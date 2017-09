Das Schmuddelwetter macht Lust auf Herbstschuh-Shopping. Welche Stiefel zu dir passen und wie du die angesagten Schuhe am besten stylst, erfährst du hier!

Einen Vorteil hat das kühle Herbstwetter ja. Wir können endlich wieder unsere geliebten Stiefel tragen. Wenn du dir ein neues Paar wünschst, aber nicht genau weißt, welche Stiefel zu dir passen, dann bist du hier genau richtig.



Wir haben einen Styling-Test vorbereitet, der dir anhand ein paar kurzer Fragen zu deinem Modestil verrät, welche angesagten Stiefel perfekt für dich sind. Finde heraus, ob du eher der klassisch-elegante, der bequeme oder der extravagante Stiefel-Typ bist. Außerdem zeigen wir dir die schönsten Blogger-Looks passend zum Stiefel-Typ.

Welche Stiefel passen zu welchem Stil?

Stiefel sind vergleichsweise teuer. Damit du sie auch wirklich lange und gerne trägst, sollten sie perfekt sitzen und bequem sein. Genauso wichtig ist aber, dass die Stiefel zu deinem Modestil und deiner bestehenden Garderobe passen. Denn nur dann kannst du sie gut kombinieren. Hier kommt ein Überblick über die unterschiedlichen Stile.

Lässig-bequemer Modestil: Flache Stiefel sind ideal

Wer im Herbst und Winter gerne Jeans und kuschelige Pullover trägt, es in Sachen Styling also bequem und lässig mag, sollte auf jeden Fall zu flachen Stiefeln greifen. In ihnen läuft es sich einfach und die flache Form passt am besten zum legeren Modestil.

​

Super trendy in diesem Jahr: Wildleder-Stiefel mit extra weitem Schaft. Diese Slouch Boots sind auch perfekt für Frauen mit kräftigen Waden.

Klassischer Modestil: Kniehohe Stiefel passen

Kommst du mit hohen Schuhen besser zurecht und trägst du auch gerne mal Röcke oder Kleider, dann sind klassische kniehohe Stiefel mit Blockabsatz eine gute Wahl für dich. Die Stiefel versprühen eine zeitlose Eleganz und lassen sich sowohl zu femininen Strickkleidern als auch zu Skinny Jeans und Rolli kombinieren. Besonders edel sehen sie in der Trendfarbe Cognac aus.

Femininer Modestil: Overknees lassen sich toll kombinieren

Wer einen femininen Modestil hat und gleichzeitig Wert auf aktuelle Trends legt, der kommt diesen Herbst und Winter um Overknees aus Wildleder nicht herum. Besonders leicht zu kombinieren sind schwarze Overknees mit nur einem kleinen Absatz. Die wirken schön edel und kein bisschen verrucht. Die schönsten Styling-Ideen für Overknees zeigen wir euch hier!

Trendbewusster Modestil: Es dürfen gerne Hingucker-Stiefel sein

​Exzentrischer und ein Muss für alle, die sich als Fashionista bezeichnen: rote hautenge Hingucker-Stiefel, die so genannten Sock Boots. Diese Trendschuhe sind gerade das Lustobjekt von Instagram-Stars und Fashion-Profis und ziehen alle Blicke auf sich. Wem Knallrot zu krass ist, kann stattdessen auch zu dunkelroten oder schwarzen spitzen Stiefeln greifen.