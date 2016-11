So schön ist der Winter: Stylische Wohnideen in Silber und Weiß für euer gemütliches Zuhause

Jetzt wird's kuschelig! Mit unseren winterlichen Styles für kalte Tage wird euer Wohnzimmer zur echten Wohlfühloase.

Der Winter ist für euch einfach nur grau und ungemütlich? Das könnt ihr schnell ändern. Denn sobald die Tage kürzer werden, verbringen wir wieder automatisch mehr Zeit in den eigenen vier Wänden. Höchste Zeit also euer Wohnzimmer in eine gemütliche Kuscheloase zu verwandeln.

Die aktuellen Wohntrends überzeugen mit strahlendem Weiß und glänzendem Silber. Die beiden Farben ergänzen sich einfach perfekt. Weiß steht für Klarheit und Ordnung. Silber bringt einen edlen Touch in jeden Raum. Zusammen sorgen sie für eine elegante, aber dennoch gemütliche Wohlfühlatmosphäre, die zum Kraft tanken und Relaxen einlädt.

Mit unseren Inspirationen zum Träumen und Nachkaufen holt ihr euch das schönste Winterambiente direkt nach Hause.

So schön ist der Winter: 50 Inspirationen für kuschelige Stunden zuhause.

DIY-Idee: Gib deinem Zuhause mit dieser Blättergirlande einen neuen Look!