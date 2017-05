Echt wahr: DIESES eine Kleid macht jede Frau schlank!

Na, habt ihr das Styling-Wunder schon im Schrank?

Es gibt dieses eine Kleid, das wirklich jede Frau besitzen sollte. Nicht nur, weil es edel aussieht und ein echter Klassiker ist, sondern weil es noch dazu das Beste aus unserer Figur herausholt.



Die Rede ist nicht etwa vom kleinen Schwarzen, sondern vom guten alten Wickelkleid. Was ein bisschen verstaubt klingt, ist DER Geheimtipp für einen tollen Body. Das Wickelkleid macht eine schlankere Taille, schummelt einen flacheren Bauch und zaubert eine sexy Sanduhrfigur. Halleluja!

Wickelkleider sind die Figurwunder schlechthin

Besonders kurvige Frauen profitieren von diesem Zauber-Schnitt. Das Dekolleté wird durch den tiefen V-Ausschnitt nämlich optisch angehoben und dadurch optimal in Szene gesetzt. Außerdem wirkt die Taille dank des Gürtels super schmal und ganz nebenbei wird auch noch der Bauch durch den fließenden Stoff kaschiert. Eine Win-Win-Win-Situation also.

Ihr seid nicht so der Kleider-Typ? Dann versucht es mit einer Bluse in Wickeloptik. Diese Oberteile sind super, wenn ihr eine große Oberweite und einen recht kurzen Oberkörper habt. Der V-Ausschnitt streckt und der Brustbereich wirkt dadurch weniger wuchtig.

This look from the @liketoknow.it Takeover Tuesday, Seattle edition is finally on the blog! PS, I just finished Stranger Things in two days 🙈 Who else is addicted? // http://liketk.it/2p8xw #liketkit Ein Beitrag geteilt von Seattle Fashion Blogger 💕 Tina (@justatinabit) am 6. Sep 2016 um 18:37 Uhr

Wickelkleider zaubern eine sexy Sanduhrfigur

Doch Wickelkleider sehen nicht nur an kurvigen Frauen toll aus. Die Figurschmeichler sind auch ein Tipp für Frauen mit jungenhafter H-Silhouette. Wunderbar sind Modelle mit Volants oder Rüschen am Oberteil. Die schummeln optisch mehr Holz vor die Hütten und durch das Band wirkt noch dazu die Taille viel schmaler als sie tatsächlich ist. So bekommt ihr eine sexy Sanduhrfigur.

Kicking-off the first of many New Year’s celebrations in this curve hugging little black dress from @catherinesplus ⏳#CatherinesStyle #ad Ein Beitrag geteilt von Tanesha Awasthi (@girlwithcurves) am 29. Dez 2016 um 8:30 Uhr

Der Wickel-Trick funktioniert einfach immer

Und sogar am Strand könnt ihr euch durch die Wickeloptik schlank schummeln. Legt euch dafür einen Badeanzug mit gekreuztem Stoffverlauf zu, der modelliert euren Körper optimal. Noch größer ist der Effekt bei gestreiften Stoffen. Die lassen euch noch viel schlanker aussehen.

