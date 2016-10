Tischlein, deck dich: Die schönsten Deko-Ideen für eure Brotzeit!

Das klassische Abendbrot wird mit der richtigen Tischdeko zum Augenschmaus.

Es muss nicht immer aufwendig sein. Das gilt fürs Essen, genauso wie für die Dekoration zu Hause. Eine zünftige Brotzeit mit frisch gebackenem Brot, frischer Butter, würzigem Käse, knackigen Tomaten und herzhaften Gewürzgurken ist manchmal genau das, was wir am Abend brauchen.

So macht ihr aus der zünftigen Brotzeit ein echtes Festessen!

Weil das Auge immer mitisst, könnt ihr mit den richtigen Accessoires und der passenden Dekoration so richtig schön auffahren. Deckt eure Tafel zur Brotzeit mit schönen Tellern, außergewöhnlichen Tassen, glänzendem Besteck und einem großen Brotkorb. Schöne Servietten runden das Gesamtbild ab. So greift ihr bei den leckeren Stullen noch viel lieber zu.

Tischdeko für die Brotzeit: Die Mischung macht's!

Besonders jetzt im Herbst, wenn die Tage kürzer und das Wetter immer ungemütlicher wird, halten wir uns viel öfter zu Hause auf. Ein Grund mehr, die Brotzeit ausgiebig zu zelebrieren und den Esstisch besonders schön einzudecken.



Im Trend liegt momentan alles, was glänzt. Egal ob Geschirr, Besteck oder Tischwäsche, jetzt zeigt sich die Deko in Silber, Kupfer oder Gold. Unser Tipp: Kombiniert zu den Metallic-Elementen rustikale Holzbretter und Fundstücke aus der Natur. Ein solcher Mix verleiht eurer Tafel eine ganz besondere und persönliche Note.

Rustikale Tischdeko: Bedient euch an der Natur

Zur herbstlichen Dekoration eignet sich alles, was die Natur gerade hergibt. Nutzt einen Waldspaziergang und sammelt, Eicheln, Tannenzapfen, Moos oder Äste. Mit ihnen könnt ihr euren Tisch ohne großen Aufwand verschönern.



Beim Essen und bei der Dekoration solltet ihr generell immer mit den Jahreszeiten gehen. Überlegt euch, was momentan Saison hat. Welche Leckereien und Farben bietet die Natur? So kreiert ihr nicht nur eine umwerfend schöne Tischdeko, sondern spart auch Geld.

Für eine leckere Brotzeit: 40 wunderschöne Deko-Ideen zum Nachkaufen!

Lust, den Tisch fürs Abendbrot mal so richtig aufzupeppen? Wir haben für euch die schönsten Inspirationen und Produkte für eure gemütliche Zeit zu Hause zusammengestellt.

Brotzeit mit Wow-Effekt: Im Video gibt's das Rezept für ein leckeres Leopardenbrot!