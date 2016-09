Einrichtungstrends im Herbst: Diese It-Pieces solltet ihr euch jetzt zulegen!

Wenn die Tage wieder kürzer werden, solltet ihr es euch so richtig schön machen. Für eine echte Wohlfühlatmosphäre an ungemütlichen Tagen.

Nach dem warmen Sommer im Freien freuen wir uns jetzt wieder auf kuschelige Stunden Zuhause. Klar, dass da erstmal die passende Dekoration her muss. Herbst bedeutet für uns Blätter, Nüsse, Beeren, Kürbisse, Kerzen und warme Farben. Ab sofort haben auch alle flauschigen Accessoires Hochsaison.

Diese Stoffe machen im Herbst glücklich

Jetzt solltet ihr es euch so richtig gemütlich machen: Kissen und Decken aus Wolle, Kaschmir und Baumwolle liegen in dieser Saison voll im Trend. Sie verwandeln Sofas, Sessel und Betten in ein kleines Schlaraffenland. Hier könnt ihr euch an ungemütlichen Herbsttagen herrlich einkuscheln. Auch Samt ist wieder voll im Trend, zum Beispiel als Kissenbezug.

Zurück zur Natur: Mit diesen Materialien zieht der Herbst ein

Die Natur ist in den Herbstmonaten das perfekte Vorbild für unsere Wohlfühloase. Blätter, Äste und Baumstammscheiben sind im Deko-Herbst 2016 ein echtes Muss. Der diesjährige Herbst-Trend geht zu natürlicher Einrichtung aus Holz und Baumwolle. Zu den Trendfarben gehören verschiedene Rottöne, vom klassischen Rot bis zum pinken Rot und Kupfer. Die Rotnuancen finden sich in Kuscheldecken, Kerzen, Tischdecken, Vasen und Servietten wieder. Zeitlos schön sind alle Erd- und Naturtöne. Auch Beige, Grau und Schwarz sind angesagt. Für wohlige Atmosphäre sorgen Dekoelemente in Baumoptik. Hier reicht die Auswahl von Tabletts bis zu Kerzenständern. Alle Kuschelfreunde sollten zu flauschigen Decken und Kissen greifen.

Lasst euch von unseren 40 herbstlichen Wohnideen für eine gemütliche Zeit Zuhause inspirieren!

DIY-Tutorial: So bastelt ihr eine stylische Blättergirlande