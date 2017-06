Keine Chance für Langeweile: 10 tolle Spielzeuge für Strand und Garten

Ab nach draußen: Wir haben die coolsten Outdoor-Spielzeuge für Kids gefunden.

Der Sommer wird heiß! Also schnapp dir deine Kids und ab mit euch nach draußen. Wir haben zehn geniale Outdoorspiele gefunden, die Kinderaugen garantiert strahlen lassen: Von echten Klassikern wie Wikinger-Schach über Wasserspiele bis hin zu Strandtüchern mit Spielfeld – die Outdoor-Produkte sind ideal für den Strandurlaub oder den Nachmittag im Park.

Diese Kinderspielzeuge sorgen für den ultimativen Outdoor-Spaß:

1. Wasser-Hüpfspiel

Kinder lieben es, im Sommer mit Wasser zu spielen. Meist reicht schon der Wasserschlauch aus, um viel Spaß zu haben. Besonders cool sind aber Wasser-Hüpfspiele. Ob als Spiel zur Kinderparty oder als lustige Abkühlungsmöglichkeit an heißen Tagen. Das Spiel hält die Kids nicht nur auf Trab, sondern sorgt für eine ordentliche Abkühlung. Einfach an den Gartenschlauch anschließen und schon können die Wasserspiele beginnen.

2. Ogo-Spiel

Für einen Riesenspaß sorgt auch das nächste Spiel: Das Ogo-Spiel ist perfekt für Garten oder Strand und kann mit der ganzen Familie sowie alleine gespielt werden. Die Superdisk kann zum einen als Wurfdisk verwendet werden, zum anderen kann sie Bälle fangen und bis zu 45 Meter weit schießen. Besonders praktisch: Der spezielle Soft-Ball rollt dabei nicht weg! Das Ogo-Spiel bringt den Kids nicht nur unheimlich viel Spaß, sondern eignet sich auch zur Schulung der Motorik und Auge-Hand-Koordination.

3. Aqua-Clown

Kein Wassersprinkler zur Hand? Keine Sorge! Denn jetzt kommt der Aqua-Clown: Der lustige Gartenfreund spendet an heißen Sommertagen kühle Erfrischung und begeistert kleine Wasserratten. Je nach Wasserdruck steigt der Hut bis zu vier Meter hoch und wird so zur erfrischenden Dusche.

4. Sandplanschbecken

Einen eignen kleinen Pool und das auch noch direkt am Strand? Das geht! Denn wir sind auf dieses tolle Teil gestoßen: Ein Sandplanschbecken! Einfach Loch ausheben, das Planschbecken hineinlegen, befestigen und mit Wasser befüllen – fertig! Nun können auch die Kleinsten im kühlen Nass planschen, während du daneben entspannt die Sonne genießen kannst.

5. Strandtuch mit integriertem Spiel

Wie cool ist bitte dieses Teil? Das Turtles-Strandtuch mit integriertem Spiel hat es uns sofort angetan. Denn bei diesem Spiel kann man ganz entspannt in der Sonne liegen bleiben und dennoch für eine tolle Beschäftigung für die Kinder sorgen. Das große Strandtuch dient als Spielfeld und wird zusammen mit 16 Spielplättchen sowie Würfeln geliefert. We like!

6. Ringwurfspiel

Ein tolles Outdoor-Spiel für die ganze Familie ist das Ringwurfspiel. Das Geschicklichkeitsspiel wird einfach zusammengesteckt und kann beliebig im Garten, Park oder am Strand aufgestellt werden. Enthalten sind fünf bunte Kunststoffringe, die aus einiger Entfernung mit Schwung auf die Stäbe geworden werden. Und wenn es doch mal regnen sollte, kann das Spiel ganz einfach drinnen weiter gespielt werden.

7. Wasser-Trampolin

Der Sommer kann kommen! Wir haben das ultimative Kinderspielzeug gefunden: Ein Wasser-Trampolin. Das aufblasbare Trampolin ist ideal für Garten, Strand oder Badesee und die Kids können sich auf dem Hüpfgerät so richtig schön austoben, natürlich nur unter den wachsamen Augen der Eltern. Super praktisch: Keine Lust mehr aufs Trampolinspringen? Dann einfach das Netz heraus nehmen, Wasser einfüllen und das Trampolin in eine Badeinsel umfunktionieren.

8. Shop Eisdiele

Bei einem Strandurlaub darf natürlich auch das altbekannte Sandkasten-Set nicht fehlen. Mit verschiedenen Förmchen, Schaufeln und Eimern können die Kids fröhlich im Sand buddeln. Wir haben uns in ein ganz bestimmtes Set verliebt: Das Strandspielzeug "Shop Eisdiele". Warum nicht mal seine eigne Eisdiele eröffnen und mit tollen Kreationen die anderen Urlauber begeistern!

9. Wikinger Schach

Ein tolles Outdoor-Spiel unter freiem Himmel auf Rasen oder Sand ist das Wurfspiel "Wikinger Schach". Das Ziel bei diesem Geschicklichkeitsspiel ist es, die Knechte und anschließend den König mit den Wurfhölzern umzuwerfen. Ein toller Spaß für die ganze Familie!

10. Wasserbahn

Hier kommt das ultimative Spiel für alle Weltumsegler, Wasserratten und Entdecker: Die große Wasserbahn bietet unendlich viele Spielmöglichkeiten für Kinder. Neben drei Booten und einem Wasserflugzeug enthält das Set Spielfiguren und ein großes Staubecken.

