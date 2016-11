Jeanshemden gehören zum Lässigsten, was der Kleiderschrank zu bieten hat. Doch viele von uns wissen nicht so recht, wie sie ihr Jeanshemd kombinieren können.

Jeanshemden sind cool, keine Frage. Die angesagten Oberteile haben nur einen Haken: Man weiß oft nicht, welche Hose oder welchen Rock man zum blauen Hemd anziehen soll.

Damit ihr ab jetzt nicht mehr ratlos vorm Kleiderschrank steht, kommen hier die besten Styling-Tipps fürs Jeanshemd!

Jeanshemd kombinieren: Das sind die coolsten Looks des Jahres

Um euch zu zeigen, wie vielseitig und aufregend sich Jeanshemden kombinieren lassen, haben wir die Fashion-Blogs nach den schönsten Denim-Outfits durchstöbert. Klickt euch durch und lasst euch inspirieren!

Welche Hose passt zum Jeanshemd?

Ein Jeanshemd kann ein echter Glücksgriff fürs Outfit sein, denn es wirkt lässig und unkompliziert. Wenn euer Look trotz Jeanshemd elegant aussehen soll, solltet ihr dazu eine schlichte dunkle Hose kombinieren. Eine sichere Wahl sind schwarze figurbetonte Jeans.



Euer Look soll aufregender sein? Dann kombiniert eine Lederleggings zum Jeanshemd. Achtet aber darauf, dass ihr ein Jeanshemd tragt, das länger geschnitten ist. Das wirkt stilvoller zur Leggings als kurze Hemden.

Jeanshemd und Jeanshose - geht das zusammen?

Wir sind Fans von Jeans zu Jeans! Denn der All-over-Denim-Look kann super sexy aussehen. Also traut euch an das blaue Outfit ran und ​tragt zu eurem lässigen Jeanshemd einfach eine figurbetonte Skinny Jeans.



Tipp: Wer sich in so viel Blau wie ein Schlumpf vorkommt, kann auch prima eine graue Jeans zum Jeanshemd kombinieren.



Und ganz wichtig: Steckt den Saum des Hemds unbedingt in den Hosenbund und lasst ein bis zwei Knöpfe des Jeanshemds offen. So verleiht ihr dem legeren Look sofort eine sinnliche Note und ganz nebenbei seht ihr schlanker aus. Auf diesen Styling-Trick schwören Fashion-Profis!

Welche Schuhe passen zum Denim-Look?

Kommen wir zu den Schuhen: ​Mit ihnen könnt ihr euer Styling entweder sportlicher oder eleganter wirken lassen. Wenn ihr das Denim-Outfit im Alltag tragen möchtet, sind Sneakers eine sichere Bank. Wenn euer Look abendtauglich werden soll, müssen rockige Boots oder High Heels ran.



Tipp: Mit einer Lederjacke unterstreicht ihr den rockig-coolen Charakter eures Jeans-Looks!

Stilbruch erwünscht: So könnt ihr Jeanshemden zu femininen Röcken stylen

Jeanshemden machen sich aber nicht nur gut zu Hosen. Sie sehen auch toll zu romantischen Röcken aus! Probiert es aus und kombiniert ein mittelblaues Jeanshemd zu einem pastellfarbenen Tüllrock.



Der scheinbare Stilbruch aus derbem Oberteil und mädchenhaft-elegantem Rock wirkt super spannend. Mit nudefarbenen Sandaletten oder Pumps wird das Outfit abendtauglich.

Welcher Schmuck passt zum Jeanshemd?

Last but not least: die Accessoires. Das Jeanshemd macht es uns in Sachen Schmuck ziemlich einfach. Denn zu dem schlichten Oberteil passt sowohl dezenter Schmuck, wie filigrane Ringe oder Halsketten, als auch auffälliger Statement-Schmuck.

Diese Schmuck-Trends machen euer Jeanshemd-Outfit perfekt!