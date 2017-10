Lachen, Spaß haben, tanzen - diese drei Aktivitäten vereint, ergeben ZUMBA. Ganz nebenbei ist das Tanz-Workout auch noch eine ganz besonders effektive Sportart. Wir haben sie für euch ausprobiert!

"ZUMBA ist ein Lebensgefühl!", verrät uns Mylgia, unsere ZUMBA-Trainerin. Schon morgens um 9 Uhr ist die gebürtige Niederländerin unbeschreiblich gut gelaunt. Damit steckt sie all jene von uns an, die normalerweise um diese Uhrzeit gerade mal ein gequältes "Morgen" hervorbringen und sich mit dem ersten Kaffee hinter ihrem Bildschirm verkriechen.

Was ist ZUMBA überhaupt?

"ZUMBA, das macht Spaß! Es ist ein lateinamerikanisch inspiriertes Tanz-Fitness-Workout und man merkt dabei gar nicht, dass man trainiert", erklärt Trainerin und Ausbilderin Mylgia. "Man wiederholt die Bewegungen, aber das wird alles versteckt hinter Rütteln und Klatschen - und dann passt jede Bewegung zu der Musik."

Tänzerisches Aerobic, so lässt sich ZUMBA am ehesten beschreiben, sollte man mal auf Menschen treffen, die vielleicht noch nie von dieser Sportart gehört haben. Latin-Rhythmen gepaart mit leicht zu erlernenden Schrittfolgen, die auch Elemente aus dem Hip Hop enthalten. Eine gute ZUMBA-Stunde erkennt man weniger daran, dass alle synchron und im Takt tanzen, sondern eher, dass jeder lacht und Spaß dabei hat.

"​Wir haben ja die lateinamerikanischen Rhythmen, bei denen jeder ein anderes Gefühl hat", sagt Mylgia. "Das kann man eigentlich sehen wie einen kleinen Kurzurlaub, um Stress abzubauen, die Zeit zu vergessen und Spaß zu haben." Und ganz nebenbei verbraucht man beim beliebten Tanz-Workout bis zu 1000 Kalorien pro Stunde.

Für wen ist ZUMBA geeignet?

Das ist es, was ZUMBA ausmacht: Jeder kann mitmachen! "ZUMBA hat so viele positive Nebeneffekte", findet Mylgia. Ihrer Meinung nach ist das Workout so genial, weil jeder seinen Platz finden kann. Es ist locker, es ist freundlich und es ist dynamisch - es ist ein Lebensgefühl.

Wir haben ZUMBA für euch getestet

Klar, ZUMBA kennt inzwischen so gut wieder jeder, doch ebenso gibt es immer wieder Leute, die noch nie an einem Workout teilgenommen haben. Damit ihr endlich erfahrt wie toll das Tanztraining wirklich ist, haben wir den ultimativen Test gemacht.

"Ich fand es richtig cool, ich habe es vorher noch nie gemacht und, ja, es macht richtig Spaß", berichtet Josipa, ein Neuling in Mylgias Kurs. "Ich bin ein bisschen aus der Puste, aber ich würde es gerne nochmal machen."

Auch Miriam hat ZUMBA zum ersten Mal ausprobiert und sagt: "Selbst Leute, die sich sonst eher schwer tun mit Bewegung, für die ist das was und es macht total Spaß!" Miriam ist sicher, dass sie in Zukunft ZUMBA nochmal machen wird.



Und sie hat völlig Recht, egal ob Tanztalent oder Körperklaus ZUMBA macht ist leicht zu erlernen. Die rhythmischen Klänge der eigens komponierten Musik motivieren absolut jeden sich zu bewegen. Ganz nebenbei werden auch die motorischen Fähigkeiten geschult und wir verbrennen Kalorien.

Wenn jetzt auch ihr Lust auf ZUMBA bekommen habt, dann schaut doch mal hier vorbei und findet den nächsten Kurs in eurer Nähe!

Ganz gleich, ob ihr nun gerade Mama geworden seid und die Babypfunde schnell wieder loswerden wollt, ob ihr euch zwischen den Verpflichtungen für Familie und Beruf einfach nur auspowern wollt oder ob ihr vielleicht schon Großmama seid und euch fit halten wollt, ZUMBA geht immer!



Ebenso individuell wie ihr sind auch die Workouts gestaltet. Für alle Bedürfnisse gibt es das passende Workout.

Seht euch hier das Trainings-Video des facebook-Livestreams an!