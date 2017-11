Jeder von uns hat Träume und Wünsche, die er irgendwann in die Tat umsetzen will. Wir haben uns in der letzten BOX STORIES ganz diesen Träumen gewidmet. Hier erfahrt ihr, welche Produkte in der "Dream, Darling" Box stecken.

Es gibt bestimmte Dinge im Leben, die wir oft erst lernen, wenn es eigentlich schon zu spät ist. "Ich wünschte, ich könnte ein Buch rausbringen!" "Ich würde gerne eine Weltreise machen!" Kommt euch das bekannt vor? Habt auch ihr einen Traum, der euch schon seit Jahren nicht mehr loslässt? Dann ist es jetzt Zeit, den ersten Schritt zu wagen. Wir sagen: Verschiebt nicht alles auf Morgen, sondern lebt jetzt! Wir widmen uns mit unserer letzten BOX STORIES Edition dem Motto "Dream, Darling" und verraten euch, wie ihr eure Ziele erreichen könnt. Fürchtet euch also nicht davor, dass etwas schiefgehen könnte, ihr euch blamiert oder ihr auf die Nase fallen könntet. Denkt vielmehr immer daran: Dream big, dream wild & dream on! Jetzt schnell unsere letzte Box "Dream, Darling" bestellen Habt ihr euch schon unsere finale BOX STORIES-Edition gesichert? Nein? Dann aber schnell. Die "Dream, Darling" Box ist noch bis zum 15. November erhältlich. Ihr könnt euch die Box ganz bequem für 21 Euro versandkostenfrei nach Hause liefern lassen. Alle Infos findet ihr hier. Mit der "Dream, Darling" Edition erscheint unsere vorerst letzte BOX STORIES Edition. Im neuen Jahr widmen wir uns neuen aufregenden Projekten. Verpasst also nicht die Chance, euch diese ganz besondere, finale Box zu sichern! Diese 6 Produkte warten auf euch in der Box Unser Leben ist zu kurz, um das Glücklichsein auf irgendwann zu verschieben! Aus diesem Grund haben wir unsere letzte BOX STORIES-Edition voll und ganz unseren kleinen und großen Träumen gewidmet. 1. Schlafmaske "Dream, Darling" Follow your dreams! Unsere zauberhafte Schlafmaske in dunkelblauem Seidensatin mit Golddruck sorgt garantiert für süße Träume. 2. Troublemaker Mascara von Urban Decay Fülliger, länger, dichter: Die Troublemaker Mascara kann so einiges. Zwei verschiedene schwarze Pigmente, ein Mix aus hohlen Siliziumdioxid-Mikrokügelchen sowie fast schwerelose Fasern zaubern absolutes Mega-Volumen. Die Bürste trennt und definiert perfekt und erfasst die allerfeinsten Wimpern, zudem pflegen und schützen Vitamin E und Panthenol zuverlässig.



Besonders cool ist zudem das farbig schimmernde Design! Unser Tipp: Die Mascara nach oben hin in sanften Zick-Zack-Bewegungen durch die Härchen ziehen. Das sorgt für einen sexy Augenaufschlag! ODER: Kiehl´s Tonerde-Gesichtsmaske Einer der größten Ursachen für müde Haut? Verstopfte Poren! Mit weißem Amazonas-Ton hilft diese Gesichtsmaske Fette, Schmutz und Giftstoffe aus verstopften Poren loszuwerden. Zudem beruhigen Hafermehl und Aloe Vera die Haut.



Ein bis zweimal die Woche eine dünne Schicht auf die feuchte und gereinigte Haut auftragen. Die Maske etwa 10 Minuten trocknen lassen. Anschließend mit einem warmen, nassen Tuch abwischen. 3. Statement-Tasse Kaffee oder Tee am Morgen können wahre Wunder bewirken und lassen uns voller Energie in den bevorstehenden Tag starten. Und wie könnte das noch besser gehen als mit unserer schönen "This girl loves to sleep"-Tasse? 4. Traumfänger Schlüsselanhänger Mit unserem stylischen Schlüsselanhänger verschwindet der Schlüsselbund garantiert nie wieder in den Tiefen der Tasche. Der Anhänger ist nicht nur praktisch zum schnelleren Herausfischen, sondern obendrein ein richtiger Hingucker! 5. Kérastase Aura Botanica Hair dreams come true! Ohne Silikone, Sulfate und mit handgepresstem Kokosnuss- und Arganöl wird Aura Botanica zu einem absoluten Pflegeerlebnis. Das sanft reinigende Shampoo (Bain Micellaire) und die cremige Pflege (Soin Fondamental) sind für jeden Haartyp geeignet, beugen Frizz vor und hinterlassen einen seidigen Glanz. 6. Dream Come True Book Nicht träumen, sondern machen! Wer etwas erreichen will, der braucht einen Plan. Und den haben wir für euch in die Box gepackt: Mit unserem 10 Wochen-Planer könnt ihr nicht nur die täglichen To-dos notieren, um euren Alltag zu organisieren, sondern mit jeder Woche eurem großen Ziel ein Stück näher kommen. BOX STORIES als tolles Geschenk für deine Liebsten BOX STORIES ist auch das perfekte Geschenk für eure beste Freundin, Schwester oder Mama.



Druckt euch einfach einen der wunderschönen Geschenk-Gutscheine direkt aus und macht euren Liebsten eine große Freude. Passend zur Box gibt es noch eine liebevoll gestaltete Geschenkkarte, die ihr mit ein paar netten Worten personalisieren könnt. Neugierig geworden? Noch mehr Infos zu BOX STORIES findet ihr hier!

von Christina Cascino