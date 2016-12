Hat dich schon einmal jemand "Schneewittchen" genannt? Hast du helle Haut, dunkle Haare und eine intensive Augenfarbe? Dann bist du höchstwahrscheinlich ein Wintertyp. Hier erfährst du, welche Farben und welches Styling diesen Jahreszeitentyp perfekt unterstreichen.

Wintertyp erkennen: Porzellanteint, dunkle Haare und geheimnisvolle Augen

"Die Haut war so weiß wie Schnee, die Lippen so rot wie Blut und das Haar so schwarz wie Ebenholz." Dieser Satz aus Schneewittchen beschreibt den klassischen Wintertyp sehr treffend. Denn typisch für ihn ist ein heller Hautton mit bläulicher Unternote in Kombination mit einer dunklen Haarfarbe ohne goldenen Schimmer. Dieser Kontrast macht den Look des Wintertyps so interessant.



Sommersprossen sind bei diesem Jahreszeitentyp eher selten. Neben dem zarten Porzellanteint und den dunklen Haaren hat der Wintertyp meist dunkle Augen in intensiven Farben wie Haselnuss-, Schokobraun, Grünblau oder einem tiefen Blauton.

Test: Bin ich Wintertyp oder Herbsttyp?

Du hast dunkle Haare und Augen, bist dir aber nicht sicher, ob du wirklich ein Wintertyp oder doch eher ein Herbsttyp bist? Dann mach einen einfachen Test. Dazu brauchst du nur goldenen und silbernen Schmuck.



Stell dich vor den Spiegel und halte erst den Gold- und dann den Silberschmuck dicht an dein Gesicht. Wann wirkt dein Teint frischer und strahlender? Wann eher fahl? Lässt Silber dein Gesicht stärker leuchten als Goldschmuck, dann gehörst du zu den Wintertypen.

Die Wintertyp-Farben: Diese Farbpalette lässt dich leuchten

Ein kalter klarer Wintertag mit schneebedeckten Wegen und dunklen Bäumen ist die perfekte Inspiration für die Wintertyp-Farbpalette. Denn die idealen Farben, um den kühlen Typ zu unterstreichen, sind frostige, intensive Farben wie Azurblau, Pink, Smaragdgrün oder auch kaltes Zitronengelb. Auch reines Weiß und Schwarz sind die idealen Wintertyp-Farben, denn sie unterstreichen den Kontrast zwischen hellem Teint und dunkler Haarfarbe besonders gut und betonen die ausdrucksstarken Augen.



Finger weg von Farben mit gelblichem Unterton! Sie lassen den blassen Teint schnell fahl und ungesund wirken. Auch Braun- und Beigetöne sowie zarte Pastellfarben sind keine gute Wahl für den kalten Farbtyp.

Tipps für den Wintertyp: Mit diesem Styling betont ihr eure Schönheit

Als Wintertyp kannst du beim Styling in die Vollen gehen. Wunderbar, um deinen Typ zu unterstreichen ist ein Outfit in kräftigen kalten Farben wie Pink oder leuchtendem Blau. Auch Oberteile oder Kleider mit grafischen Mustern sind eine gute Wahl. Weniger exzentrisch aber genauso schmeichelhaft ist ein All-in-Black-Look mit Jeans, Pulli und Lederjacke. Wir haben uns in den Shops umgesehen und Kleidung herausgesucht, die dem Wintertyp schmeichelt. Klickt euch durch!

Make-up für den Wintertyp: Her mit dem Lippenstift!

Unser Styling-Tipp für den Wintertyp: Greif zum Lippenstift! Optimal sind kalte, kräftige Farben wie Pink, Kirschrot oder Violett. Zusammen mit dem hellen Teint und den dunklen Haaren wird der Schneewittchen-Look perfekt. Wichtig: Achtet beim Make-up darauf, dass euer heller Teint frisch und strahlend wirkt und gleicht dazu Rötungen oder dunkle Schatten mit Foundation und Concealer aus. Für den Alltag solltet ihr eure Augen nur ganz leicht mit Mascara betonen - am Abend darf das Augen-Make-up auch gerne mal etwas stärker ausfallen.