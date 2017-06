Diese Bluse ist Outfit-Veredeler und Figurwunder in einem.

Egal ob Größe 38 oder 46 - eine schlanke Taille sieht immer gut aus, denn sie zaubert uns eine weibliche Sanduhr-Figur. Doch gerade um Taille und Bauch herum stören uns oft die hartnäckigen kleinen Pölsterchen.



Gute Nachrichten von der Fashion-Front: Für eine schmalere Taille und einen flacheren Bauch müsst ihr weder Diät noch Workout durchhalten. Denn es gibt ein Kleidungsstück, das unsere Bauchpartie sofort schlanker aussehen lässt. Die Rede ist von der Wickelbluse. Das Oberteil gehört diesen Sommer zu den absoluten Must-haves im Schrank und wird von Fashionistas gerade hoch und runter getragen.

So macht die Wickelbluse schlank

Kein Wunder, dass die Wickelbluse derzeit so beliebt ist. Schließlich sieht das Trend-Teil nicht nur aufregend und lässig aus, sondern ist auch noch ein echtes Figurwunder. Durch den diagonalen Stoffverlauf und die betonte Taille wirkt der Oberkörper darin sofort viel schlanker. Außerdem wird das Dekolleté perfekt in Szene gesetzt. Ideal für kurvige Frauen! Besonders groß ist der Schlank-Mach-Effekt übrigens bei Stoffen mit Längsstreifen.



Extra-Tipp: Zieht die Wickelbluse leicht über die Schultern. So betont ihr eure schlanke Schulter- und Halspartie.

Wie kombiniere ich eine Wickelbluse?

Wenn ihr eure Garderobe aufpimpen wollt, solltet ihr euch eine Wickelbluse mit XXL-Rüschenärmeln zulegen. Die ist gerade DAS It-Piece schlechthin. Zu diesem Hingucker-Oberteil könnt ihr ein schlichtes Unterteil kombinieren. Toll sind zum Beispiel Skinny Jeans. Wer seine kräftigen Oberschenkel kaschieren möchte, trägt stattdessen eine lockere Boyfriend Jeans. Mit Ballerinas oder Espadrilles wird der trendige Sommer-Style perfekt.



Tipp: Krempelt die Hose ein Stück nach oben. Das betont die schlanken Fesseln.