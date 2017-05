Mama ist die Beste! Höchste Zeit also sich mit einem kreativen Präsent zu bedanken.

Sie trocknete unzählige Tränen, versorgte aufgeschlagene Knie und half uns über den ersten Liebeskummer hinweg: Unsere Mama war und ist einfach immer für uns da.

Egal, wie alt wir sind, unsere Mutter bleibt immer eine unserer wichtigsten Bezugspersonen. Deswegen ist es an der Zeit mal wieder zu sagen: "Danke für alles, Mama!" Vielleicht unterstreicht ihr euer Dankeschön zum Muttertag mit einer unserer schönen Muttertagsideen. Wir haben für euch 10 liebevolle Geschenke zusammengestellt.

1. Box Stories Abo

Die Lifestyle Box "BOX STORIES" ist ein wunderbares Geschenk und eine tolle Überraschung für eure Mama, die jeden Monat frei Haus zu ihr geliefert wird. Die monatlich wechselnden Abo-Boxen sind voll gepackt mit einzigartig schönen Produkten von Kosmetik über Accessoires bis hin zu Papeterie.

Viele der Lifestyle- und Deko-Produkte sind speziell angefertigte Unikate, die es so nur in BOX STORIES gibt. Eure Mama kann außerdem im bunten BOX STORIES Magazin schmökern und sich über spannende Geschichten, Tipps, Tutorials und Hintergrundinfos passend zum Thema der Box freuen.

Tipp: Druckt euch einen der liebevoll gestalteten Geschenk-Gutscheine direkt aus und macht eurer Mama eine große Freude. Passend zum Abo der Box für einen, drei oder sechs Monate sucht ihr euch noch eine Geschenkkarte aus und personalisiert sie mit euren ganz persönlichen Worten. Neugierig geworden? Noch mehr Infos zu BOX STORIES findet ihr hier!

2. Würzige Überraschung

Wenn eure Mama zu den Superköchen gehört, dann wird sie sich sicherlich über die außergewöhnlichen Gewürzboxen von Just Spices freuen. Wie wäre es mit einem pikanten Hummus-Gewürz oder der Kräutergartenbox für alle Spicy Mamas, die gerne den Kochlöffel schwingen!?

Ihr könnt die leckeren Würzmischungen natürlich auch dafür nutzen, eurer Mutter ein mit ganz viel Liebe selbstgekochtes Muttertagsmenu zu servieren. Bei der Gewürzmanufaktur Just Spices gibt's passend zu den Gewürzen und Boxen zahlreiche Guides zum Download - voll gepackt mit Experten-Tipps und Rezept-Inspirationen.

3. Buntes Geschirr im Mama-Look

Zum Muttertag darf es gerne bunt und individuell sein. Tolle Produkte von Bettwäsche bis Geschirr im kultigen 70s Design findet ihr im Shop byGraziela. In den Siebzigerjahren wurde Graziela Preiser für ihre Apfel-Prints und die knallbunten Kinderstoffe und Accessoires bekannt. Heute führt ihre Tochter, die Dreifach-Mama Nina Nägel, unter dem Label byGraziela dieses Kult-Design weiter.

Eure Mama ist passionierte Kaffee- oder Teetrinkerin? Wie wäre es dann mit einem der herzigen Porzellanbecher? Die Becher werden per Hand in England gefertigt und sehen zuckersüß aus.

4. Selbstgemachtes mit viel Liebe

Ihr wollt eurer Mama zum Muttertag etwas selbst gestalten? Großartige Idee, denn über Selbstgemachtes freut sich Mama immer am meisten. Bei The Makerist findet ihr inspirierende und einfache DIY-Anleitungen zu den Themen Häkeln, Stricken, Sticken und Nähen. Eure Mama mag den maritimen Stil? Dann bestickt einfach ein Geschirrtuch mit niedlichen Booten. Schon bekommt ein schnödes Küchenutensil eine ganz persönliche Note.

5. Wunderschöne Papeterie

Wir können gar nicht aufhören zu stöbern! Der wundervolle Shop Rasmussons bietet ausgefallene Papeterie und Accessoires an, von individuellen Postkarten bis hin zu extravaganten Halsketten. Wenn ihr auf der Suche nach einem süßen und einzigartigen Präsent für eure modische Mama seid, werdet ihr in diesem Shop garantiert fündig.

6. Besonderer Schmuck für einen besonderen Menschen

Für eine ganz besondere Person in unserem Leben darf es auch mal ein ganz besonderes Schmuckstück sein. Die Hamburger Goldschmiedin Katja Schian bietet in ihrem Online-Shop unvergleichliche Unikate an, die eurer Mutter mit Sicherheit die Sprache verschlagen werden.

7. Kurztrip für Mama und Tochter

Zusammen Zeit zu verbringen, ist doch immer noch das schönste Geschenk, das sich Mütter vorstellen können. Wie wäre es also mit einer Einladung zu einem wundervollen Mutter-Tochter-Wochenende? So entdeckt ihr nicht nur zusammen eine aufregende Stadt oder entspannt in einem Wellness-Tempel, sondern habt auch endlich mal wieder Zeit ausgiebig zu quatschen.

Das Online-Portal GetYour Guide und Tripping.com, die größte Suchmaschine für Ferienwohnungen, haben speziell für diesen Anlass geniale Ausflüge und Unterkünfte in fünf europäischen Städten zusammengestellt. Ihr könnt zwischen London, München, Barcelona, Budapest und Paris wählen. Geboten wird von Krimi-Rallye über Kochkurse bis hin zu Wellness-Angeboten alles, was Mamas Herz garantiert höher schlagen lässt.

8. Süßes für die beste Mama

Ein Schokoherz, so süß wie eure Mama selbst - das könnt ihr bei Chocolissimo selbst gestalten. Der Choc&Play-Konfigurator bietet euch die Möglichkeit, eine eigene Schokoladentafel zusammenzustellen! Form, Schokoladensorte, Toppings und die Verpackung könnt ihr ganz nach dem Gusto eurer Mama auswählen.

Alternativ könnt ihr auch mit den zartschmelzenden Schokoladenbuchstaben auf einer der süßesten Arten eurer Mama sagen, wie sehr ihr sie schätzt. Die Buchstaben bestehen aus feinster Vollmilch- oder Zartbitterschokolade und sind mit getrockneten Erdbeeren, Himbeeren, Kokosraspeln und gehackten Erdnüssen bestreut. Mhmmm...

9. Backen ist Liebe

Überrascht eure Mutter am Muttertag doch einfach mal mit einem selbstgebackenen Meisterwerk. Eure Mama wird die Mühe, die ihr euch gemacht habt, mit Sicherheit sehr zu schätzen wissen. Und das Beste an diesem zuckersüßen Geschenk: Ihr könnt euch zusammen gemütlich auf die Couch setzen, in Ruhe quatschen und den herrlichen Kuchen gemeinsam genießen. Keine Rezeptidee? Hier findet ihr die besten Kuchen zum Muttertag!

10. Blumige Grüße

Wir haben das perfekte Last Minute Muttertagsgeschenk für dich! Bis Donnerstagabend könnt ihr noch zauberhafte Blumenbouquets, wie beispielsweise die Sträuße 'Best Mom', 'I love you' oder 'Mommys Favorite' bei Bloomy Days bestellen. So kommen sie garantiert pünktlich am Sonntag bei deiner lieben Mama an.

Eine besonders große Überraschung ist dazu noch das persönliche Geschenkbuch "Mama, erzähl mal", das ihr im Shop bestellen könnt.

© Bloomy Days

