Bei modischen Frauen abgeschaut: 6 Fashion-Vorsätze, die deinen Stil sofort verbessern!

Besser fühlen, besser aussehen: Wir verraten euch 6 Fashion-Vorsätze, die euch einen tollen Stil und ein gutes Gefühl bescheren.

1. Ich bin stolz auf mich und meinen Körper.

Stylische Frauen wissen: Den perfekten Körper gibt es nicht. Denn das, was auf Instagram und Co. so makellos scheint, ist fast immer ein Zusammenspiel von vorteilhafter Pose, schmeichelndem Licht und ein paar Photoshop-Klicks. Lass dich also von diesen Bildern nicht blenden - sie spiegeln nicht die Realität wider.



Das, was echt ist, bist du. Schau dich im Spiegel genau an: Was gefällt dir besonders? Was macht dich schön und einzigartig? Versuche mit deinem Styling genau das herauszustellen, anstatt nur die vermeintlichen Problemzonen zu kaschieren.

2. Ich lasse mir nichts vorschreiben.

"Als Blondine solltest du kein Schwarz tragen. Bei dicken Oberschenkeln ist ein Minirock Tabu und Maxikleider sind für kleine Frauen unvorteilhaft". Klar, solche Styling-Tipps können hilfreich sein. Aber viel wichtiger als die Meinung von außen ist doch, dass du dich in deiner Kleidung wohlfühlst.



Stylische Frauen wissen das und tragen ihre Outfits hoch erhobenen Kopfes und mit jeder Menge Selbstvertrauen. Und DAS ist viel sexier als der vermeintlich "perfekte" Körper.

3. Ich setze auf Klasse, statt auf Masse.

Du beneidest modische Frauen um ihren tollen Stil? Ihr Geheimnis: Sie hetzen nicht jedem Trend hinterher, sondern wählen Kleidung und Accessoires mit Bedacht. Qualität statt Quantität.



Tu es ihnen 2017 gleich: Versuche deinen Schrank nicht mit Schnäppchen vollzustopfen, sondern spar lieber für ein paar hochwertige Teile. Das können eine Echtledertasche, edle Schuhe oder auch eine perfekt sitzende Jeans sein.



Mach dir im Vorfeld Gedanken, wie du die Teile kombinieren kannst und kauf nur Kleidung, bei der du dir sicher bist, dass sie dir lange gefallen wird. So vermeidest du Fehlkäufe.

4. Ich traue mich auch mal etwas.

Es ist verlockend, jeden morgen zu Pulli und Jeans zu greifen. Diese "Uniform" gibt uns nämlich ein Gefühl von Sicherheit. Doch eins bleibt beim immer gleichen Styling auf der Strecke: der Spaß an Mode. Stylische Frauen wissen, wie wichtig der für einen guten Stil ist.



Versuche 2017 deinen Look mit ein paar Raffinessen aufzupeppen. Sei es mit einem Glitzerteil, einer knalligen Farbkombi oder einem neuen Haarschnitt. Trau dich was!

5. Ich räume öfters meinen Schrank auf.

Hinter jeder stylischen Frau steht - ein aufgeräumter Kleiderschrank. Denn nur, wer einen guten Überblick über seinen Klamotten-Fundus hat, kann jeden Tag neue coole Outfits kreieren.



Nimm dir einen Tag im neuen Jahr Zeit (perfekt ist ein verregneter Sonntag) und mach eine gründliche Kleiderschrank-Inventur. Räum alles aus und probier dann vor dem Spiegel neue Looks aus. Sei dabei ruhig mutig und fotografiere die schönsten Styles. So bekommst du ein besseres Gefühl dafür, was dir steht.



Übrigens: Hier verraten wir dir geniale Kleiderschrank-Hacks, dank denen du super leicht Ordnung halten kannst!

6. Ich trenne mich von dem, was mich nicht glücklich macht.

Wenn wir gerade beim Aufräumen sind: Schmeiß dabei alles raus, was dich nicht glücklich macht. Dazu gehören die alte Jeans, in die du schon seit vier Jahren wieder reinpassen willst (weg damit!), das Kleid, das zwar teuer war, dich aber blass aussehen lässt, oder die Trend-Hose, in der deine Beine irgendwie kurz wirken.



Sei kritisch und stell dir bei jedem Teil die Frage: Macht es mich glücklich? Eine solche Ausmist-Aktion schafft nicht nur Platz im Schrank, sondern tut auch richtig richtig gut.

