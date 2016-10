Mal wieder nichts zum Anziehen? DIESE 3 Looks gehen immer!

Steht ihr morgens auch so oft vorm Kleiderschrank und wisst nicht, was ihr anziehen sollt? Diese 3 Looks sind die Rettung in der Styling-Not!

Was könnte man nicht mit all der Zeit, die man morgens planlos vorm Kleiderschrank steht, anfangen? Schlafen zum Beispiel, zehn Bücher lesen oder Pilates machen bis zur Traumfigur. Doch stattdessen steht man wie ein Ochs vorm Klamottenberg und denkt: Ich hab nichts zum Anziehen!



Wir versprechen euch: Ab heute ändert sich das! Denn wir haben drei Looks zusammengestellt, die einfach IMMER gehen. Egal, ob ihr ein Outfit für den Tag auf der Arbeit, in der City, in der Uni oder den Abend auf der Party sucht.

Weiße Bluse + Jeans + weiße Sneaker + grauer Mantel = zeitloser Lässig-Look

Ihr sucht nach einem Alltags-Look, der bequem ist und in dem ihr einfach stylisch ausseht? Dann tragt zu eurer Lieblings-Skinny-Jeans in Dunkelblau, Grau oder Schwarz eine weiße Bluse, weiße Sneaker und einen zeitlosen hellgrauen Wollmantel.

​Wichtig: Achtet darauf, dass eure Sneaker schön weiß sind. Nur dann wirkt der Look trendy und trotz Turnschuhen edel. Im Video zeigen wir euch die besten Tricks, um weiße Schuhe wieder sauber zu bekommen:

​Ihr möchtet das Outfit im Job tragen und dort herrscht ein strenger Dresscode? Dann wählt eine schwarze Jeans und anstelle der Turnschuhe lieber Pumps oder Ankle Boots aus Glattleder.​​

Gestreifter Rolli + Jeans + Stiefel + schwarzer Mantel = eleganter City-Chic

Das Outfit soll bequem sein, aber insgesamt schick wirken? Dann kombiniert zu eurer dunklen Jeans einen schwarz-weiß-gestreiften Rollkragenpullover, Stiefel oder Stiefeletten (am besten in Cognac) und einen schwarzen Mantel. Das Zusammenspiel von Schwarz-Weiß, Dunkelblau und Cognac wirkt zeitlos und sehr elegant.



Tipp: Mit einem schwarzen Blazer könnt ihr diesen Look auch super im Büro tragen!

Weißes Shirt + Jeans + Boots + schwarze Lederjacke = Lieblings-Blogger-Style

Es ist DAS Lieblings-Outfit der Fashion-Blogger und wird immer dann aus dem Schrank geholt, wenn Lässigkeit und Style gefragt sind. Kein Wunder, denn die Kombination aus schlichtem weißem Shirt, der Lieblingsjeans, Lederjacke und Boots hat entscheidende Vorteile: 1. Es ist super schnell gestylt. 2. Das weiße T-Shirt zaubert Frische ins Gesicht. Und 3. Die Lederjacke wirkt herrlich rockig.

​Mode-Profis peppen den eher schlichten, aber zeitlosen Look gerne mit jeder Menge Accessoires auf. Super trendy: Der Mix aus unterschiedlich langen Ketten und jeder Menge Ringe im Boho-Stil. Alternativ könnt ihr statt Boots auch hohe Schuhe dazu stylen, so wird der Look sofort abendtauglich!

