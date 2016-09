Serienjunkies aufgepasst: Wir haben das Serien-Workout zu eurer Lieblingsshow!

Du willst nicht als Couchpotatoe enden, aber auch nicht auf deine Lieblingsserie verzichten? Mit diesem Serien-Workout kommen auch Serienjunkies sportlich voll auf ihr Kosten!

Jetzt mal ganz ehrlich – wenn ihr euch entscheiden müsst zwischen eurer Lieblingsserie und dem Gang ins Fitnessstudio, wie fällt die Wahl wohl aus? Besonders kritisch ist die Zeit, wenn gerade eine neue Staffel unserer Lieblingsserie anläuft. Ja, häufig hören wir auf unseren inneren Schweinehund und bleiben einfach auf dem Sofa liegen. Dann verwandeln sich unsere in der Staffelpause hart antrainierten Muskeln wieder in den ungeliebten Schwabbel. Wir mutieren zu richtigen Faulpelzen. Manchmal nervt das richtig, weil das schlechte Gewissen an einem nagt. Schließlich wollen wir in Form bleiben!

Glücklicherweise teilen dieses Gefühl ganz viele Serienfans weltweit. Einige kreative Köpfe sind auf die Idee gekommen die Lieblingsserie und das Training zu verbinden – genial! Damit wir alle davon profitieren können, haben wir ein paar wirklich coole TV-Serien-Workouts für euch herausgesucht. Euer Workout richtet sich nach dem, was gerade auf dem Bildschirm passiert. Viel Spaß!

The Big Bang Theory Workout

Gilmore Girls Workout

Grey's Anatomy Workout