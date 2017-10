Genial gruselig: 9 coole Halloween-Dekorationen unter 20 Euro!

Kein Halloween ohne passende Grusel-Deko! Daher haben wir uns mal auf die Schnäppchen-Suche gemacht und präsentieren euch nun neun schaurige Halloween-Dekorationen unter 20 Euro!

Ob ihr nun die passende Deko für eure Halloweenparty sucht oder euer Haus generell in ein Grusel-Kabinett verwandeln wollt: Es ist gar nicht so einfach schöne und preiswerte Deko zu finden. Ganz besonders dann nicht, wenn eure innere DIY-Queen einfach nicht existiert und eure selbst gebastelten Werke sich von denen eines Grundschülers nicht unterscheiden.

Damit ihr euch damit nicht mehr herumschlagen müsst - und auch nichts selber basteln müsst - haben wir für euch neun geniale Halloween-Dekorationen rausgesucht, die euer Haus bereitmachen für Süßes oder Saures oder auch für die weltbeste Halloween-Party.

Totenkopf Gläser

Wer sich schon die Mühe macht und eine Halloween-Party schmeißt mit allem, was dazu gehört, der darf seine düsteren Liköre und Cocktails nicht einfach in irgendwelche Gläser füllen. Es müssen schon besondere Gläser sein, die dem Anlass auch gerecht werden - und genau dafür sind diese Totenkopf-Gläser mit 75 ml Fassungsvermögen perfekt!

Bonus: Dadurch, dass der Schädel eingebettet ist, bleibt das Getränk im inneren länger kühl!

Dekorative Zaubertrankflaschen

An Halloween kann man sich vor grimmigen Kürbissen und billiger Geisterdeko ja kaum retten, was jedoch die wenigsten haben, sind in Szene gesetzte Trankflaschen. Mit ein paar Trankflaschen und Reagenzgläsern könnt ihr euch jedoch eine Zaubertrankkammer à la Severus Snape inszenieren.

Glücklicherweise gibt es auch dafür online eine günstige Lösung. So zum Beispiel diese Trankflaschen. In 17 Ausführungen könnt ihr alles vom Zaubertrank bis zum Gift imitieren.

Düsterer Kerzenständer

Ein bisschen düstere Romantik kann an Halloween natürlich auch nicht schaden. Wie wäre es also mit einem schwarzen Kerzenständer? Dieses Schmuckstück hier gibt es sogar in drei unterschiedlichen Größen - angefangen bei 40 cm Höhe.

... und dazu passende Blutkerzen

Ein schwarzer Kerzenständer kann mit normalen weißen Kerzen natürlich auch schön aussehen, aber wirklich düster-romantisch wird es erst mit schwarzen oder roten Kerzen. Die perfekte Lösung: Blutkerzen. Sie sind außen schwarz und innen blutrot und versprühen somit genau den benötigten Gruselfaktor.

Schwarze Rosenblätter

Wo wir schon bei düsterer Romantik sind, dürfen schwarze Rosenblätter natürlich auch nicht fehlen. Sie sind stilvoll, sie sind unaufdringlich und machen auf dem Halloween-Buffet oder Dinnertisch wirklich was her. Das Beste daran ist jedoch, dass sie günstig sind und ihr sie obendrein jedes Jahr wiederverwenden könnt.

Düstere Wanddeko

Eine Halloween-Party ohne Fledermäuse wäre irgendwie nicht dasselbe. Wer jedoch keine Lust hat, aus schwarzer Pappe selber einen Fledermaus-Schwarm zu basteln, kann ganz bequem einen bestellen und sich nach Hause liefern lassen. An der Wand oder wahlweise auch am Fenster befestigen müsste man die Fledermäuse jedoch selbst.

Schaurig blutige Sticker

Wer seine Nachbarn in Angst und Schrecken versetzen möchte, packt einen dieser blutigen Handabdrücke ans Fenster. Wer lieber nicht riskieren will, dass die Oma von Gegenüber die Polizei ruft, klebt sie vielleicht einfach im Innern irgendwo an einen Spiegel. Bei euren Gästen macht ihr damit auf jeden Fall Eindruck.

...gibt's auch für die Tür

Ihr könnt euren Gästen auch zum Ende des Abends noch einen Schreck verpassen, indem ihr sie mit diesen blutigen Stickern direkt in eine Zombie-Apokalypse versetzt.

Fledermaus-Hänger

Passend zum Fledermaus-Schwarm für die Wand gibt es auch hängende Fledermäuse für die Decke. Ist auch gleich viel authentischer.

