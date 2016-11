Muss ich haben! Die 12 genialsten Geschenkideen für ECHTE Katzen-Fans

Wetten, ihr könnt diesen Artikel nicht bis zum Ende durchlesen, ohne etwas zu kaufen?

Katzen-Liebhaber aufgepasst! Wir haben für euch DEN Geschenke-Trend des Jahres. Die flauschigen Tierchen erobern nicht nur in natura unsere Herzen, sondern sind jetzt auch auf angesagten Accessoires zu finden.

Wenn einer eurer Freunde oder Verwandten sein Herz an die kuscheligen Samtpfoten verloren hat und ihr noch nach einer passenden Geschenkidee sucht, dann seid ihr bei uns goldrichtig. Denn wir haben für euch die perfekten Präsente zusammengestellt, die Katzen-Freunde garantiert lieben.

Noch mehr abgefahrene Katzenstücke gesucht? Hier gibt's die coolsten Ideen:

1. Milch schlürfen wie Kitty Cat

Ein absolutes MUSS für jeden Liebhaber der putzigen Vierbeiner ist diese super coole Tasse. Aus ihr schmeckt der heiße Kaffee direkt doppelt so gut.

2. Kopf hoch und Kragen raus

Mit diesem Kragen seid ihr der ungeschlagene Star auf jeder Party und garantiert immer gut gekleidet.

3. Grumpy Cat verwaltet die Kohle

Absolut genial finden wir den starken Gesichtsausdruck unserer Lieblingskatze "Grumpy Cat"! Nicht immer und überall muss man nett lächeln. Das haben wir gelernt. Vor allem, wenn es ums Geld verwalten geht. Die Miezekatze sorgt dafür, dass ihr eure Scheine ausschließlich für die richtigen Dinge ausgebt: Schuhe, Schuhe, Schuhe...

4. Glück in Katzenform

Mit diesen Katzenkeksen hat sich die japanisch Firma Felissimo wirklich selbst übertroffen. Die Candy-Sets sind der Hit bei echten Katzenfreunden.



Statt chinesischen Weisheiten findet ihr hier kleine süße Kätzchen zum Sammeln und lieb haben. Ihr könnt sie zwar nicht essen, dafür sollen sie aber jede Menge Glück bringen.

Aber nicht nur bei Glückskeksen sind die Japaner kreativ. Jetzt werden aus langweiligen, weißen Marschmallows sündige Leckereien in Form eines Katzenkopfs. Die Flauschmellows gibt es in 12 verschiedenen Variationen. Neben dem süßen Äußeren bieten die kleinen Pakete einen Kern aus zarter Vollmilchschokolade.

5. Vergoldete Katzenliebe

Modische Frauen vor! Mit diesen goldenen Ohrsteckern peppt ihr jedes Outfit perfekt auf und sorgt dafür, dass eure Lieblingstiere auch am Ohr immer präsent sind.

6. Coole Miaus

Diese Schuhe MÜSST ihr tragen! Miau Loafers sehen nicht nur super hip aus, sondern sind dabei auch noch extrem bequem. Perfekt für ausgedehnte Shoppingtouren.

7. Kittys hautnah

Bunte Schmusekatzen könnt ihr endlich hautnah bei euch haben. Mit diesen modischen Trendteilen werdet ihr umgehend zur angesagten Fashionista.



Ihr wisst nicht, wie ihr Leggings stilsicher kombiniert? Hier erfahrt ihr alle Styling-Tipps.

8. Wellness für alle Sinne

Morgens putzmunter und sauber sein? Der Wunsch von so vielen Katzenliebhabern geht jetzt in Erfüllung. Denn mit coolen Katzen-Duschvorhängen seid ihr schon in den frühen Morgenstunden perfekt eingestimmt auf einen schnurrigen Tag.

9. Beauty and the Cat

Wunderschön wie eine edle Siamkatze werdet ihr mit den tollen Beauty-Accessoires von Asos. Zwei Lippenstifte in aktuellen Trendfarben geben eurem Look den perfekten Anstrich. Verpackt sind die beiden Beauty-Helfer in einer traumhaften Katzentasche.

10. Tierische Backstube

Alle Naschkatzen werden dieses Nudelholz lieben. Eure Gebäcke bekommen durch diese großartige Rolle ein unvergleichliches Katzenmuster. So schmeckt duftendes Feingebäck noch besser.

11. It's Cat O' Clock

Ist es schon Essenszeit? Mit der stylischen Armbanduhr verpasst ihr garantiert kein Buffet und keine Happy Hour in der Cocktailbar. Die Katzenuhr sagt euch, was ansteht und führt euch direkt in den siebten Genuss-Himmel.

12. Kuschelige Schmökerzeit

Einfach mal ausspannen und die Seele baumeln lassen. Nicht ohne euren liebsten Schmökerroman. Damit dieser auch besonders schön zur Geltung kommt, stützen ihn zwei süße Kätzchen in ihrer schönsten Form.