Inspiration gesucht? Zauberhafte Weihnachtsdeko unter 10 Euro!

Fröhliche Weihnacht überall! Es funkelt, es glitzert und strahlt - an Weihnachten kann es gar nicht zu viel Deko geben. Leider ist schöne Weihnachtsdeko nicht gerade billig, darum haben wir uns auf die Suche nach wunderschöner Deko begeben, die man sich auch leisten kann.

Weihnachten naht, die Schaufenster in den Städten füllen sich unaufhaltsam mit glitzernden Kugeln und Lichterketten und so langsam verlängert sich die To-do-Liste in unseren Köpfen zusätzlich noch um die Weihnachtsdeko. Schließlich will die noch aus dem Dachboden herausgekramt und aufgehangen werden.

Wer sich in diesem Jahr jedoch neue Weihnachtsdeko gönnen möchte, oder einfach generell noch keinen sehr großen Fundus an Weihnachtsdeko hat, der wird schnell feststellen, dass tolle Weihnachtsdeko auch ihren Preis hat. Damit das Haus nachher trotzdem festlich aussieht - und das ohne, dass wir dafür Unsummen ausgeben mussten - haben wir für euch eine Liste mit 8 tollen Dekorationen, die nicht einmal 10 Euro kosten!

Weihnachtliche Dekokissen im 4er Set

Nichts lässt ein Zuhause so festlich erscheinen wie eine gemütliche Atmosphäre. Darum sind Zierkissen auch der ideale Weg, um seinem Zuhause einen weihnachtlichen Touch zu verpassen. Das Tolle dabei ist, dass ihr die Dekokissen auch nach der Adventszeit mit neuen Bezügen zu jeder Jahreszeit passend umgestalten könnt.

Niedliche Schneekugeln

Schneekugeln schreien geradezu "Weihnachten!" und dürfen somit bei keiner festlichen Deko fehlen. Diese Exemplare kommen im süßen 4er Set zum Verschenken oder selbst behalten.

Unser Favorit: Der niedliche Nerd-Pinguin mit Weihnachtsmütze.

Leuchtender Weihnachststern

Das Tolle an Weihnachtssternen ist nicht nur, dass sie eine wunderschöne Fensterbeleuchtung abgeben, sondern dass sie auch im unbeleuchteten Zustand tolle Deko-Objekte sind. Wer bisher bei Weihnachtssmärkten immer an den Ständen mit den (kostspieligen) Weihnachtssternen vorbei gegangen ist, wird diesen Stern für weniger als 10 Euro lieben!

Geniale Bestecktaschen

Ein klassischer Fall von: Brauch ich nicht, muss ich aber haben! Diese süßen Bestecktaschen sind genau das Richtige, um eurer Festtafel das gewisse Etwas zu verleihen. Außerdem sind sie mit ca. 3 Euro für 6 Stück auch unschlagbar günstig.

Lebkuchen-Christbaumschmuck

Man kann nie genug Christbaumschmuck haben. Schließlich kann man den Weihnachtsbaum jedes Jahr anders schmücken und sich vielleicht sogar eine Farbwelt oder ein spezielles Motto dazu überlegen. In jedem Fall kann dieser niedliche Lebkuchen-Baumschmuck zum zuckersüßen Highlight werden!

Eine traditionelle Weihnachtsgurke

Wenn auch ihr euch jetzt fragt, was denn bitte eine Weihnachtsgurke ist, nicht verzagen, der Brauch kommt aus den USA. Dort wird die sogenannte 'Christmas Pickle' etwas versteckt zwischen den ebenfalls grünen Tannenzweigen aufgehangen und derjenige aus der Familie, der ihn zuerst entdeckt, bekommt ein Extra-Geschenk. Also, Augen auf!

Stylische Holzdeko

An Holz-Schriftzüge kommt man in der Inneneinrichtung zur Zeit gar nicht vorbei, warum dann nicht den Trend nutzen und zum kleinen Preis auf Weihnachten ummünzen?

Das i-Tüpfelchen: Ein Weihnachtsbaum-Topper

Das Sahnehäubchen eines Weihnachtsbaumes ist definitiv die Spitze! Dabei packen die meisten Menschen einfach die langweilige Spitze darauf, die man passend zu den Kugeln kaufen kann. Aber wieso eigentlich? Bei der Weihnachtsbaumspitze sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Wie wäre es dieses Jahr mal mit einem Engel oder einem strahlenden Stern?