10 DIY Foto-Ideen: SO könnt ihr eure Bilder kreativ in Szene setzen!

Lasst eure Lieblingsfotos nicht auf der Festplatte in Vergessenheit geraten. Bastelt lieber eure eigene Bilder-Deko!

Der Urlaub ist vorbei und der Alltag zieht wieder ein. Jetzt wird es daher dringend Zeit eure schönsten Fotos gekonnt ins richtige Licht zu rücken. Wir zeigen euch wundervolle Ideen, wie ihr eure Lieblingsfotos ganz neu arrangieren könnt. Lasst eurer Kreativität freien Lauf und probiert unsere Tipps aus. SO habt ihr eure Bilder garantiert noch nicht gesehen!

1. DIY Foto-Idee: Fototasche

Wie wäre es mit eurem ganz individuellem Jute-Beutel? Verewigt euch in der Sonne liegend am Traumstrand auf eurer Einkaufstasche. Mit Hilfe eines Druckers bringt ihr euer favorisiertes Bild auf eine Bügelfolie. Dann müsst ihr das Foto nur noch auf eure Tasche bügeln. Tadaa, fertig ist das Unikat!

2. DIY Foto-Idee: Glasvase mit Sand

Jetzt wandert das Urlaubsfeeling direkt ins Glas. Füllt eine Vase, ein Einmachglas oder ein hohes Glas mit feinem Sand, Muscheln und eurem Lieblingsfoto. Statt Glasvasen könnt ihr auch in einen großen Bilderrahmen etwas Sand schütten.

3. DIY Foto-Idee: Fotokerze

Mit Foto-Transfer-Folien könnt ihr ganz einfach und schnell euer persönliches Foto auf eine Kerze bringen. Die Folien gibt es für Tintenstrahldrucker und Laserdrucker. Fotokerzen sind nicht nur toll für euch Zuhause, sondern auch ein großartiges Geschenk zum Geburtstag oder zur Hochzeit.

4. DIY Foto-Idee: Europalette

Selbstgebaute Möbel aus Europaletten sind der absolute Hit in deutschen Wohnzimmern und Gärten. Ihr bekommt Europaletten oft günstig im Baumarkt. Testet die beliebten Paletten, um eure schönsten Fotos zu inszenieren. Befestigt ganze Bilderrahmen mit Nägeln an den Paletten oder hängt mit Hilfe von Kordel und Wäscheklammern eure schönsten Erinnerungen auf.

5. DIY Foto-Idee: Mini-Fotoalbum

Wenn euch mal wieder spontan das Fernweh überkommt, ist ein Mini-Fotoalbum für eure Handtasche die perfekte Lösung. Schneidet einen langen Papierstreifen aus und knickt ihn, wie eine Ziehharmonika. Druckt eure Lieblingsfotos im Miniformat aus und klebt sie auf den Streifen. Alternativ könnt ihr eure Bilder auch lochen und mit einem Schlüsselring verbinden.

6. DIY Foto-Idee: Spitzenmäßige Lieblingsfotos

Tortenspitze ist ein echtes Multitalent. Sie verschönert Einladungen sowie Gebäck und jetzt sogar auch noch eure liebsten Fotos. Schneidet eure Bilder rund aus und klebt sie auf die Mitte einer Tortenspitze. Diese gibt es in vielen verschiedenen Größen.

7. DIY Foto-Idee: Klammern

Eure Lieblingsfotos in Szene zu setzen, muss nicht aufwendig sein. Testet einfach mal kleine Klammern zum Klippen. Diese befestigt ihr an dünnen Stahlseilen oder etwas Kordel. Die Fotoklammern gibt es günstig im Bastelladen. Sechs Stück kosten um die 2 Euro.

8. DIY Foto-Idee: Lieblingsfotos auf Porzellan

Für ganz individuelles Porzellan mit euren Fotos braucht ihr nur unifarbenes Geschirr, Keramikfolie und euer Lieblingsmotiv. Folgt der Anleitung der Folie und druckt eure ausgewählten Motive direkt auf euer Service. Wie angegeben im Backofen brennen und abkühlen lassen.

9. DIY Foto-Idee: Fotoprints Kissen

Im Copyshop oder im Drogeriemarkt könnt ihr euch eure Lieblingsfotos auf Stoffe drucken lassen. Alternativ werdet ihr bei euch Zuhause mit Hilfe von Bügelfolie kreativ. Druckt euer favorisiertes Foto auf die Folie. Dann müsst ihr das Foto nur noch auf euren Kissenbezug bügeln.

10. DIY Foto-Idee: Lieblingsfotos als Herz

Ihr könnt eure Polaroids und Fotos in Herzform mit Hilfe von Fototape direkt an die Wand eures Schlafzimmers kleben. So eine Fotocollage wirkt wie ein kleines Kunstwerk. So seht ihr beim Einschlafen und Aufwachen eure schönsten Erinnerungen: Urlaubsfotos, Familienbilder, Pärchen-Pics, Babybilder und Kinderfotos. Sie alle finden Platz an eurer Wand.



Definiert als erstes die Umrandung des Herzens mit den Fotos. Dann füllt ihr das Innere mit euren Bildern. Das Herz kann mit der Zeit auch immer weiter wachsen.

