Lass den Frühling rein: Diese Must-haves gehören jetzt unbedingt auf deinen Balkon!

Wir präsentieren euch die schönsten Accessoires für euren Balkon oder Garten.

Endlich ist der Frühling da und wir können es uns wieder auf dem Balkon oder im Garten gemütlich machen. Ab sofort stehen alle Zeichen auf Frischluft und wir genießen jeden Moment, in dem wir draußen sein können.

Um so wichtiger ist es jetzt für uns, den Balkon oder Garten mit den passenden Gadgets in eine richtige Wohlfühloase zu verwandeln. Vergesst schnöde Tontöpfe und langweilige Teelichthalter. Wir präsentieren euch die angesagtesten Trendteile für die neue Balkon-Saison. Ob für gechillte Samstagnachmittage oder romantische Sonntagabende zu Zweit: Unsere Must-haves versüßen euch garantiert die warme Jahreszeit.

1. Für Fleischfresser: Bunter Balkon-Grill für XXL-Grillvergnügen

Die Grillsaison ist neu eröffnet! Mit diesem bunten Mini-Grill macht das Bruzzeln jetzt noch mehr Spaß. Der tragbare Grill mit separater Feuerschale ist auch der ideale Begleiter für die Grillparty am See oder im Park. Die ausklappbaren Füße geben dem Ganzen einen sicheren Stand.

2. Für Sonnenanbeter: Gecko-Thermometer für sonnige Stunden

Geh ich heute in Espandrillos oder schlüpfe ich doch lieber in meine Sneaker? Ein Blick auf das tierische Thermometer verrät euch die Temperatur und macht beim Anblick direkt gut Laune. Da kann der Wetterfrosch getrost einpacken.

3. Für Tagträumer: Hängesessel für entspannte Stunden

Dieser geniale Hängesessel passt wirklich auf jeden Balkon und in jeden Garten. Egal, wie klein euer Außenbereich auch ist: Für den XL-Hängesessel findet ihr garantiert ein passendes Plätzchen. Perfekt zum Abhängen und reinkuscheln. Das Beste daran: Der Sessel lässt sich im Handumdrehen auf- und wieder weghängen. Ganz ohne großen Aufwand. So könnt ihr relaxed über den Dingen schweben.

4. Für Tierfans: Trendige Flamingo Gießkanne für blühende Pflanzen

Diese tolle Gießkanne ist nicht nur etwas für Tierliebhaber! Dennoch bringt sie ein tierisches Flair auf euren Balkon und haucht euren Pflanzen Leben ein. Tierisch gut! Im knalligen Pink pimpt sie euren Balkon im Handumdrehen auf.

5. Für Platzsparer: BBQ-Balkongrill für leckeren Grillgenuss

Egal, wie Mini euer Balkon auch sein mag, echter Grillgenuss wird euch nicht mehr länger vorenthalten. Denn mit dem Mini-BBQ-Balkongrill in Blumenkastengröße ist Grillspaß XXL garantiert. Das praktische Teil wird mit Holzkohle befüllt und sorgt so für authentisches Grillvergnügen. Hängt den kleinen Großen einfach über euer Balkongeländer und schon geht's ran an die Wurst.

6. Für Romantiker: Traumhafte Sonnengläser für magische Momente

Könnt ihr euch etwas Schöneres vorstellen als an einem lauen Sommerabend mit einem Glas Wein in der Hand in die Sterne zu blicken? Klar, ein paar Lichtquellen müssen sein und sorgen dabei auch noch für romantische Stimmung. Das Tolle an den formschönen Gläsern: Sie laden sich durchs Sonnenlicht auf und bieten bis zu 12 Stunden Leuchtkapazität.

7. Für Tiefenentspannte: Ecksessel für chillige Auszeiten

Eine gemütliche Ecke zum Chillen und Lesen ist selbst auf dem kleinsten Balkon möglich. Mit dem stylischen Ecksessel aus Rattan könnt ihr euch bequem entspannen und habt trotzdem noch Platz für Blumen, Sonnenschirm und Grill. Wir finden: Schöner kann man sich kaum erholen.

8. Für Hipster: Ice Pods für eiskalte Erfrischung

Der neueste Streich in der kulinarischen Welt heißt: Ice Pod. Dahinter verstecken sich vier Kunststoffbälle zur Herstellung von Eiswürfeln. Damit könnt ihr geniale Eiswürfel zaubern. Die Pods einfach mit Wasser füllen und diese zum Beispiel mit Beeren, Minze oder Basilikum dekorieren. Pods zumachen und in den Gefrierschrank geben. Eure Gäste werden es lieben.

9. Für Pflanzenfreunde: Abgefahrene Glas-Pflanzenbehälter für einzigartige Dekorationen

Diese Pflanzentöpfe habt ihr garantiert noch nirgendwo entdeckt. Ihr könnt die trendigen Kugeln mit all euren Lieblingspflanzen füllen und dann spielend leicht an jede Wand montieren. Statt Pflanzen eignen sich für die modernen Wandteile auch andere dekorative Gegenstände, wie Steine oder Sand. Lasst eurer Kreativität freien Lauf.

10. Für Partyqueens: Flamingo Lichterkette für ausgelassene Stimmung

Flamingo-Time ist angesagt mit der 1,5 Meter langen Lichterkette. Zaubert im Handumdrehen Partystimmung auf euren Balkon oder in euren Garten. Die putzigen Tierchen in Pink sind extrem angesagt und ein absolutes Muss für eure Outdoor-Area.

