsenengröße zulegen. Was das Training selbst angeht, so müsst ihr euch ein wenig ins Zeug legen. Zuerst gilt es natürlich den Reifen in der Taille kreisen zu lassen. Das erfordert ein wenig Übung, aber das lernt ihr schnell. Gute 15 Minuten solltet ihr euch damit mindestens beschäftigen, alles darunter könnt ihr nicht wirklich als Training betrachten.

Die richtige Hula Hoop Größe finden:

Stellt den Reifen neben euch auf den Boden, reicht er bis zu eurem Bauchnabel oder darüber, ist die Größe genau richtig. Je größer der Reifen ist, desto leichter ist das Hooping auch für Anfänger zu lernen.

Mit Hula Hoop Training zum flachen Bauch

Für euer Hula Hoop Training braucht ihr neben dem Reifen bequeme Schuhe, anliegende und bequeme Klamotten. Legt vor dem Training jeglichen Schmuck ab und bindet eure Haare wenn nötig zusammen, damit ihr euch nicht verletzt. Wenn ihr mögt, macht eure Lieblingsmusik an und legt los. Kleiner Tipp: Man kann das Training auch super vor dem Fernseher während der Lieblingsserie machen.

When that hoop love kicks in 😳 Ein von Deanne Love 💜 Hooplovers.tv (@deannelovexo) gepostetes Video am 6. Okt 2016 um 4:17 Uhr

Los geht's:​

​Stellt euch in der Ausgangsposition auf und bringt den Hula Hoop in Bewegung. Lasst den Reifen zunächst für einige Umdrehungen um den Bauch kreisen, bis ihr die Bewegung sicher ausführt.

​Verändert die Geschwindigkeit des Kreisens im Rhythmus der Musik. Werdet schneller und wieder langsamer.

​Streckt eure Arme über euren Kopf, haltet sie für circa 12 Kreiswiederholungen oben. Dann für 12 Wiederholungen zur Seite.



Fällt euch der Hoop auf den Boden ist das nicht tragisch, nehmt ihn auf und macht an der gleichen Stelle weiter.

weiter.





​Danach könnt ihr eure Beine mit einbeziehen. Bleibt im Oberkörper aufrecht und streckt euer linkes Bein nach vorne und haltet den Fuß für rund 12 Kreiswiederholungen kurz über dem Boden. Streckt es dann zur Seite, wieder für 12 Wiederholungen. Danach wird das Bein ebenso lange nach hinten ausgestreckt. Jetzt das Bein wechseln.

​Nun geht es eurem Po an den Kragen: Geht in die Knie, wie bei einer Kniebeuge und bleibt in dieser Position. Startet nun wieder mit dem Reifen. Achtet darauf, dass ihr dabei nicht zu stark mit dem Rücken arbeitet. Haltet die Kniebeuge für circa 15 Wiederholungen.





Wiederholt das Training bis zu drei Mal. Viel Spaß!​

Hier gibt's noch ein Hula Hoop Tutorial von Deanne Love zum mitmachen:

Hula Hoop Training ist genau euer Ding? Dann achtet beim Kauf eines Reifens darauf, dass er eurer Größe entspricht. Abgesehen von den Farben, könnt ihr auch noch zwischen verschiedenen Gewichten wählen. Die Gewichte beeinflussen das Schwungverhalten des Reifens und machen euer Training leichter oder schwerer. Bei einigen Fitness Hula Hoops sind an der Innenseite auch Noppen angebracht, diese unterstützen unter anderem den Halt, führen anfangs jedoch manchmal zu leichten blauen Flecken an der Taille. Keine Sorge, nach einer kurzen Gewöhnungsphase verschwinden diese schnell wieder.

Zuerst sehen wir vielleicht noch aus wie Peter Griffin...

... nach ein paar Wochen Hula Hoop Training kommen wir Kate Upton immer näher.