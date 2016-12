Rote Unterwäsche an Silvester: DAS steckt wirklich hinter dem Brauch!

Abergläubisch? Dann solltet ihr an Silvester unbedingt rote Unterwäsche tragen. Wir verraten, was es mit dem Neujahrsbrauch auf sich hat.

Cocktailkleid, Jumpsuit oder lieber doch Jeans und T-Shirt? Zum perfekten Silvester-Outfit gibt es viele Meinungen. Zumindest, was das "Darüber" angeht.



Was die Unterwäsche in der Neujahrsnacht betrifft, sind sich viele Frauen einig: Rot sollte sie sein. Denn laut eines jahrhundertealten Aberglaubens, beschert rote Unterwäsche an Silvester Liebesglück im folgenden Jahr.

​Woher der Brauch rote Unterwäsche an Silvester zu tragen stammt, ist nicht eindeutig überliefert. Auffällig ist, dass er besonders in Südeuropa, vor allem Italien, verbreitet ist. Daher glauben einige Historiker, er entspringe der römischen Kaiserzeit unter Kaiser Augustus. Unter seiner Herrschaft galt rote Unterwäsche nämlich als Glücksbringer.



Wieder andere sind der Meinung, dass der Aberglaube in China seinen Ursprung hat. Dort symbolisiert die Farbe Rot Glück und Wohlstand. Rote Unterwäsche wird daher gerne am chinesischen Neujahrsfest getragen.

​Übrigens reicht es laut Tradition noch lange nicht aus, bloß irgendwelche rote Wäsche an Silvester zu tragen. Damit die Liebesmagie freigesetzt werden kann, müssen die Dessous außerdem ein Geschenk gewesen sein und sollten in der Silvesternacht zum ersten und einzigen Mal getragen werden.



Den letzten Teil des Brauchs übersehen wir jetzt mal getrost. Denn wer wirft schon edle Dessous weg?!



Egal, ob man an Hokuspokus glaubt oder nicht. Für bestimmte Personen scheint das Liebesglück wirklich wahr zu werden: Unsere Männer. Denn laut einer Studie der Universitäten von Liverpool und Prag finden sie Frauen, die Rot tragen, besonders attraktiv und sexy.

Euch fehlt noch das passende Darüber? Hier kommen die schönsten Silvester-Outfits!

Die Unterwäschen-Frage ist erklärt, fehlt noch der passende Look. Wenn ihr Silvester auf einer Party oder in einem edlen Club verbringt, dürft ihr Outfit-technisch ruhig Gas geben: Mit diesen glamouröse Styles werdet ihr zur Silvester-Queen!