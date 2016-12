Der Weihnachtsfeier-Dresscode: DIESEN Styling-Fehler solltet ihr unbedingt vermeiden!

Ihr wisst nicht, was ihr bei der anstehenden Weihnachtsfeier anziehen sollt? Kein Grund zur Panik! Wir entschlüsseln den Weihnachtsfeier-Dresscode, zeigen, welches Styling immer geht und zum Schluss verraten wir, was ein echtes No-Go bei der Weihnachtsfeier ist.

Dass man auf der Weihnachtsfeier nicht auf dem Tisch tanzen sollte, ist klar. Und wer sich am nächsten Tag nicht unter seinem Schreibtisch verstecken möchte, sollte sich auch bei Sekt, Bier und Eierpunsch zügeln.



Doch wie steht's eigentlich mit dem Dresscode für die Weihnachtsfeier? Was sind die No-Gos, wenn man mit Chef und Kollegen feiert? Und mit welchem Outfit gilt man auf der Weihnachtsfeier als gut angezogen?

Styling-Regel Nr. 1: Die Location bestimmt den Dresscode der Weihnachtsfeier

Den EINEN Dresscode für die Weihnachtsfeier gibt es gar nicht. Denn welches Outfit die richtige Wahl für eure Weihnachtsfeier ist, richtet sich danach WIE und vor allem WO gefeiert wird.



Feiert ihr ganz ungezwungen auf Bierbänken im Büro? Dann müsst ihr nicht in eleganter Abendgarderobe erscheinen.



Findet eure Weihnachtsfeier allerdings in einem edlen Restaurant statt, sollte euer Styling dementsprechend schick ausfallen. Das kleine Schwarze oder ein elegantes Strickkleid sind hier eine sichere Bank.

Styling-Regel Nr. 2: Auch die Unternehmenskultur hat Einfluss auf den Dresscode

​Neben der Location spielt auch der Umgang im Unternehmen eine wichtige Rolle. Ist das Arbeitsklima in eurer Firma eher locker und freundschaftlich? Dann ist auch der Dresscode für die Weihnachtsfeier nicht so streng.



Herrscht hingegen eine strenge Etikette, wird auch die Weihnachtsfeier sehr gediegen ausfallen. Ein sehr schicker Abend-Look ist also Pflicht!



​Unser Tipp: Am besten sprecht ihr euch vorher mit euren Kollegen ab, so vermeidet ihr die Gefahr under- oder overdressed auf der Feier zu erscheinen.

Edel und gediegen: Weihnachtsfeier in einem schicken Restaurant

Euer Chef hat in ein edles Restaurant geladen? Dann solltet ihr euer Outfit dem Anlass entsprechend auswählen. Heißt in dem Fall: Elegant, aber nicht zu pompös. Schließlich ist eine Weihnachtsfeier kein Abschlussball oder Disco-Besuch. Keine Styling-Idee? Die schönsten Looks für eine elegante Weihnachtsfeier seht ihr in der Galerie!

Euch fehlt die passende Kleidung? Hier gibt's die schönsten Teile zum Nachshoppen!

Locker und ungezwungen: Weihnachtsfeier in den Büroräumen

Je ungezwungener die geplante Feier, desto legerer auch der Weihnachtsfeier-Dresscode. Trotzdem solltet ihr nicht in Jogginghose auflaufen. Der Anlass ist schließlich immer noch ein feierlicher.



Mit einer Jeans und einer schönen Bluse könnt ihr nichts falsch machen. Auch mit einem Pullover und Midirock seid ihr gut angezogen. Statt High Heels könnt ihr dazu auch Boots oder Ballerinas stylen.

Unser Favoriten für eine lockere Weihnachtsfeier

Und immer dran denken: Nicht zu sexy!

Hier kommt nun der größte Styling-Fehler, den ihr begehen könnt. Egal, ob gediegenes Essen in einem edlen Restaurant oder eine legere Party in den Büroräumen: Euer Weihnachtsfeier-Outfit sollte in KEINEM Fall zu sexy sein. Einen Ausschnitt bis zum Bauchnabel und einen Minirock, der auch als Gürtel durchgehen könnte, solltet ihr euch bsser für den nächsten Discobesuch aufheben. Immerhin handelt es sich bei der Firmen-Weihnachtsfeier um eine berufliche Veranstaltung. Auch, wenn die Grenzen zwischen Arbeit und Spaß nach ein paar Gläsern Punsch oft fließend sind. Statt Mini also besser Midirock.



​Achtet bei der Wahl eures Stylings für die Weihnachtsfeier auch darauf, dass ihr euch in der Kleidung wohlfühlt. Sich zu verkleiden und in ein Outfit zu schlüpfen, das nicht zu einem passt, ist nämlich ebenfalls ein No-Go!

