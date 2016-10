Gespenstische Türkränze sind eine tolle Dekoration für Halloween. Wir haben für euch die gruseligsten Modelle zusammengestellt.

Wenn die Kinder zu Halloween wieder von Tür zu Tür ziehen, könnt ihr sie mit schaurig-schönen Halloween Kränzen in Empfang nehmen. So verwandelt ihr euer Haus schon an der Türschwelle in eine furchteinflössende Location.

Selbstgebastelte Türkränze sind etwas für bekennende Halloween-Fans. Bei der Dekoration könnt ihr zu allem greifen, was das Gruselkabinett hergibt: Schwarze Raben, weiße Geister, ekelige Spinnen, gruselige Hexen, dunkle Katzen, kleine Fledermäuse, klapprige Skeletts, glitschige Würmer und schleimige Monster. In der Nacht des Schreckens ist alles erlaubt.

20 abgefahrene Halloween Kränze, die euch garantiert zum Schaudern bringen:

DIY Halloween Kranz mit Schlangen:

Ihr braucht:

Kranz aus Schaumstoff

Deko-Schlangen

schwarzes Garn

Und so geht's:

Runden Kranz mit schwarzem Garn umwinkeln. Ungefähr fünf Schlangen in unterschiedlichen Positionen am Kranz befestigen. Mit dem schwarzen Garn eine Schlaufe formen und an den Kranz binden. So kann der Halloween Kranz ganz einfach an der Haustür aufgehängt werden.

DIY Halloween Kranz mit Augen:

Ihr braucht:

Styroporkugeln in unterschiedlichen Größen

Kulleraugen

Styroporkranz

schwarze Federn

Kleber

​schwarze Farbe (z.B. Acryl)

Und so geht's:

Styroporkranz mit schwarzer Farbe bestreichen. Trocknen lassen. Kulleraugen auf die Styroporkugeln kleben. Trocknen lassen. Federn mit etwas Kleber auf den Kranz kleben. Kulleraugen an verschiedenen Stellen des Kranz ankleben. Schwarze Schnur um den Kranz wickeln und an der Tür befestigen.

Halloween-Snack gesucht? Im Video gibt's das Rezept für gruselige Gebisse!