Zauberhaft! Die schönsten Geschenke für "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel"-Fans

Präsent gesucht? Wir stellen euch die ausgefallensten Geschenkideen für echte Aschenbrödel-Liebhaber vor.

Weihnachten und der schönste Märchenfilm aller Zeiten "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" sind untrennbar miteinander verbunden. Was liegt da also näher als seinen Liebsten in diesem Jahr ein wundervolles Geschenk passend zu diesem Weihnachtsklassiker zu machen?

Geschenke für Aschenbrödel-Fans: Lasst das Märchen wahr werden

Das Märchen rund um das arme Aschenbrödel, das ihrer bösen Stiefmutter mithilfe von drei Zaubernüssen entkommt und gleichzeitig das Herz des gutaussehenden Prinzen gewinnt, verzaubert einfach jeden und vor allem jedes Jahr aufs Neue.

Jetzt dürfen sich alle Liebhaber des Märchenfilms über ausgefallene Produkte im edlen Aschenbrödel-Design unterm Tannenbaum freuen. Verzaubert eure Liebsten mit den schönsten Geschenken, die an keinem Aschenbrödel-Filmabend fehlen dürfen.

Eure beste Freundin ist ein riesiger Fan des Märchens? Perfekt! Wie wäre es mit einer wundervollen Haselnusskette, die sie immer an euch und an den beliebten Kult-Film erinnert?

Ihr möchtet euer Lieblingsmärchen in diesem Jahr auf keinen Fall verpassen? Hier geht's direkt zu den aktuellen Sendeterminen.

1. Märchenhafte Schokolade mit Aschenbrödel-Motiven

Dieses Geschenk lässt die Herzen von echten Naschkatzen höher schlagen. Zarte Vollmilchschokolade verpackt in sechs verschiedenen Verpackungen mit wundervollen Aschenbrödel-Motiven sind das ideale Geschenk zu Weihnachten.

Schokolade aufreißen und den schönsten Märchenfilm aller Zeiten genüsslich vorm Fernseher genießen! Herrlich!

2. Zauberhafte Kette mit einer Haselnuss

Eine Haselnuss immer ganz nah bei sich tragen und jeden Moment an den Lieblingsfilm voller schöner und magischer Momente erinnert werden? Diesen Wunsch könnt ihr einem lieben Menschen nun in stilvoller Art und Weise erfüllen.

Die schlichte, kurze Kette mit einer Haselnuss aus Messing wurde durch "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" inspiriert. Die Haselnuss symbolisiert, dass eure Wünsche in Erfüllung gehen können, genau wie im Märchen.

Die Kette ist der perfekte Begleiter für jeden Tag. Ob im Büro oder in der Freizeit. Sie passt perfekt zu jedem Outfit von leger bis elegant.

3. Für süße Stunden: Glasglocke mit Aschenbrödel-Teller

Süße Leckereien, hochfeine Pralinen und duftende Weihnachtsplätzchen finden auf diesem hübschen Teller mit Aschenbrödel-Motiv garantiert den schönsten Platz.

Die bezaubernde Glasglocke macht aber nicht nur optisch einiges her, sondern sorgt auch noch dafür, dass die weihnachtlichen Köstlichkeiten möglichst lange frisch bleiben.

4. Wünsche werden mit Aschenbrödel wahr

Bei diesem ausgefallenen Geschenk heißt es: Wünsch Dir was! Von Aschenbrödel inspiriert ist dieses personalisierte Wunschset ein absoluter Volltreffer unterm Weihnachtsbaum.

Das Set besteht aus drei gefiederten, verzauberten Haselnüssen, der Wunschanleitung für eine gelungene Wunsch-Wahrwerdung und einer personalisierten Schachtel mit dem Wunschnamen.

5. Teatime mit Aschenbrödel

So lecker schmeckt die Weihnachtszeit! Mit einem winterlichen Tee-Set mit sechs Pyramiden-Teebeuteln in einer wundervollen Aschenbrödel-Geschenkverpackung. Euch stehen drei leckere Sorten zur Auswahl: Darjeeling, Rooibos Tee mit Vanillegeschmack oder Früchtetee.

Wärmt euch mit einem frisch aufgebrühten Tee auf und macht es euch bei eurem Lieblingsmärchen so richtig kuschelig.