Lederrock kombinieren: DIESE Styling-No-Gos würden Frauen mit einem guten Stil nie begehen!

Sie sind aktuell DIE Lieblingsteile der Fashion-Szene. Wir zeigen euch, wie man die angesagten Lederröcke jetzt kombiniert und welche Looks ihr unbedingt mal ausprobieren solltet!

Wir lieben Lederröcke! Denn egal ob in der Mini- oder Midi-Variante - die Röcke aus Glatt- oder Rauleder machen einfach immer etwas her. Doch wer schon mal einen Lederrock anprobiert hat, weiß: Mit dem falschen Oberteil oder den falschen Schuhen kombiniert, kann der Look schnell billig wirken.

​Wir verraten euch, worauf es beim Lederrock kombinieren ankommt und welche Styling-Fehler ihr unbedingt vermeiden solltet!

Lederrock kombinieren: Bei DIESEN Outfits ist abgucken erlaubt!

Lederröcke gibt es in unterschiedlichen Schnittformen, vom engen Minirock, über ausgestellte Modelle bis hin zu femininen Bleistiftröcken, die bis zur Wade reichen. ​



Bei den Fashion-Profis steht die kurze Variante gerade hoch im Kurs. Doch statt dazu ein sexy enges Top und High Heels zu tragen, kombinieren sie zum Lederrock lässige Oberteile wie Oversize-Pullover, weitere Blusen, Boots oder Sneakers.



Der Vorteil dieses "Stilbruchs": So wirkt der Look trotz sexy Hingucker-Rock stilvoll und kein bisschen billig. Bock auf Lederrock? Die schönsten Outfits zum Nachmachen zeigen wir euch in der Galerie!

Lederrock kombinieren: Welches Oberteil und welche Schuhe passen zum Trend-Teil?

Lederröcke sind echte Wandlungskünstler. Je nachdem, welches Oberteil und welche Schuhe ihr zum Lederrock kombiniert, wirkt der Look lässig, elegant oder sexy.

​Wenn ihr den Lederrock im Alltag tragen möchtet, solltet ihr dazu auf jeden Fall flache Schuhe wie Sneakers oder Boots kombinieren. Mit High Heels würde der Look zu sexy wirken. Als Oberteile für den Lässig-Look eignen sich kuschelige Pullover oder auch eine lockere Jeansbluse.

​Einen Lederrock könnt ihr natürlich auch am Abend auf einer Party tragen. Ist die Location schick, passen High Heels zum Rock. Achtet aber darauf, beim Oberteil züchtig zu bleiben. Mit einem tief ausgeschnittenen Top kann der Party-Look mit Lederrock schnell übertrieben wirken.

Kann ich den Lederrock auch im Büro tragen?

Lederröcke eignen sich unter einer Voraussetzung auch fürs Büro: Sie müssen lang genug sein. Ideal sind Modelle aus Wildleder, die bis über das Knie reichen. Die wirken seriöser als kürzere Modelle aus Glattleder.



Super trendy und sehr edel sind braune Velourlederröcke, die ihr wunderbar mit einer weißen Bluse und schlichten Pumps kombinieren könnt.

Lederrock kombinieren: Im Winter hält der Zwiebel-Look schön warm

Kurze Lederröcke müssen nicht im Kleiderschrank überwintern. Mit ihnen kann man auch tolle Herbst- und Winter-Looks zaubern.



Toll und mollig warm ist zum Beispiel ein Lagen-Look mit Lederrock. Kombiniert dazu zum kurzen Rock eine Long-Bluse und zieht einen kuscheligen Pullover darüber.



Wer lange schlanke Beine hat, kann dazu flache Overknees aus Wildleder kombinieren. Ansonsten sehen auch flache Boots stylisch dazu aus. Und natürlich: Strumpfhose nicht vergessen!

Können mollige Frauen Lederröcke tragen?

Natürlich! Denn Lederröcke gibt es in ganz unterschiedlichen Formen, passend zu jeder Figur. Perfekt um den unteren Bauch und breite Hüften zu kaschieren, sind zum Beispiel leicht ausgestellte Midiröcke. Im Gegensatz zu den engen Mini- oder Bleistiftröcken aus Glattleder fallen diese ganz locker über die Problemzonen und umspielen die Figur.



Aber auch Bleistiftröcke mit hohem Bund sehen an kurvigen Frauen toll aus. Sie setzen die Rundungen in Szene und betonen gleichzeitig die schlanke Taille.



Tipp: Achtet auf die Rocklänge und wählt einen Rock, der auf Höhe der schmalsten Stelle eurer Beine endet. Das macht besonders schlank.