#FarinaforNAKD 😻 Who's in love?🙋🏽💕 @novalanalove's 2nd drop is finally here! Filled with flowy boho dresses, gorgeous feminine colours and to-die-for jewlery✨ SWIPE for more looks from the collection! #nakdfashion

Ein Beitrag geteilt von NA-KD.com - Nothing but Style (@nakdfashion) am 30. Mai 2017 um 23:04 Uhr