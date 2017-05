Wohntrend Pastellfarben: Mit diesen Tricks wird deine Wohnung super stylisch!

Der angesagteste Wohntrend heißt momentan Pastell. Wir können uns an den cremigen Farbtönen gar nicht satt sehen.

Lasst den Frühling rein! Das gilt nicht nur für euren Kleiderschrank, sondern vor allem auch für die Wohnung. Ihr habt Lust auf Farbe? Dann ist der neueste Wohntrend für euch goldrichtig. Softe Pastellfarben zaubern jede Menge Pepp in eure Hütte. Dabei bestechen die Pastelltöne durch einen dezenten Charme, der nicht aufdringlich oder gewollt wirkt, sondern sich wunderbar ins bestehende Wohnkonzept integriert.

Wände in Pastelltönen streichen: Welche Farbe für welches Zimmer?

Auch wenn die trendigen Pastelltöne dezent sind, eignet sich nicht jede Farbe für jedes Zimmer. Für euer Schlafzimmer bieten sich vor allem ruhige Nuancen, wie Beige, Grau oder Taupe an. Diese Töne haben eine entspannende Wirkung und sorgen für erholsamen Schlaf. Ihr müsst auch nicht direkt die ganze Wand in diesem Farbton streichen. Ihr könnt auch mit Accessoires, wie Kissen, Decken oder Lampen pastellfarbene Akzente setzen.

Fürs Esszimmer ist Mint eine tolle Wahl. Der frische Ton wirkt frühlingshaft und aktivierend. Weil die Trendfarbe zwar frisch, aber nicht allzu knallig ist, könnt ihr im Essbereich ruhig eine ganze Wand in der angesagten Pastellfarbe streichen. Perfekt dazu passen Dekorationen im Metallic-Look, wie Gold oder Kupfer.

Für eure Küche empfehlen wir ein zartes warmes Flieder oder kühles Lavendel. Diese Farben harmonieren besonders gut zu einer weißen Küche.



Gewagt, aber extrem im Trend: Ein Wohnzimmer in Rosa gestrichen. Rosa an den Wänden ist euch zu viel? Wie wäre es dann mit einem Samtsofa oder einem Samtsessel in Altrosa. Dieses Möbelstück ist aktuell der Liebling der Blogger. Damit der Gesamteindruck eures Pastell-Wohnzimmers nicht zu prinzessinnenhaft wirkt, solltet ihr auf reduzierte Dekoelemente und Möbel im skandinavischen Design setzen.

Holt euch den Wohntrend Pastell direkt nach Hause

Ihr wollt euer Zuhause in den trendigen Pastelltönen einrichten? Das geht ganz leicht. Wir haben für euch die schönsten und stylischsten Deko- und Einrichtungsstücke zusammengestellt, die euch garantiert vom Hocker hauen werden. Lasst euch von unseren Wohnideen in Pastell inspirieren und genießt den Frühling mit allen Sinnen!

