Die Temperaturen werden zunehmend kühler und wir kuscheln uns jetzt am liebsten in dicke Wollpullis und stylische Strickschals. Welche Must-haves in diesem Herbst und Winter auf keinen Fall fehlen dürfen? Wir zeigen euch die Lieblingsteile der gofeminin-Redaktion.

Es ist kalt! Kein Wunder also, dass wir derzeit von coolen Beanies, stylischen Schnürbooties und warmen Wintermänteln träumen. Und unsere Wunschliste für den Herbst und Winter 2017 ist lang! Her mit der passenden Kleidung, neuen Trend-Teilen und ein paar Wohlfühl-Begleitern! Wir haben uns deshalb mal ein wenig umgeschaut (rein dienstlich natürlich!) und haben prompt unsere absoluten Wunsch-Pieces für die kalte Herbst- und Winterzeit gefunden.

Hier kommen sie, die "müssen-wir-haben"-Teile der gofeminin-Redakteurinnen:

Anna, Redakteurin für Fashion:

"Mein absoluter Herbst-Liebling ist die Wildledertasche Liya von Coccinelle in Dunkelgrün. Warum? Weil sie einfach perfekt ist! Das Leder ist himmlisch weich, sie hat genau die richtige Größe (nicht zu groß, aber auch nicht zu klein), sie sieht super edel und nicht langweilig aus, ist zeitlos, fühlt sich toll an, passt einfach zu allem. Muss ich mehr sagen?"

Die Tasche von Coccinelle kannst du direkt hier nachshoppen!

Sophia, Redakteurin für Beauty:

"Was gibt es Schöneres, als ein ausgiebiges Wohlfühl-Programm an kalten Tagen? Mit einem heißen Schaumbad in der Badewanne, einem guten Buch und ein paar Duftkerzen klappt das sofort! Damit meine ohnehin schon trockene Haut mir diese zusätzlichen Bade-Einheiten nicht übel nimmt, ist eine reichhaltige Körperpflege gefragt. Die Apricot Lemon Vanilla Bodylotion von Sister & Co überzeugt nicht nur durch ihren leckeren Namen, sie besteht außerdem aus 100 Prozent natürlichen Inhaltsstoffen. Daher: Mein absoluter Beauty-Liebling für den Herbst!"

Die Bodylotion kannst du hier ganz einfach nachkaufen.

Fiona, Redakteurin für Liebe & Psychologie:

"Der schlichte Wollmantel ist von Drykorn und mit 329,- Euro nicht ganz billig, aber einen guten Mantel sollte letztlich jeder besitzen. Zudem finde ich dunkelblaue Mäntel absolut top. Blau ist das neue Schwarz sozusagen (zumal man beides jetzt auch endlich wild kombinieren darf!). Nicht zu schick, gut kombinierbar und auch nächstes Jahr noch tragbar. Und ganz wichtig: Auch als Frostbeule schafft man es mit einem Wollmantel gut durch den Winter."

Den klassischen Wollmantel kannst du hier bei Zalando shoppen.

Christina, Redakteurin:

"Bei mir steht der Fake-Velourslederrock von mint&berry ganz oben auf meiner Whishlist. Warum? Ich liebe einfach Röcke in jeglicher Variante. Der weiche Stoff im Wildleder-Look passt perfekt zur kühlen Jahreszeit, außerdem darf es beim Outfit ruhig farbenfroh zugehen, wenn sich das Wetter schon von seiner grauen Seite zeigt. Mit schönen Wollstrumpfhosen, einem lässigen Oversize-Pullover und coolen Boots wird der Rock im angesagtem Beerenton zu meinem Gute-Laune-Teil."

Den Rock im A-Linien-Schnitt kannst du hier bei Zalando kaufen.

Maike, Redakteurin Buzz:

"Die meiste Wärme geht ja bekanntlich über den Kopf verloren - deswegen halte ich meine Rübe gerade im Winter am liebsten mit lässigen, stylischen Mützen warm. Besonders gut gefällt mir in dieser Saison die Beanie von Calvin Klein. Das Material ist super weich und die grau melierte Wolle lässt sich mit so ziemlich jedem Outfit perfekt kombinieren. Außerdem ist die Mütze zeitlos schlicht und kann garantiert auch noch in den nächsten Jahren getragen werden - da sind die knapp 40 Euro eine lohnende Investition."

Die Beanie kannst du hier direkt bei Zalando bestellen.

Inga, Redakteurin für Living:

"Im Herbst oder im Winter wird meine sowieso schon trockene Haut noch trockener. Daher versuche ich dann synthetisch hergestellte Produkte so gut ich kann komplett zu vermeiden. Mit den Tüchern von Emma Hardie kann man sich in Kombination mit Mandel- oder Olivenöl sehr gründlich und natürlich abschminken und hat danach keine Probleme mit spannender, trockener Haut."

Die Reinigungstücher kannst du hier direkt bei Asos nachshoppen!

Carolin, Redakteurin:

"Da ich super gerne Kleider trage und im Winter nicht darauf verzichten möchte, finde ich Strickkleider richtig praktisch. Das rote Strickkleid von PrettyLittleThing ist ein absoluter Hingucker und besonders für den grauen Herbst und Winter ein farbenfrohes Statement. Der kuschelig-weiche Strick lässt sich mit einer dicken Wollstrumpfhose und Boots absolut wintertauglich stylen und die Rüschenärmel sind gerade super angesagt."

Das Strickkleid gibt es hier bei Asos zum Shoppen!

Nicole, Redakteurin:

"Mein Favorit unter den Herbst- und Winterschuhen sind diese stylischen Echtlederstiefeletten von Asos. Warum? Weil mich die zierliche Form und die elegante Schnürart ungemein an die Schlittschuhe einer zauberhaften Eisprinzessin erinnern. Dass man darin nicht ins Schlittern gerät, verdankt sich der festen Sohle und einer bequemen Absatzhöhe von vier Zentimetern. Märchenhaft, oder?"

Die Schnürschuhe kannst du hier bei Asos nachshoppen!

Noch mehr Trends für diese Saison erfährst du übrigens hier: Modetrends Herbst/Winter 2017/2018: Alle Must-haves und Trendfarben.