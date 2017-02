Wohn- & Dekotrends 2017: Warum du jetzt unbedingt auf DIESE Trendfarbe setzen solltest!

Das Farbforschungsinstitut Pantone hat die Farbe des Jahres gekürt und wir wollen unser Zuhause sofort im frühlingsfrischen Ton einrichten.

Ab sofort zieht der Frühling bei uns Zuhause ein. Denn die Trendfarbe des Jahres lautet "Greenery". Der kräftige Grünton kommt frisch, frech und ganz natürlich daher.

Greenery steht für das Erwachen der Natur

Seit über 16 Jahren wählen die Farbexperten von Pantone einen Farbton, der die aktuelle kulturelle Bewegung reflektiert. Nach einem turbulenten Jahr soll Greenery nun Hoffnung, Vitalität, Innovation und Neuanfänge symbolisieren. Der lebendige gelbgrüne Farbton steht außerdem für das Erwachen und die ständige Erneuerung der Natur.

​​Wir denken bei diesem Trend jedenfalls sofort an grüne Blätter, frisches Gras und knackige grüne Äpfel. Die Farbe des Jahres macht einfach Lust aufs Draußensein. Endlich wieder spazierengehen, Fahrrad fahren, picknicken und Sonne tanken.

Beruhigend und frisch: So wirkt Grün in der Wohnung

In der traditionellen Farbenlehre ist Grün die Farbe der Mitte. Sie wirkt beruhigend und harmonisierend. Somit ist Greenery der perfekte Ausgleich für unseren stressigen Alltag: Erholen und Kraft tanken in unseren vier Wänden.



Eine ganze Wand in Grün ist euch zu viel? Wie wäre es dann mit einem grünen Sofa? Oder ihr setzt auf stilvolle Accessoires wie Kissen, Teppiche, Kerzen und Vasen im frischen Ton.

Hier könnt ihr den Wohntrend direkt nachshoppen:

Greenery: So kombiniert ihr Grün richtig

Perfekt kombiniert wird Greenery übrigens mit dezenten Farben, wie Weiß oder Grautönen. Der Mix aus kräftig und zart wirkt harmonisch, natürlich und frisch. Auch Holz passt wunderbar zu Grün.

​Die Farbe des Jahres könnt ihr aber auch prima mit einer Tapete oder Accessoires mit botanischem Muster aufgreifen. Alles, was an die Natur erinnert, ist erlaubt. Hauptsache es tut uns gut und sorgt für den ultimativen Wohlfühlfakator.