Geheimnis gelüftet: Das sind die Produkte der BOX STORIES FLY-Edition!

Schluss mit dem Sich-Selbst-Kleinmachen! Unsere neue BOX STORIES soll euch täglich daran erinnern, wie toll ihr seid. Wir verraten euch hier, welche Produkte sich in der First Love Yourself Edition verbergen.

Be yourself. There is no one better! Ganz nach dem Motto "First Love Yourself" (kurz: FLY) haben wir für euch eine BOX STORIES Edition entwickelt, die euch zeigen soll, dass ihr selbst das Wichtigste in eurem Leben seid.



Denn gerade wir Frauen haben in Sachen Eigenliebe oft ein wenig Schwierigkeiten. Wir kritisieren uns ständig, kämpfen täglich mit unseren Makeln und machen uns schlechter, als wir sind. Mit unserer First Love Yourself Edition ist damit jetzt Schluss! Also lasst eure Schwächen Schwächen sein und seid zufrieden mit euch – denn das ist der Schlüssel zum Glück. Werdet euer eigener Fan, glaubt an euch und vergesst nie: Glücklich steht einfach jedem umwerfend gut.

Na, habt ihr euch schon unsere neue BOX STORIES Edition bestellt? Nein? Dann aber schnell. Die First Love Yourself Box ist noch bis zum 15. Oktober erhältlich. Was ihr dafür tun müsst? Hier gibt's die Antwort:

So einfach könnt ihr die Box bestellen

BOX STORIES könnt ihr euch bequem einmalig oder im Abo versandkostenfrei nach Hause liefern lassen. Hier die verschiedenen Möglichkeiten im Überblick:

Die Box kommt als flexibles Abo für 21 Euro im Monat versandkostenfrei zu euch nach Hause. Das Abo könnt ihr jeden Monat kündigen.





versandkostenfrei zu euch nach Hause. Das Abo könnt ihr jeden Monat kündigen. Im 3-Monats-Abo zahlt ihr 19,50 Euro pro Monat . Das Abo verlängert sich automatisch, wenn nicht gekündigt wird. Gesamtpreis für die 3 Monate sind 58,50 Euro.





. Das Abo verlängert sich automatisch, wenn nicht gekündigt wird. Gesamtpreis für die 3 Monate sind 58,50 Euro. Beim Jahres-Abo erhaltet ihr für 19 Euro im Monat 12 Boxen frei Haus. Das Abo endet automatisch nach Ablauf der 12 Monate.

5 Euro Rabatt zum Kennenlernen

Ihr seid Neukunde von BOX STORIES? Super! Wir haben da nämlich ein kleines Geschenk für euch: Einen 5-Euro-Rabattcode! Was ihr dafür tun müsst: Den Code einfach bei eurer Bestellung angeben. Fertig!

Diese 6 Produkte stecken in eurer FLY-Box:

Gerade in der heutigen Zeit von Burnout und Stress ist es besonders wichtig, einfach mal an sich zu denken. Deswegen gibt es in unserer First Love Yourself Box alles, um einfach mal abzuschalten und sich etwas Gutes zu tun.

1. Aqua Licious

Hip, praktisch und nachfüllbar – die wiederverwendbaren Wasserflaschen von Aqua Licious eignen sich perfekt für entspannte Yoga-Stunden. Stylischer kann eine Trinkflasche wohl kaum sein.

Super praktisch: Mit dem Karabinerhaken kann die Flasche einfach an Hose, Sporttasche oder Rucksack befestigt werden.

2. Neon-Ausmalbuch

Bye, bye Stress! Habt ihr schon einmal von der beruhigenden Wirkung eines meditativen Ausmalbuchs gehört? Unbedingt ausprobieren! Super, um einfach mal abzuschalten und zu entspannen. Inklusive genialer Powerfrauen-Sprüche.

3. Roger&Gallet: Extraits de Cologne

Düfte haben eine positive Wirkung auf unsere Stimmung und somit auf das Wohlbefinden und die Gesundheit. Wir sind ganz verliebt in die Düfte von Roger&Gallet. Die Parfüms bestehen bis zu 90 Prozent aus natürlichen Inhaltsstoffen wie beispielsweise Orangenblüten, Pfeffer-Essenz, Zitronenöl oder Muskatnuss Essenz.



Ihr wollt wissen, welcher Duft zu euch passt? Dann könnt ihr hier den Duft-Test machen!

4. Countryfield Scented Candles

Kerzen verwandeln jedes Zuhause in eine besondere Wohlfühl-Oase. Und sind zudem auch noch ein echter Hingucker: Die Kerzen von Countryfield kommen nämlich in einer hübschen Dose daher. Perfekt für kuschelige Abende zu zweit oder entspannte Stunden nur für dich.

5. Sticky Notes

Sticky Notes sind super praktisch und machen im tollen Streifen-Design auch noch so einiges her. Besonders toll: Die bunten Notizzettel erinnern euch jeden Tag aufs Neue daran, wie toll ihr doch seid!

6. Pielor Hand & Nail Cream

Fröhliche Farben und exotische Düfte: Gönnt euren Händen eine kurze Auszeit vom Alltag und verwöhnt sie mit den tollen Handcremes von Pielor, der neuen Pflegeserie von Ottoman1881. Toller Duft, absolutes Hingucker-Design und hinzu auch noch super pflegend für eure Nägel. Ab damit in die Handtasche!

BOX STORIES als tolles Geschenk für deine Liebsten

BOX STORIES ist auch das perfekte Geschenk für eure beste Freundin, Schwester oder Mama.



Druckt euch einfach hier einen der wunderschönen Geschenk-Gutscheine direkt aus und macht euren Liebsten eine große Freude. Passend zur Box für einen, drei oder sechs Monate sucht ihr euch noch eine liebevoll gestaltete Geschenkkarte aus und personalisiert sie mit ein paar lieben Worten. Neugierig geworden? Noch mehr Infos zu BOX STORIES findet ihr hier!