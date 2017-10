Halloween steht vor der Tür, es heißt also wieder: Gruselzeit! Ihr sucht noch nach einer schaurigen Verkleidung? Wir zeigen euch tolle Kostüme und Accessoires, mit denen ihr garantiert für Gänsehaut sorgt.

Halloween ist auch in Deutschland mittlerweile ein großes Grusel-Spektakel: Kürbisköpfe werden geschnitzt und Kinder ziehen als Hexe oder Geist verkleidet von Tür zu Tür, um beim allseits bekannten "Süßes oder Saures"-Spiel reichlich Naschereien zu sammeln.

Doch nicht nur Kinder verkleiden sich am Gruselfeiertag – auch Erwachsene jeden Alters werfen sich für gruselige Halloween-Partys in schaurig-schöne Kostüme. Ihr wisst noch nicht, was ihr anziehen sollt? Dann aber schnell! Hier sind coole Ideen, Accessoires und Verkleidungen, die perfekt zur Schauderatmosphäre passen.

Krabbel-Alarm

Sind diese Ohrringe mit glitzernder Spinne in Schwarz nicht einfach genial für das bevorstehende Grusel-Event? Die Ohrringe sind nicht nur ein echter Hingucker, sondern versetzen den einen oder anderen auf der Gruselparty garantiert in großes Schrecken.

Totenkopf-Strumpfhose

Totenköpfe, Skelette und Vampire gehören zu Halloween einfach dazu! Wir sind deswegen völlig hin und weg von unserem nächsten Fund: Der schaurig-schönen Netz-Strumpfhose mit Totenkopfmotiv. Die Mini-Schädel auf deinen Beinen sorgen für die perfekte Grusel-Atmosphäre. Unser Tipp: Ein schwarzes Kleid im Gothic-Stil und ein gruseliges Make-up - und schon steht der Schauder-Party-Look.

Für ein wenig Magie und mehr Zauberkräfte

Was wäre Halloween ohne Hexen und Zauberer? Genau: Nur halb so gruselig! Deswegen durfte bei unserer Suche natürlich ein Hexen-Kostüm nicht fehlen. Wir haben da ein ganz tolles von Bozevon gefunden: Das schwarze Kleidchen mit ausgestelltem Rock in Midi-Länge und transparenten Ärmeln kommt mit passendem Gürtel, Handschuhen und Hexen-Hut daher. Und das alles für knapp 20 Euro!

Grusel-Kleidchen

Für alle, die keine Lust auf aufwendiges Verkleiden haben, haben wir eine einfache und schlichte Halloween-Variante gefunden, die dennoch mächtig Eindruck macht: Das Kleid von Star Fashion begeistert mit gruseligem Print und kann perfekt zu Netz-Strumpfhosen und schwarzen Boots kombiniert werden.

Psst... das Kleid gibt es in zahlreichen weiteren Varianten wie zum Beispiel mit Schädeln, Fledermäusen oder Kürbissen bedruckt.

Für die Blutsauger

Spätestens seit Vampire Diaries und Twilight sind Vampir-Kostüme absolut angesagt. Auch du wolltest dich schon immer einmal als Blutsauger verkleiden? Dann schau mal hier: Diese Vampir-Fledermausflügel von Smiffy´s sind zum Gruseln schön. Jetzt fehlen nur noch Vampirzähne und Kunstblut!

Für das perfekte Spinnen-Netz auf dem Kopf

Passend zu unseren Spinnen-Ohrringen weiter oben haben wir übrigens auch noch ein weiteres Accessoire mit den ekeligen Krabbel-Tierchen gefunden: Der Spinnen-Haarreif von Eozy. Wenn der nicht mal ein richtiger Grusel-Hingucker ist!

Total verhext!

Wir haben das passende Halloween-Accessoire für dein Hexen-Kostüm entdeckt: Die Hexen-Handtasche von Widmann gibt es für rund acht Euro und sie ist mit silbernen Spinnennetzen und Fransen verziert. Schließlich braucht auch eine Hexe Platz für Make-up und Co.

Für den perfekten Knochen-Look

Als klappriges Knochengestell herumlaufen - ja warum eigentlich nicht? Wenig ist so gruselig wie ein Skelett, daher passt es perfekt zu Halloween. Unser Favorit: Das schwarze Schlauchkleid mit Knochen-Print von Smiffy´s. Fehlt nur noch das passende Make-up.

Apropos Make-up. Tolle Ideen findest du hier: Schminktipps für Karneval: Hier kommen die kreativsten Looks.

Für geheimnisvolle Momente

Geheimnisvoll, elegant und klassisch - venetianische Augenmasken eignen sich bestens für einen Halloween-Look der Extraklasse. Das schwarze Modell von Oblique-Unique hat uns sofort begeistert. Warum? Die Maske ist nicht einfach irgendeine Maske, sondern kommt in gruseliger Fledermaus-Form daher. Die zusammen mit dem schwarzen Vampir-Umhang und die Party kann beginnen!

Für gruselige Friedhof-Atmosphäre

Wie genial ist das bitte? Mit dem Kleid von Das Kostümland kannst du als Frankensteins-Grabstein gehen. Ok, nicht für jeden die schönste Vorstellung, aber für den Grusel-Feiertag genau das Richtige. We like!

Schön-gruselig

Mini-Fledermäuse, rote Strass-Steinchen, Spitzen-Halsband aus Stoff - was will man mehr?! Wir sind total verliebt in diese Kette von XY Fancy im Choker-Stil, die jede noch so langweilige Halloween-Verkleidung aufpeppt.

Mini-Hut mit Skelett-Muster

Auch toll: Der schwarze Mini-Hut mit weißen Totenschädeln und roten Glitzer-Augen von Générique. Der Hut ist an einem Haarreif aus Kunststoff befestigt und kann so ganz einfach aufgesetzt werden. Und der Preis: Gerade einmal 6,25 Euro!

Blood Sucker

Als waschechte Vampirin darf eines auf gar keinen Fall fehlen: die typisch langen, spitzen Schneidezähne der gespenstischen Blutsauger! Die Vampirzähne von FXSTUFF kommen zusätzlich mit 4 Kunstblut-Kapseln daher, die dein Horror-Outfit perfektionieren.

Böses Blut

Für noch mehr Horror-Blut-Szenarien sorgen die halterlosen Strümpfe von Henbrandt. In Weiß mit künstlichen Blutflecken aufgemalt sind die Strümpfe das optimale Accesssoire für gruselige Krankenschwester-Kostüme.

Und hier noch eine Idee für einen coolen Halloween-Snack:

Schaurig-leckere Apfelgebisse - so einfach geht´s: