Alles unter 10 Euro: Kleine Geschenke für den Adventskalender und zum Wichteln

Ihr möchtet euren Liebsten in der Vorweihnachtszeit mit einem Adventskalender eine Freude machen oder sucht nach einem kleinen Wichtel-Geschenk? Wir zeigen euch schöne Mini-Geschenke direkt zum Nachshoppen.

Juhuuu, nur noch sechs Wochen und dann ist endlich wieder Weihnachten. Wir freuen uns jetzt schon auf heißen Glühwein, lange Winterspaziergänge, leckeres Weihnachtsgebäck und alles, was zur besinnlichen Zeit einfach dazu gehört. Und sind wir mal ehrlich: Auch wenn wir keine zehn Jahre mehr sind darf eins in der Vorweihnachtszeit auf keinen Fall fehlen: Ein Adventskalender! Denn der erfreut uns 24 Tage lang mit kleinen Überraschungen und süßen Leckereien.

Ihr wollt dieses Jahr euren Liebsten eine besondere Freude machen und mit einem selbst gebastelten Adventskalender überraschen, aber habt keine Idee, was ihr alles reinpacken sollt? Oder ihr seid noch auf der Suche nach einem originellen Wichtel-Geschenk für die Weihnachtsparty mit Freunden? Dann schaut mal hier: Wir haben uns umgeschaut und zahlreiche weihnachtliche Mini-Geschenke unter zehn Euro gefunden.

Gesichtsmaske mit Zuckerstangen-Geruch

Haltet euch fest, denn diese pflegende Creme-Maske mit Pfefferminzblätterextrakt, Ahornzuckerextrakt und Zitrusextrakt duftet passend zur Weihnachtszeit nach süßen Zuckerstangen. Wie genial ist das denn bitte?!

Die Gesichtsmaske kannst du hier direkt bei Asos nachshoppen.

Einhorn-Keksausstecher

Habt ihr auch diese eine Freundin, die total auf Einhörner abfährt? Wir haben das perfekte Geschenk für alle Einhorn-Verrückten gefunden: Ein Keksausstecher in Einhorn-Form! Damit kann man sich kinderleicht viele kleine bunte Einhörner backen. Klingt nicht schlecht, oder?

Den Keksausstecher kannst du hier bei Asos shoppen.

Lippenbalm für zarte Lippen

Trockene, kalte Luft im Winter setzt unseren Lippen ganz schön zu. Was wir jetzt unbedingt brauchen: Einen pflegenden Lippenbalsam. Als kleines Geschenk ist der Organic Lip Balm von eos wie gemacht. Der ist reich an Antioxidantien, Vitamin E, Sheabutter und Jojobaöl und macht unsere Lippen wunderbar weich. Und sieht dabei noch so unfassbar süß aus!

Stylische Söckchen mit Gute-Laune-Punkten

Wie süß sind bitte diese leicht transparenten Söckchen mit Punktmuster? Die sorgen an tristen Wintertagen garantiert für gute Laune. Und das für gerade einmal fünf Euro - perfekt also, um jemandem eine kleine Weihnachtsfreude zu machen.

Die Söckchen gibt es hier bei Asos zu kaufen.

Glitzernder Ananas-Schlüsselanhänger

Super praktisch und stylisch: Diese goldene Ananas mit funkelnden Glitzersteinchen ist definitiv ein Hingucker am Schlüsselbund.

Den Schlüsselanhänger kannst du hier bei Asos nachshoppen.

Weihnachtliche Ohrringe

"Jingle bells, jingle bells, jingle all the way!" Wir sind der Meinung: Weihnachtsaccessoires dürfen in der besinnlichen Zeit auf keinen Fall fehlen. Die Ohrringe sind perfekt zum Verschenken für alle Bling-Bling-Mädchen.

"Keep calm. This is my bag"-Kofferanhänger

Über dieses kleine Geschenk freuen sich garantiert alle Weltenbummler: Der knallig pinke Kofferanhänger mit Spruch ist ein absoluter Hingucker beim Reisen.

Lichterkette für die perfekte Weihnachtsbeleuchtung

Seid ihr in der Weihnachtszeit auch so verrückt nach Lichterketten? Wir würden damit ja am liebsten alles dekorieren. Daher gehören die funkelnden Lichter zu unseren Weihnachts-Must-haves, die wir gerne weiterverschenken.

Katzen-Tasse

Jeder von uns kennt doch diese eine Person, die total verrückt nach Katzen ist, oder? Für die ist diese Tasse einfach wie gemacht.

Statement-Poster

Das Typografie-Bild mit coolem "Winter is coming"-Spruch ist definitiv mal was anderes, als die klassische Weihnachtsdeko und ein wirklich originelles, kleines Geschenk.

Schmuckablage

So stylisch haben wir Schmuck bisher noch nie aufbewahrt. Die Schmuckschale lässt unser Herz höher schlagen und für gerade einmal sieben Euro ist sie definitiv eine tolle Geschenk-Idee.

Die Schmuckablage kannst du hier bei Asos nachshoppen.

Terminkalender

Wir sind uns sicher: Über einen schönen Terminkalender freut sich wirklich jeder. Wir sind ein großer Fan von dem stylischen Kalender mit Softcover im Lederlook und Statement-Spruch.

Mini-Kochbuch

Ein super Geschenk für alle Koch-Queens: Das Pasta-Kochbuch im Mini-Format! In dem stecken über 100 beliebte Pasta-Rezepte mit Farbfotos und ausführlicher Schritt-für-Schritt-Anleitung.

Duftkerze

Duftkerzen gehen eigentlich das ganze Jahr über. Aber besonders in der Weihnachtszeit sorgen Kerzen für die perfekte Wohlfühl-Stimmung. Wie wäre es mit einem abgefahrenen Duft wie Cranberry Marshmallow?

