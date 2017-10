Wie ihr euren Cardigan kombinieren könnt und welche Strickjacken jetzt Trend sind, zeigen wir euch im großen Styling-Guide für Cardigans!

Cardigans gehören einfach in jeden Kleiderschrank. Das hat gleich mehrere Gründe. Zum einen sind die kuscheligen Strickjacken perfekt für die unbeständige Übergangszeit. Wenns draußen kühl ist, halten sie uns mollig warm und drinnen sind sie schnell wieder ausgezogen. Und das ohne Make-up und Haare zu zerstören!



Außerdem lassen sich die schlichten Basics perfekt kombinieren und passen sowohl zu einem lässigen Alltags-Look mit Top, Jeans und Sneakers als auch zu edleren Business- oder Abend-Outfits. Und drittens kommen Strickjacken in neutralen Farben wie Schwarz oder Grau einfach nie aus der Mode. Die Investition in einen zeitlosen Cardigan aus flauschiger Wolle lohnt sich also.

Cardigan stylisch kombinieren: So tragen Fashionistas das Kuschel-Basic

​Wie aufregend und cool schlichte Cardigans gestylt werden können, zeigen unsere Lieblings-Bloggerinnen. Welches Übergangs-Outfit ist euer Favorit?

Styling-Trick: So wird der Cardigan-Look aufregend

Oversize-Cardigans können schnell sehr lässig wirken. Mit diesem Styling-Trick sorgt ihr dafür, dass die Kuscheljacke auch zum Abend-Look mit Skinny Jeans und High Heels passt: Wählt dazu einfach einen schmalen, im besten Fall funkelnden Gürtel und knotet ihn über eurem Cardigan um die Taille. Dadurch bekommt die Strickjacke eine elegante Note und noch dazu wirkt eure Figur trotz XXL-Cardigan schön proportioniert.

Grob oder fein, mit Knöpfen oder ohne: Welche Cardigans sind jetzt in?

Genau wie bei den Pullovern heißt es auch bei den Cardigans im Herbst und Winter 2017: Bigger is better. Wer im Herbst und Winter 2017 modisch vorne mitspielen will, sollte also zu XXL-Cardigans greifen. Gerne aus grober Wolle gestrickt, denn diese Strickjacken sind besonders lässig und halten noch dazu schön warm.



Ob mit oder ohne Knöpfe ist euch überlassen. Beides ist in. Ihr solltet aber daran denken, dass Oversize-Cardigans ohne Knöpfe immer lässiger wirken als klassische kürzere Strickjacken mit Knopfleiste.

​Echte Trend-Teile sind außerdem überlange Cardigans, die bis zu den Waden reichen. Diese Strickmäntel sind allerdings nur etwas für große Frauen. Wer zierlich ist, sollte besser zu Strickjacken greifen, die maximal bis zur Mitte des Oberschenkels reichen.



Bei den Trendfarben spielen softe Grautöne und warme Erdfarben die Hauptrolle. Wer Lust auf etwas Auffälligeres hat, dem empfehlen wir Cardigans in Knallfarben wie Violett oder Pink. Da lässt die 80er-Mode lässt grüßen.

Auch auf gofeminin:



Herbstjacken-Trends 2017: Das sind die größten Must-haves!



Pullover kombinieren: Die schönsten Pulli-Outfits zum Nachstylen



Was anziehen bei 20 Grad? Die schönsten Outfits für den Übergang