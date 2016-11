Weihnachten steht bevor - da kommen Schnäppchen gerade recht! Wir verraten, warum ihr morgen am Black Friday unbedingt zuschlagen solltet und geben euch Tipps, um beim Online-Shopping Geld zu sparen.

Der amerikanische Hype um den Black Friday wird auch in Deutschland immer größer. Am Tag nach Thanksgiving haben nicht mehr nur in den USA viele Shops ihre Produkte radikal reduziert.



Auch bei uns kann man in (Online)-Shops, wie About You und Zalando oder auch bei Galeria Kaufhof echte Mega-Schnäppchen schlagen. Wenn ihr schon auf der Suche nach Weihnachtsgeschenken seid, ist morgen also DER Tag um zuzuschlagen!

​Und auch am nächsten Montag lohnt es sich im Internet auf Schnäppchen-Jagd zu gehen. Denn am "Cyber Montag", wie der Montag nach dem Black Friday genannt wird, gibt es besonders auf Amazon stark reduzierte Produkte.



Damit ihr am Ende aber auch wirklich das günstigste Angebot erwischt, kommen hier die 4 besten Tipps, um beim Online-Shoppen Geld zu sparen!

Tipp 1: Steht früh auf!

Am Black Friday und Cyber Monday gibt es unschlagbare Schnäppchen. Das Problem: Die reduzierten Produkte sind meist nur in begrenzten Stückzahlen vorhanden. Wer früh genug aufsteht und sich die günstigsten Teile sichert, kann beim Online-Shoppen also richtig Geld sparen.



Übrigens: Der Montag gilt als der Tag der Woche, an dem es die meisten Schnäppchen im Netz gibt!

Tipp 2: Setzt auf Teamwork!

Ihr wollt nur ein Teil bestellen, möchtet aber nicht die Versandkosten zahlen? Dann tut euch zusammen! Fragt in eurem Freundeskreis oder bei Kollegen, ob nicht noch jemand etwas bestellen möchte. So spart ihr Geld beim Online-Shoppen.

Tipp 3: Nutzt Vergleichsportale

Sich durch alle Shops zu klicken und Preise zu vergleichen, dauert ewig. Bis ihr den besten Preis gefunden habt, ist euer Lieblingsteil wahrscheinlich schon lange weg. Spart euch lieber die Zeit und benutzt praktische Vergleichsportale.



Super für alle, die Klamotten, Schuhe oder Accessoires shoppen möchten, ist zum Beispiel stylelounge.de. Hier könnt ihr euch entweder Produkte vorschlagen lassen oder gezielt nach Kleidungsstücken suchen.

Tipp 4: Denkt zweimal drüber nach

Schnäppchen können verlockend sein. Der wichtigste Tipp, um beim Shoppen Geld zu sparen lautet deshalb: Erst denken, dann kaufen. Shoppt nur Teile, die ihr auch WIRKLICH gebrauchen könnt und achtet darauf, ob ihr die Produkte kostenlos zurückschicken könnt. So vermeidet ihr Fehlkäufe.

