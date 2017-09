Perfectly Imperfect: Diese Produkte stecken in der aktuellen BOX STORIES Edition!

Immer perfekt sein ist langweilig! Unsere neue BOX STORIES ist für alle Frauen, die ihre Ecken und Kanten feiern. Wir lüften das Geheimnis und verraten, was in unserer Perfectly Imperfect Edition steckt.

Mal Schwäche zeigen, zu seinen Macken stehen und über sich selbst lachen – nichts macht einen Menschen sympathischer als Imperfektion. Da können wir mitfühlen, da spiegeln wir uns wider. Und eben genau diese Imperfektion feiern wir mit unserer neuen BOX STORIES. Wir alle sind schließlich irgendwie perfectly imperfect – und das ist auch gut so!



Niemand ist perfekt. Daran wollen wir euch mit unserer neuen Box Edition erinnern. Jeder Mensch hat seine ganz speziellen Eigenarten, die ihn liebenswert und einzigartig machen. Und genau diese Besonderheiten machen uns zu einem Einzelstück. Also hört auf, euch ständig selbst zu kritisieren, gut gelaunt sieht die Welt nämlich verdammt viel besser aus.



Unsere Perfectly Imperfect Box ist gefüllt mit 6 Produkten, die zeigen, dass das Leben einfach zu kurz ist, um perfekt zu sein. Ein Hoch auf alle Frauen, die eben so sind, wie sie sind!

Über diese 6 Produkte dürft ihr euch freuen:

Freut euch auf eine Überraschungsbox vollgepackt mit tollen Produkten, die eure Eigenheiten feiern und das Leben eine wenig schöner machen.

1. Lavera Beauty-Produkte

Du hast einen Beauty-Bad-Day? Nicht schlimm! Ob Lippenstift, Kajal oder Highlighter: Diese kleinen Beautyhelfer von der Naturkosmetikmarke Lavera sorgen sofort für frische Farbe und ein wenig Instant-Glamour.



Und das Beste: Dank der natürlichen Inhaltsstoffe und dem Verzicht auf schädliche Chemikalien, Silikone oder Erdöle pflegen die Produkte besonders toll.

2. Mariposa Sternen-Anhänger

Be the star in your own life! Der Stern-Anhänger von Mariposa erinnert uns täglich daran, wie toll wir sind. Ganz nach dem Motto: Jeder von uns ist ein Star! Als filigrane Halskette oder stylisches Armband – das verträumte Schmuckstück aus Sterlingsilber zieht garantiert alle Blicke auf sich.

3. Sass and Belle Brillenetui

All eyes on you: Mit diesem coolen Brillenetui sind die neidischen Blicke schon vorprogrammiert! Dank des Hartschalen-Brillenetui ist ab sofort Schluss mit störenden Kratzern auf euren Brillen.

4. Merci Handy

Ob an Türgriffen, Haltestangen im Bus oder am Einkaufswagen – wir kommen täglich mit zahllosen Keimen und Bakterien in Berührung. Wie gut, dass wir das farbenfrohe Gute-Laune-Handgel von Merci Handy immer in unserer Handtasche mit dabei haben.



Das Gel überzeugt nicht nur im praktischen Taschenformat sondern sorgt mit den blauen Kügelchen zudem für perfekt zarte Hände.

5. Spiegelsticker "Perfectly Imperfect"

Du bist die Queen der Spiegel-Selfies? Dann pimp deine Bilder ab sofort mit dem coolen Spiegelsticker mit Hashtag 'perfectly imperfect' auf!



Übrigens: Der Sticker ist auch auf deinem Notebook oder auf Notizbücher ein stylischer Hingucker. Einfach abziehen und anbringen. Bringt sofort Freude in deinen Alltag.

6. Sass and Belle Trinket Dish

Wir lieben das tolle Design von Sass and Belle und können davon gar nicht genug bekommen. Deswegen gibt es in unserer Box direkt ein zweites Goodie der coolen Marke: Ob Schlüssel oder Schmuck– auf der kleinen Schale finden eure Lieblinge jede Menge Platz und werden Tag und Nacht vom wachsamen Auge bewacht.



Unser Tipp: Die Schale wird auch in eurem Badezimmer als Unterlage für eine schöne Seife zum absoluten Hingucker.

So kommt die Box direkt zu euch nach Hause

BOX STORIES könnt ihr euch bequem einmalig oder im Abo versandkostenfrei nach Hause liefern lassen. Hier die verschiedenen Möglichkeiten im Überblick:

Die Box kommt als flexibles Abo für 21 Euro im Monat versandkostenfrei zu euch nach Hause. Das Abo könnt ihr jeden Monat kündigen.





versandkostenfrei zu euch nach Hause. Das Abo könnt ihr jeden Monat kündigen. Im 3-Monats-Abo zahlt ihr 19,50 Euro pro Monat . Das Abo verlängert sich automatisch, wenn nicht gekündigt wird. Gesamtpreis für die 3 Monate sind 58,50 Euro.





. Das Abo verlängert sich automatisch, wenn nicht gekündigt wird. Gesamtpreis für die 3 Monate sind 58,50 Euro. Beim Jahres-Abo erhaltet ihr für 19 Euro im Monat 12 Boxen frei Haus. Das Abo endet automatisch nach Ablauf der 12 Monate.

BOX STORIES als tolles Geschenk für deine Liebsten

BOX STORIES ist auch das perfekte Geschenk für eure beste Freundin, Schwester oder Mama.



Druckt euch einfach hier einen der wunderschönen Geschenk-Gutscheine direkt aus und macht euren Liebsten eine große Freude. Passend zur Box für einen, drei oder sechs Monate sucht ihr euch noch eine liebevoll gestaltete Geschenkkarte aus und personalisiert sie mit ein paar lieben Worten. Neugierig geworden? Noch mehr Infos zu BOX STORIES findet ihr hier!

5 Euro Rabatt zum Kennenlernen:

In unserem Video erhaltet ihr einen 5-Euro-Rabattcode - unser Geschenk an alle Neukunden von BOX STORIES. Den Code einfach bei der Bestellung eingeben und wir ziehen 5 Euro von der Rechnung ab. Fertig!