Damit werdet ihr garantiert punkten: Die ausgefallensten Geschenkideen zum Valentinstag

Jedes Jahr stehen wir vor dem gleichen Dilemma. Was sollen wir nur unserem Liebsten bloß schenken?

Der Valentinstag steht vor der Tür und ihr habt noch keinen Plan mit welchem kreativen Geschenk ihr euren Schatz überraschen sollt? Hier kommt Abhilfe!

Geschenke zum Valentinstag: DIY vs. selbst gekauft

Wir haben uns gefragt: Was kommt am Valentinstag bei Männern eigentlich gut an? Ein romantisches Dinner? Ein kreatives Fotobuch? Selbstgebackene Kekse in Herzform? Ein Meer von roten Rosen und Kerzen? Oder ein heißes Schaumbad für ganz besonders schöne Stunden zu zweit?

Eins ist sicher: Euer Schatz wird sich besonders über ein Geschenk freuen, dass ihm zeigt, dass ihr euch Gedanken gemacht habt. Also fragt euch: Was macht meinem Partner besonders viel Freude? Wofür kann er sich begeistern?



Am Valentinstag muss es nichts Großes sein, es reicht auch eine liebevolle Kleinigkeit, wie ein romantischer Abend, an dem ihr ihm sein Lieblingsessen kocht und ihn mit einer Massage überrascht.



Ihr liebt es, selber kreativ zu werden und könnt die Bastelschere nur schweren Herzens zur Seite legen? Dann haben wir genau das Richtige für euch: Hier findet ihr sechs geniale DIY-Ideen für euren Schatz.

Besonderes zum Valentinstag: Kaufen ist völlig ok

Keine Panik, wenn ihr mit Kochen oder Basteln auf Kriegsfuß steht. Ihr könnt natürlich auch ein Geschenk mit ganz viel Liebe selbst kaufen.



Für die gemütliche Zweisamkeit am Abend sind flauschige Kissen, ein leckerer Wein und stimmungsvolle Kerzen genau das Richtige. Wir wäre es also mit einem romantischen Picknickkorb prall gefüllt mit allerlei Leckereien und einem gemütlichen Schmusekissen zum Anlehnen und Entspannen?

Der Valentinstag kann kommen: Hier gibt's die stilvolle Geschenkideen zum Nachshoppen!

Ideen für die Valentinskarte gesucht? Klickt euch durch die schönsten Liebessprüche!