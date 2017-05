BOX STORIES by gofeminin: DIESE Produkte erwarten dich in der Mai-Box!

Freu dich auf unsere Mai-Box! Wir haben wieder jede Menge tolle Überraschungen für dich parat.

Jeder von uns ist auf seine Weise einzigartig, hat etwas Besonderes geleistet und besitzt seine ganz eigene Lebenseinstellung. Darum steht unsere Mai-Box unter dem Motto "So Unique". Wir möchten alle Frauen daran erinnern, dass sie einzigartig sind – eine Special Edition sozusagen – und genau das macht jede so wertvoll. Nicht nur unser Äußeres ist unique, auch unser Charakter, unsere Träume und wie wir unser Leben leben.

"Unique" heißt also auch: Sein eigenes Ding durchziehen, keine Angst davor haben, anders zu sein und sich selbst lieben, so wie man eben ist. Wir wollen dich dazu ermutigen, du selbst zu sein, egal was die anderen sagen. Deshalb bringen wir diesen Monat unsere "So Unique" Box raus, vollgepackt mit einzigartig tollen Dingen, die dir hoffentlich einzigartig viel Freude bereiten!

DIY-Wechselarmreif mit Lucky Charms, dein persönliches Schmuckstück für jeden Tag. So individuell wie du.​

Very Fun Ballpen Set, Kugelschreiber in den schönsten Sorbetfarben. So macht selbst das Schreiben von To-do-Listen Spaß!​

Notizblock - 50 Seiten für deine Gedanken. Egal, ob Ideen, Ziele oder deine ganz persönliche Wunschliste.

Clip mit Weitwinkel- und Makro-Objektiv für dein Handy. Pimp deine Handykamera mit diesem Must-have für einzigartige Fotos! Das Makro-Objektiv ist ideal für Aufnahmen von kleinen Objekten. Das Weitwinkel-Objektiv ermöglicht es, mehr von der Szene auf das Foto zu bringen - ideal für Landschaftsbilder oder Gruppen-Selfies.

Clinique Pep-Start Hydrorush Moisturizer, wirkt ultraschnell. In a rush sozusagen! Weizen- und Gerstenkeimöl liefern intensive Feuchtigkeit. Pep kommt von den Peptiden Palmitoyl Tripeptide -1 und -7. Als Kombi powern sie die Produktion von hauteigener Hyaluronsäure an. Deine Haut wird glatt, geschmeidig und prall.



Clinique Pop Liquid Matte. Liquid beim Auftragen - matt im Finish! Volle Deckkraft, federleicht, langanhaltend und mit Avocado- und Sonnenblumenöl intensiv pflegend. Diesen Lippen kann niemand widerstehen!

Shu Uemura, Wonder Worker Air Dry / Blow Dry Primer. Ins handtuchtrockene Haar geben - spendet Feuchtigkeit, hilft gegen Frizz und sorgt für unwiderstehlichen Glanz!



Shu Uemura Essence Absolue Nourishing Protective Oil. Pflegendes Haaröl mit Kamelienöl für unwiderstehlichen Glanz, eine Extraportion Pflege und Sonnenschutz fürs Haar.

Dein 5 Euro Rabatt! BOX STORIES zum Kennenlernen

Im Video erhältst du einen 5-Euro-Rabattcode - unser Geschenk an alle Neukunden von BOX STORIES. Den Code einfach bei der Bestellung eingeben und wir ziehen dir 5 Euro von der Rechnung ab. Fertig!

So bekommst du die Box direkt nach Hause

BOX STORIES kannst du dir bequem einmalig oder im Abo versandkostenfrei nach Hause liefern lassen. Hier die verschiedenen Möglichkeiten:

> Die Box kommt als flexibles Abo für 21 Euro im Monat versandkostenfrei zu dir nach Hause. Das Abo kannst du jeden Monat kündigen.



> Im 3-Monats-Abo zahlst du 19,50 Euro pro Monat. Das Abo verlängert sich automatisch, wenn nicht gekündigt wird. Gesamtpreis für die 3 Monate sind 58,50 Euro.



> Beim Jahres-Abo erhältst du für 19 Euro im Monat 12 Boxen frei Haus. Das Abo endet automatisch nach Ablauf der 12 Monate.

Geschenk gesucht? Wir hätten da eine Idee...

BOX STORIES ist auch das perfekte Geschenk für deine beste Freundin, Schwester oder Mama.



BOX STORIES ist auch das perfekte Geschenk für deine beste Freundin, Schwester oder Mama.



Druck dir einen der wundervollen Geschenk-Gutscheine direkt aus und mach deinen Liebsten eine große Freude. Passend zur Box für einen, drei oder sechs Monate suchst du dir noch eine liebevoll gestaltete Geschenkkarte aus und personalisiert sie mit lieben Worten.