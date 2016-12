Im großen Styling-Guide zeigen wir euch, wie Fashion-Profis den Parka kombinieren und welcher Parka für welche Figur die ideale Wahl ist.

Ihr wollt euer Geld nicht für eine Jacke ausgeben, die nächstes Jahr schon wieder out sein wird? Dann ist ein Parka genau das Richtige für euch!



Der bequem-robuste Mantel ist ein echter Klassiker im Kleiderschrank und kommt einfach nie aus der Mode. Wahrscheinlich auch deshalb, weil er ein echtes Styling-Talent ist und zu vielen Outfits toll aussieht.

Parka kombinieren: Die schönsten Blogger-Looks zum Nachstylen

​Auch Fashion-Profis sind ganz verrückt nach dem grünen Mantel und kombinieren ihn rauf und runter. Wir haben uns durch die angesagtesten Blogs geklickt und die 20 schönsten Styles mit Parka gekürt. Welches Outfit ist euer Favorit?

Das A und O beim Parka-Styling: Achtet auf die Proportionen!

Das Wichtigste zuerst: In einem voluminösen Parka kann die Figur schnell wuchtig wirken. Ihr solltet also darauf achten, zum Parka ein möglichst schmales Unterteil zu kombinieren. Das können eine lässige Skinny Jeans, eine gerade geschnittene Hose, ein Bleistiftrock oder eine Leggings sein.

Stylischer Stilbruch: Tragt den Parka zu femininen Looks

​Durch seine klassischerweise olivegrüne Farbe, dem robusten Baumwollstoff und die weite Form macht der Parka einen ziemlich lässigen Eindruck. Trotzdem kann man ihn nicht nur zu sportlich-bequemer Kleidung, sondern auch zu femininen Kleidern oder Röcken kombinieren.



Unser Tipp: Macht es wie Fashion-Bloggerin Leonie Hanne von ohhcouture.com und wagt neue Kombinationen! Denn gerade der spannende Gegensatz aus derbem Parka und zarten Stoffen, verspielten Details oder femininen Kleidern macht einen echten Trend-Look aus.

Parka kombinieren: Welche Schuhe passen zur lässigen Jacke?

Welche Schuhe zum Parka gut aussehen, hängt von eurem jeweiligen Outfit ab, zu dem ihr ihn kombinieren möchtet. Zu einem lässigen Look mit Pullover und Skinny Jeans passen bequeme Boots.



Aber auch weiße Sneaker machen sich toll zu einem Casual-Styling mit Parka. Allerdings solltet ihr vor dem Rausgehen die Wetter-App checken: Herbstmatsch und weiße Schuhe passen nicht gut zusammen.



​​Ihr sucht nach einem aufregenden Abend-Look? Dann kombiniert zum Parka ein elegantes Kleid und stylt sexy High Heels wie spitze Pumps, Sandaletten oder Ankle-Boots dazu. Die robuste Optik des Parkas erzeugt mit Kleid und Schuhen einen spannenden Stilbruch.

Gerade zu längeren, gefütterten Parkas sind hohe Schuhe ein echtes Styling-Wunder! Sie zaubern lange Beine, strecken die Figur und lassen uns sofort schlanker aussehen.



Tipp: Wenn ihr länger auf den Füßen seid, solltet ihr statt High Heels mit Pfennigabsatz lieber Stiefeletten oder Stiefel mit breitem Blockabsatz tragen. Die sind bequemer und sehen noch dazu zum dicken Mantel harmonischer aus, als die filigranen Stilettos.

Welcher Parka passt zu welcher Figur?

Auch, wenn alle ähnlich aussehen: Parka ist nicht gleich Parka. Die Modelle unterscheiden sich in Form und Länge. Der klassische, knielange Parka mit aufgesetzten Taschen auf Brust und Hüfte, Kapuze und kuscheligem Innenfell ist eine gute Wahl für großgewachsene schlanke Frauen.

​Für mollige Frauen gilt beim Parkakauf das Motto "Weniger ist mehr". Heißt im Klartext: Lieber schlichte Modelle ohne große, voluminöse Taschen, da die zusätzlich auftragen können. Toll sind gerade geschnittene Parkas ohne viel Schnickschnack - die strecken den Körper.



Für Frauen mit großer Oberweite gilt: Meidet Modelle mit voluminösen Brusttaschen. Die tragen zusätzlich auf und lassen euch wuchtig wirken. Besser sind schlicht geschnittene Parkas, die die vertikalen Körperlinien betonen, zum Beispiel durch abgesetzte Nähte.

Auch für kleine Frauen sind die längeren, voluminösen Parka nicht die beste Wahl. In den langen schweren Mänteln kann die zierliche Figur schnell versinken. Vorteilhafter sind kürzere Jacken, die auf Hüfthöhe enden und aus leichteren Materialien gefertigt sind.

Lust auf eine neue Jacke? DAS sind die Parka-Trends 2016/2017

Ein echter Dauerbrenner und auch im Winter 2016/2017 voll im Trend: der klassische olivegrüne Parka mit Fellkragen. Daneben geben Modelle in hellen Brauntönen und in Schwarz den Ton an.

​Wer nach einem echten Trend-Teil sucht und es gerne auffällig mag, kommt um einen Parka mit knallbuntem (Fake-)Fellbesatz nicht herum. Diese Jacken sind echte Statements, aber nur etwas für Mutige.