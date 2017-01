Wasser trinken: Wie viel du täglich trinken solltest und warum es TATSÄCHLICH so wichtig ist

Veröffentlicht von Jane Schmitt Veröffentlicht am 23. Januar 2017

Es klingt so abgedroschen, aber ja, Wasser ist das Lebenselixier des Menschen. Erfahrt jetzt, weshalb Wasser so gut für euch ist.

​Der menschliche Körper besteht aus rund 60 Prozent Wasser. Ohne Flüssigkeit funktioniert der Körper nicht richtig, wir fühlen uns müde und schlapp. 1,5 bis 2 Liter Flüssigkeit sollten wir jeden Tag trinken. Am besten befolgt man die Regel, dass man täglich acht Gläser Wasser trinkt. Zwar zählen ein, zwei Tassen Kaffee durchaus dazu, doch der restliche Bedarf sollte tatsächlich mit Wasser und Früchte- oder Kräutertee gedeckt werden.​

​1. Wasser trinken hält uns fit und motiviert

Wir müssen unseren Körper mit ausreichend Flüssigkeit versorgen, ansonsten sinkt unsere Motivation, wir werden müde und schlapp. Das ist besonders wichtig bei intensiver Bewegung oder starker Hitze. Sobald wir schwitzen, verliert unser Körper Flüssigkeit. Machen wir Sport, kann das sogar recht viel sein und wir müssen unseren Wasserspeicher wieder auffüllen. Nur so bleiben wir fit und fühlen uns gut.

2. Wasser trinken fördert die Konzentration

Damit wir gut funktionieren können, muss unser Gehirn mit ausreichend Flüssigkeit versorgt werden. Studien belegen, dass bereits eine leichte Dehydration viele Gehirnfunktionen beeinträchtigen kann. Darunter leiden unter anderem die Konzentration, Gedächtnisleistung und die Stimmung.

3. Wasser trinken kann bei Kopfschmerzen helfen

Sehr häufig können auch Kopfschmerzen auf einen Flüssigkeitsmangel hinweisen. Bei manchen Menschen kann das auch der Auslöser für Migräne sein. In manchen Fällen kann Wasser trinken die Symptome von Kopfschmerzen lindern.

4. Wasser trinken unterstützt Nieren und Verdauung

Keiner spricht gerne darüber, aber seltener Stuhlgang und Verstopfung können den Körper belasten. Als Behandlung wird vor allem ausreichend Wasser trinken empfohlen. Gerade Kinder und Senioren leiden häufig an Verstopfung, daher ist es wichtig darauf zu achten, dass sie ausreichend Flüssigkeit zu sich nehmen. Auch das Risiko von Nierensteinen kann durch ausreichend Wasser trinken gesenkt werden.

5. Wasser trinken hilft gegen Kater

Die unangenehmen Folgen einer Partynacht kennen sicherlich die meisten von uns. Stichwort Kater. Um Durst, Müdigkeit und Kopfschmerz am Tag nach der Party wieder loszuwerden hilft es, den Körper mit genug Flüssigkeit, am besten in Form von Wasser, zu versorgen. Ihr könnt einen Kater schon von vorneherein abmildern, indem ihr bereits während des Feierns immer mal ein Glas Wasser trinkt.

6. Wasser trinken regt den Stoffwechsel an

Wasser trinken ist für den menschlichen Körper überlebenswichtig, unsere Zellen brauchen Flüssigkeit. Nur so funktioniert unser gesamter Stoffwechsel und wer ausreichend trinkt, kann diese Prozesse anregen. Übrigens: Häufig wird Durst als Hunger fehlinterpretiert. Dadurch nimmt man unnötige Kalorien auf, obwohl man eigentlich nur ein Glas Wasser trinken könnte. Verzichtet auf kalorienhaltige Getränke wie Limonaden oder Säfte, so könnt ihr ebenfalls Kalorien einsparen.

7. Wasser trinken ist gut für die Haut

Inzwischen wissen wir, wie wichtig Wasser für den Körper ist. Unsere Zellen brauchen viel Flüssigkeit, um zu funktionieren. Einen positiven Nebeneffekt hat Wasser trinken auf unsere Haut. Die Zellen werden prall und aufgefüllt und das zeigt sich dann auch bei der Haut. Sie wird straff und prall. Zwar lassen sich beispielsweise unschöne Dellen bei Cellulite nicht wegschwemmen, aber Wasser sorgt dafür, dass sie sich zumindest nicht mehr breit machen, als nötig.

Wie viel Wasser soll es täglich sein?

Das ist ganz unterschiedlich und hängt von Alter und Gewicht ab. Es gibt aber eine Faustregel an die man sich halten sollte: Ein Erwachsener soll täglich circa 30 bis 40 Milliliter Flüssigkeit pro Kilogramm aus Getränken und Nahrung zu sich nehmen. Also müsste eine Frau mit einem Gewicht von 60 kg täglich mindestens 1,8 Liter (30 ml x 60 kg = 1800 ml) Flüssigkeit zu sich nehmen.

Mehr Informationen zu den wichtigen Funktionen von Wasser, findet ihr bei onmeda.de.