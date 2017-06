Es wird tierisch! Hier kommen 10 tolle Produkte, die alle Katzenbesitzer gut gebrauchen können.

1. Fensterliege

Du weißt sicherlich, wie sehr es Katzen lieben, aus dem Fenster zu schauen und das Geschehen draußen zu beobachten. Deswegen sind wir uns auch sicher, dass deine Katze diese geniale Erfindung lieben wird: Einen Fensterliegeplatz! Die Liegeplätze werden ganz einfach mit Saugnäpfen an der Fensterscheibe befestigt, fertig. Time to relax!

2. Katzen-Massage-Center

Katze müsste man sein! Denn für die gibt es jetzt ein Rundum-Sorglos-Verwöhn-Programm. Mit einem sogenannten "Massage Center" kann es sich deine Katze nun voll und ganz gut gehen lassen. Verschiedene Massageflächen verwöhnen den Stubentiger nicht nur, sondern fordern auch den Tastsinn. Im Lieferumfang ist zudem Katzenminze enthalten, die zusätzlich den Geruchs- und Geschmacksinn anspricht.

3. Katzenklingel

Katzenklappen waren gestern! Mit dieser coolen Erfindung muss deine Mietzekatze nie wieder draußen im Regen oder der Kälte warten. Wir dürfen präsentieren: Die Katzenklingel! Die infrarot-gesteuerte, kleine und superpraktische Klingel erkennt, wenn dein Minitiger vor der Haustür steht und herein gelassen werden will. Wie? Ganz einfach: Den Sensor einfach platzieren, wo deine Katze in der Regel vor der Tür wartet, denn die Katzenklingel erfasst durch einen speziellen Sensor das Tier per Linse. Über Funk klingelt es anschließend im Inneren (wahlweise kannst du auch ein lautloses Blicken einstellen).

4. Licht-Punkt-Spielzeug

Hast du deine Katze auch schon einmal mit einem Laserpointer geärgert? Dann weißt du ja sicherlich, wie verrückt die Haustiere auf die roten Punkte abgehen. Super genial sind deswegen automatische Licht-Punkt-Spielzeuge, die das ganze Zimmer in eine Spielarena verwandeln. Und du kannst ganz entspannt auf der Couch liegen bleiben.

5. Heizdecke

Deine Katze friert im Winter sehr schnell? Dann haben wir hier ein tolles Produkt für dich gefunden. DIE Erfindung für kalte Tage ist eine beheizbare Katzendecke! Wir sind uns sicher, dass deine Katze die Heizdecke lieben wird. Wir tun es jetzt schon - die hilft nämlich auch super gegen kalte Füße.

6. Hängematte

In einer Hängematte abhängen und die Seele baumeln lassen – davon träumt nicht nur so mancher Zweibeiner. Darum gibt es jetzt auch Katzenhängematten. Ja, richtig gehört! Die weichen Matten sind der ideale Rückzugsplatz zum Schlafen und Relaxen. Besonders cool ist ein Modell, das einfach mit Klettverschlüssen um die Stuhlbeine gespannt werden kann.

7. Futter Labyrinth

Wie genial ist bitte diese Erfindung? Mit einem Futter Labyrinth hältst du deine Katze auch beim Essen auf Trab. Funktioniert super easy: Der Minitiger bewegt das Futter mit den Pfoten durch das Labyrinth, bis es durch die Seitenöffnung fällt.

8. Katzengras

Eine tolle Erfindung für Hauskatzen ist sogenanntes Katzengras. Das ist nicht nur gesund und lädt zum Knabbern ein, sondern dient auch super als Liege- oder Spielwiese.

9. Undercover-Mouse

Darauf wird deine Katze mit Sicherheit total abfahren: Das automatikgesteuerte Spielset “Undercover Mouse“ sorgt für eine Menge Spaß – für dich UND deine Katze! Deine Katze glaubt nämlich, sie würde eine echte Maus jagen und du wirst unfassbar viel Spaß daran haben, ihr dabei zuzusehen. Wie das Ganze funktioniert? Einfach den Stoffkreis über den Motor legen, anschalten und schon dreht sich der Stab unter der Stoffscheibe im Kreis.

10. Tempo-Spielschiene

Wir haben direkt noch ein weiteres geniales Spiel für deine Katze entdeckt: Eine Tempo-Spielschiene. Was die kann? Im Grunde handelt es sich dabei um eine Art Achterbahn für Katzen. Ein wild blickender Ball schwirrt durch die Spielschiene und kann durch verschiedene Öffnungen angeschubst werden. Definitiv nichts für faule Katzen!

Du stehst total auf Artikel mit coolen Katzenmotiven? Dann schau mal hier: Muss ich haben! Die 12 genialsten Geschenkideen für ECHTE Katzen-Fans