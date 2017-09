Schluss mit altbackenen Kleidern! In diesen 5 Online-Shops finden XXL-Ladys stylische Plus-Size-Mode, die sie umwerfend aussehen lässt.

Für viele heißt "Plus-Size-Mode" immer noch Kleidung, die wie ein Sack vom Körper hängt. Frei nach dem Motto: Kaschieren ist alles. Eine deprimierende Vorstellung. Denn eine große Kleidergröße zu haben, heißt doch noch lange nicht, auf stylische Mode und aktuelle Trends verzichten zu wollen.



Wenn auch ihr zur Sorte "kurvige Fashionista" gehört, dürfte euer Herz jetzt höher schlagen: Wir zeigen euch, in welchen Online-Shops es die schönste Plus-Size-Mode gibt!

Samoon: Für Elegante

Wenn euer Stil eher klassisch-elegant ist oder ihr nach einem edlen Outfit für einen feierlichen Anlass sucht, ist der Onlineshop Samoon.com eine gute Adresse. Die Schnitte ab Größe 42 sind gleichzeitig schmeichelhaft und zeitlos, sodass ihr ein Kleidungsstück der Plus-Size-Marke lange tragen könnt, ohne, dass es aus der Mode kommt.



Tipp: In der Shop-Kategorie "Farbwelten" könnt ihr euch Outfit-Vorschläge passend zu eurem Farbtyp anzeigen lassen. Praktisch!

ASOS Curve: Fürs kleine Budget

Nicht nur wir lieben ASOS Curve, sondern auch bekannte Plus-Size-Bloggerinnen wie Victoria Rathweg von fashionalec.com. Kein Wunder, denn die Mode ist super stylisch und dabei richtig günstig. Noch dazu gibt es bei ASOS Curve alle angesagten Modetrends bis Größe 56. Perfekt für junge Frauen, die nicht das größte Budget haben.



Tipp: Beendet euren Shopping-Trip in der Schuh- und Accessoire-Abteilung von asos.de. Dort findet ihr stylische Teile, um eurem Look den letzten Schliff zu verleihen.

Navabi: Für Luxus-Ladys

Wer nach Plus-Size-Mode sucht, die nicht jeder hat, sollte bei navabi.de vorbei schauen. Hier findet ihr ausschließlich Teile von hochwertigen Marken und noch dazu exklusive Designer-Kooperationen. Zugegeben, die Preise sind nicht so günstig, aber dafür bekommt ihr auch ausgefallene Teile in super Qualität.



Tipp: Business-Frauen, die nach einem edlen Job-Outfit suchen, werden hier garantiert fündig!

Happy Size: Für jeden was dabei

Ihr legt beim Online-Shoppen wert auf eine große Auswahl, gute Qualität und einen fairen Preis? Dann wird euch Happy-Size.de gefallen. Hier gibt's sowohl Trend-Teile, als auch schicke Fashion-Klassiker und gemütliche Homewear, sodass ihr euch mit ein paar Klicks coole Komplett-Looks zusammenstellen könnt.



Tipp: Schaut unbedingt auch mal in der Sale-Kategorie vorbei. Hier könnt ihr echte Super-Schnäppchen schlagen.

Mango Violeta: Für Trendverliebte

Was viele nicht wissen: Mango hat seit einigen Saisons eine eigene Plus-Size-Linie mit dem schönen Namen Violeta, deren Größenspektrum von 42 bis 54 reicht. Mollige Frauen können dank dieses Online-Shops wirklich jeden Modetrend mitmachen. Die Kollektionen sind nicht nur angesagt - die Teile sind auch so geschnitten, dass sie das Beste aus der kurvigen Figur herausholen - ohne sie zu verstecken.



Ein bisschen tricky: Die Konfektionsgrößen bei Oberteilen sind wie im "normalen" Mango-Shop häufig in S, M, L, und XL gestaffelt. Allerdings bedeutet S hier nicht Kleidergröße 36, sondern Größe 42. Größe XL ist dementsprechend eine 52/54.

