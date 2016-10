Veraltete Styling-Tipps: Auf diese 4 Jeans-Regeln könnt ihr getrost pfeifen!

Regeln sind schließlich da, um gebrochen zu werden.

Es ist schlimm, wie viele vermeintliche Mode-Regeln es zu befolgen gibt: Horizontale Streifen machen dick, bloß nicht zu viele Muster miteinander kombinieren und um Gottes Willen: Auf keinen Fall eine Jeansjacke zur Jeanshose stylen!

Gerade wenn es um Jeans geht, gibt es scheinbar unendlich viele Regeln. Doch damit ist jetzt Schluss - 2017 werfen wir endlich alle veralteten Fashion-Regeln über den Haufen!

Jeans-Regel Nr. 1: Schlaghosen stehen nur schlanken Frauen

Schlaghosen sind nur etwas für super schlanke Frauen? Von wegen! Die Trend-Hosen sehen auch an großen, kurvigen Frauen toll aus! Gerade, wenn ihr kräftige Waden habt, sind Schlagjeans ein echtes Styling-Wunder. Denn durch das ausgestellte Bein werden die Unterschenkel kaschiert und die Proportionen wirken harmonisch.

Jeans-Regel Nr. 2: Zur Skinny Jeans trägt man ein weites Oberteil

Ja, zur Skinny Jeans könnt ihr prima ein weites Oberteil kombinieren, ihr könnt es aber auch genauso gut lassen. Das wundervolle an der Skinny Jeans ist, dass sie zu nahezu allem passt. Also tragt es mit weiten Shirts, mit engen Shirts - oder wie aktuell sehr beliebt ist: mit einem sexy Bodysuit.

Jeans-Regel Nr. 3: Denim zu Denim ist ein absolutes No-Go

Wir erinnern uns alle noch an das unvergessliche Red-Carpet-Outfit von Britney Spears und ihrem damals Beau Justin Timberlake. Als sie von Kopf bis Fuß in Jeans gekleidet auf dem roten Teppich der American Music Awards erschienen.



Ist Jeans zu Jeans also immer ein echtes No-Go? Nein, denn die Mischung macht's!

Das Wichtigste dabei ist: Achtet darauf, dass ihr unterschiedliche Farbtöne und Waschungen kombiniert. Für Denim-on-Denim-Anfänger bietet es sich sogar an, erstmal eine weiße Jeanshose mit einer blauen Jeansjacke zu kombinieren.



Und Finger weg von Jeans-Accessoires! Sonst sind wir schnell wieder beim Britney-Look von 2001 und das möchte WIRKLICH niemand.

Jeans-Regel Nr. 4: Jeans mit Patches und Verzierungen sehen billig aus

Diese Regel war einmal, aber gilt längst nicht mehr! Ganz im Gegenteil: 2016 sind alle verrückt nach Patches! Kinder der 80er und 90er werden diesen Trend ganz besonders lieben. Und das Beste daran ist, dass man seine Jeans ganz einfach im DIY-Verfahren mit Patches ausstatten kann.



Dabei ist egal, ob es ein Jeans-Rock, eine Jacke oder Hose ist. Patches machen jedes Kleidungstsück umgehend cooler.

Also kramt eure alten Lieblingsjeans aus dem Schrank oder peppt eure jetzigen einfach mit ein paar coolen Aufnähern oder Bügelbildern auf!