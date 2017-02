Ihr möchtet euren Liebsten am Valentinstag verführen, aber euch fehlt noch etwas Passendes für darunter? Hier kommen sexy Dessous in denen ihr Bombe ausseht.

Raus aus den Baumwollschlüpfern und rein in sexy Dessous! Der Valentinstag ist eine super Gelegenheit, um unseren Liebsten (und uns selbst!) mal wieder zu zeigen, wie heiß wir sind. Und das geht natürlich am besten in sinnlicher Wäsche.

Männer stehen auf Schwarz und Rot

Ihr seid euch unsicher, was eurem Schatz gefällt? Laut einer Studie der Huffington Post und askmen.com kommt schwarze und rote Unterwäsche bei den Männern besonders gut an. Die Farben sind einfach Verführung pur. Was die Form angeht, kommen Push-ups und Strings am besten weg. Keine große Überraschung, oder?

DIESE Valentinstags-Dessous sind gerade unschlagbar günstig!

​Wir haben uns durch die Shops geklickt und die hottesten Dessous für euch herausgepickt - damit bringt ihr ihn garantiert um den Verstand. Und das Beste: Die heißen Teile sind gerade auch noch im Sale. Jippie!

