Vorfreude ist bekanntlich die schönste Freude! Weihnachten steht vor der Tür und was darf da auf keinen Fall fehlen? Natürlich ein Adventskalender. Entdecke hier die schönsten Kalender für 2017!

Bald ist es wieder soweit und die schönste Zeit des Jahres beginnt. Wir freuen uns jetzt schon auf gemütliche Abende mit Lebkuchen, Glitzer-Deko und süßem Glühweinduft in den Straßen. Alle die Heiligabend kaum erwarten können, sollten sich jetzt schon mal auf die Suche nach einem Adventskalender machen. Denn fast nichts macht mehr Spaß, als sich 24 Tage lang auf eine neue Überraschung zu freuen.

Wir zeigen dir die schönsten Adventskalender in diesem Jahr, mit denen du dir die Tage bis Heiligabend versüßen kannst. Ob Beauty-Adventskalender, Food, Deko, Schmuck oder sogar Sextoys - hier ist für jeden etwas dabei! Unser Tipp: Wartet nicht zu lange mit dem Kauf. Denn viele Teile sind jedes Jahr ruckzuck ausverkauft!!!

Adventskalender von L'Occitane

Von L’Occitane gibt es dieses Jahr gleich zwei Kalender. Die klassiche Variante ist vollgepackt mit Beauty-Produkten in Miniaturgröße und weiteren kleinen Überraschungen, zum Beispiel ein Kirschblüten Duschgel und eine Pfingstrosen Handcreme. In der Premium-Variante im Stil einer Kommode warten ebenfalls Beauty-Produkte auf dich, allerdings sind diese teilweise hochwertiger. Wir sind gespannt! Den Kalender "Klassik" bekommst du für 49 Euro und die Premium Variante für 99 Euro über loccitane.com.



Psst: Wer bereits vorab wissen möchte, welche Produkte in den Beauty-Adventskalendern stecken, für den hält L’Occitane auf der Website eine Übersicht parat.

Adventskalender von EIS

"Es rappelt im Karton ...", na, kommt dir das bekannt vor? Ja, auch von EIS gibt es in diesem Jahr einen Adventskalender. Alle, die sich die Adventszeit mit ein wenig Zweisamkeit versüßen wollen, können jetzt ordentlich sparen. Denn es warten auf dich und deinen Partner 24 reizvolle Überraschungen in einem Warenwert von über 300 Euro für gerade einmal 69,99 Euro. Zu bestellen über eis.de!

Adventskalender von Amazon Beauty

Schnell sein lohnt sich: Ab sofort kannst du den Amazon Beauty Adventskalender 2017 für 49 Euro vorbestellen. Der Kalender sieht nicht nur super hübsch aus, sondern hält auch eine Menge toller Beauty- und Pflegeprodukte von Marken wie Barbor, Eos oder Rituals bereit. Achtung: Spoiler-Foto bei Amazon!

Adventskalender von Juniqe

A Poster a Day! Wer keine Lust auf Schoki oder Beauty hat, der wird bei Juniqe fündig: Der Adventskalender von Juniqe verschönert mit 24 stylischen Postern deine Wohnung. Wir freuen uns jetzt schon auf die tollen Designs, die absolut nichts mit dem Weihnachts-Schnickschnack zu tun haben. Zu bestellen für 59,90 Euro bei juniqe.de.

Adventskalender von Kiehl’s

Auf den Adventskalender von Kiehls müssen wir uns leider noch etwas gedulden, aber die Wartezeit lohnt sich. Denn Kiehl´s hat seinen Adventskalender mit 24 verschiedenen Haar-, Gesichts- und Hautpflege-Produkten bestückt. Die Beauty-Lieblinge verkürzen uns die Adventszeit und bringen uns perfekt durch die kalten Wintertage.

Damit du den Kalender ja nicht verpasst, kannst du ihn jetzt schon für 49,50 Euro bei Ludwig Beck vormerken.

Adventskalender von Rituals

Rituals hält dieses Jahr gleich zwei Adventskalender-Varianten parat. Zum einen gibt es den Rituals Exclusive Adventskalender für 59,50 Euro und die luxuriöse Variante für 79,50 Euro. Von Dusch-Foam über Night Balm und Relaxing Serum bis Bodylotion ist alles dabei, was dein Beauty-Herz höher schlagen lässt. Du bekommst den Kalender auf rituals.com.

Adventskalender von SIX

Der Adventskalender von SIX sorgt zu Weihnachten für ein wenig Bling-Bling in deinem Leben, denn der Kalender beschert dir jeden Tag ein neues Schmuckstück: Von süßen Ohrringen über stylische Ringe, filigrane Armbänder oder elegante Ketten – SIX hält gleich fünf verschiedene Kalender-Varianten bereit. Da ist für jeden etwas dabei! Erhältlich über Amazon für 24,95 Euro.

Adventskalender von mymuesli

Nur noch 24 Mal frühstücken und schon ist Weihnachten! Mit dem Adventskalender von mymuesli (49,90 Euro) beginnt jeder Morgen mit einem anderen Lieblingsmüsli. Für 99,90 Euro gibt es den Deluxe-Adventskalender. Der Unterschied: Neben verschiedenen Bio-Müslis gibt es in diesem Modell auch verschiedenen Bio-Porridges zu entdecken.



Du bist ein absoluter Haferflocken-Fan? Dann solltest du dir schnell den Noats2GoAdventskalender von mymuesli bestellen: Der Weihnachtskalender ist gefüllt mit 24 Portionen Haferbrei in leckeren Sorten wie N’oats Rosine, Banane-Schoko oder Pflaume-Apfel-Zimt. Preis: 39,90 Euro.



Bestellen kannst du die Adventskalender direkt bei mymuesli.com.

Adventskalender von essie

Der Adventskalender von essie katapultiert dich in den Nagellack-Himmel. Hier darfst du dich über neue angesagte Farben in Originalgröße, Nagellackminis und Pflegeprodukte freuen. Wer sich ein Exemplar des Nagellack-Kalenders sicher möchte, sollte schnell sein. Erhältlich ab sofort bei dm oder bei Amazon zu einem Preis von 49,95 Euro.

DIY-Adventskalender basteln - so geht´s

Adventskalender von The Body Shop

Von The Body Shop gibt es dieses Jahr gleich drei verschiedene Adventskalender-Versionen. Der lila Kalender ist die reguläre Variante für 55 Euro, die grüne Standard-Version für 85 Euro und der rote The Body Shop-Adventskalender die Deluxe Version für 120 Euro.

Inhaltlich beinhalten die Kalender unterschiedliche Beauty-Produkte von Düften über Make-up bis hin zur Körperpflege. Zusätzlich dazu wartet in der grünen und roten Variante hinter jedem Türchen eine Aufgabe auf dich. Einfach unter thebodyshop.com bestellen.

Adventskalender von Amorelie

Für einen heißen Dezember und eine prickelnde Weihnachtszeit sorgt der Erotik-Adventskalender von Amorelie. Dieses Jahr gibt es gleich zwei Varianten: Die Classic Variante für 129,99 Euro und eine Premium Edition für 229,90 Euro. Neben Lovetoys, Bondage-Artikeln und Massageprodukte gibt es in der teureren Variante exklusiv einen Womanizer. Zudem ganz neu: Eine interaktive App, die erklärt, wie ihr die Sex-Toys benutzen könnt.



Übrigens hat der Klassik-Kalender einen Warenwert von 440 Euro und die Premium Edition von 665 Euro!

Adventskalender von Douglas

Greift zu, denn ab sofort ist der Douglas Adventskalender "Christmas Wonderland" bei Douglas erhältlich. Was dich erwartet: 24 tolle Überraschungen von verschiedenen Marken, die dich von Kopf bis Fuß pflegen. Unser Highlight: Ein Isadora Ultra Matt Liquid Lipstick in "Nude Attitude". Ihr bekommt den Kalender für schlappe 29,99 Euro bei douglas.de.

Adventskalender von Just Spices

Der Adventskalender von Just Spices beschert dir zahlreiche Geschmackserlebnisse in der Vorweihnachtszeit. Was dich erwartet: 24 leckere Gewürzdosen in Originalgrößen, wie zum Beispiel Rührei Gewürz, Orangen Pfeffer oder Curry Madras.



Zudem gibt es in jedem Kalender exklusiv acht brandneue Mischungen, die erst am jeweiligen Türchen-Tag offiziell gelauncht werden. Der Adventskalender hat einen Warenwert von über 120€. Du bekommst ihn für 99,99 Euro über justspices.de.

Adventskalender von Essence

Auch Essence hält in diesem Jahr wieder viele kleine Überraschungen für uns bereit. Hinter den Türchen verstecken sich verschiedene Beauty-Bestseller für Augen, Lippen, Teint und Nägel und weihnachtliches Zubehör wie Geschenktütchen und vieles mehr.

Kaufen kannst du den Adventskalender voraussichtlich Anfang/Mitte Oktober 2017 unter anderem bei dm, Müller, Rossmann oder Rewe. Dann musst du aber schnell sein – der Essence Kalender ist jedes Jahr innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. Preis: Etwa 25 Euro.

Adventskalender von Artdeco

Ein weiterer Beauty-Adventskalender: Das Modell von Artdeco. Du kannst dich unter anderem auf Nagellacke, Mascara, Lidschatten und Lipglosse freuen. Neben Klassikern verstecken sich hinter den Türchen auch ausgewählte Specials. Die Produkte im Wert von über 140 Euro bekommt ihr für nur 49,95 Euro bei Douglas oder unter artdeco.de. Und auch bei Amazon kannst du den Artdeco-Adventskalender kaufen.

Adventskalender von Benefit

Voraussichtlich ab dem 12. Oktober 2017 für ca. 40 Euro erhältlich: Der Beauty-Adventskalender von Benefit Cosmetics. Im Adventskalender "Winter Wonderglam" erwarten dich 12 Topseller-Produkte in Probiergröße.



Wir halten dich auf dem Laufenden, wann und wo es den Kalender zu kaufen gibt!

