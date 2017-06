Liebeshoroskop Juli 2017: Herzklopfen und sinnliche Stunden

Hier kommt euer Liebeshoroskop für den Juli 2017.

Der Juli hat in Sachen Liebe und Erotik einiges zu bieten. Verliebte erleben romantische Sommernächte zu zweit und für Singles ergeben sich etliche Flirtchancen. Es knistert an allen Ecken und Enden. Lesen Sie in unserem Liebeshoroskop, welche Überraschungen die Sterne in diesem Monat für Ihre Beziehung bereithalten.

Liebeshoroskop Steinbock

Venus versüßt Ihnen den Start in den Monat. Der Liebesplanet bringt Romantik, Zärtlichkeit und wundervolle Stunden zu zweit. Solo-Steinböcke haben bis 5.7. die größten Chancen auf eine neue Liebe. Nutzen Sie diese ersten Julitage! Bei Paaren funkt leider Mars ein wenig dazwischen, und das sogar bis 20.7. Da Sie nicht immer einer Meinung sind, was Wohnung und Familie betrifft, kann es Streitigkeiten geben.

Liebeshoroskop Wassermann

Tolle Liebessterne! Wer auf Partnersuche geht, kann fündig werden und sein Herz an eine ganz besondere Person verschenken. Liierte investieren in die Beziehung, und das macht sich bezahlt. Ihr Schatz ist begeistert von Ihrem Engagement und lässt sich davon inspirieren. Mit Jupiter ist dies übrigens auch eine sehr schöne Phase für alle, die ans Heiraten oder an Nachwuchs denken.

Liebeshoroskop Fische

Auch wenn in letzter Zeit Routine an der Tagesordnung war - mit Mars geht jetzt wieder die Post ab in Ihrer Beziehung. Der Schlüssel zum Liebesglück: offene Gespräche. Teilen Sie Ihrem Schatz Ihre Wünsche mit und gehen Sie auch auf seine ein! Solo-Fische haben die Qual der Wahl. Sie interessieren sich für mehrere Kandidaten gleichzeitig. Versuchen Sie, fair zu bleiben und sich niemanden zu lange warmzuhalten.

Liebeshoroskop Widder

Mit Saturn steht Ihre Partnerschaft auf soliden Beinen, Uranus würzt den Alltag mit ein paar schönen Überraschungen. Jetzt probieren Sie und Ihr Schatz auch gern mal zusammen Neues aus. Nur wenn es um die gemeinsame Wohnung geht, könnte es Streit geben. Singles flirten intensiv und genießen das Leben. Ab 21.7. wird es noch dazu richtig heiß. Mars sorgt für prickelnde Erotik.

Liebeshoroskop Stier

Gemeinsame Erlebnisse und schöne Unternehmungen sind genau das, was Sie brauchen, um Schwung in Ihre Beziehung zu bringen. Sie haben jede Menge Spaß, wenn Sie mit Ihrem Liebsten unterwegs sind. Erst im letzten Drittel des Monats können ein paar Unstimmigkeiten zwischen Ihnen aufkommen. Sie sind Single? Dann gehen Sie gleich Anfang Juli auf Partnersuche! Bis zum 5.7. befindet sich Liebesgöttin Venus in Ihrem Zeichen und erhöht die Chancen.

Liebeshoroskop Zwilling

Sie können sich freuen, denn Venus höchstpersönlich betritt Ihr Zeichen und bringt Liebe und Romantik in Ihr Leben. Es fällt Ihnen unheimlich leicht, schöne Kontakte zu knüpfen und spannende neue Leute kennenzulernen. Und: Sie sind auch wirklich bereit, eine Beziehung einzugehen. Bei Paaren wird es ebenfalls ernst, sie wollen gemeinsam den nächsten Schritt gehen. Übrigens: Das ist ein toller Monat zum Heiraten!

Liebeshoroskop Krebs

Anfang des Monats bringt Venus das Liebesleben in Schwung. Bis 6.7. herrschen große Gefühle, auch bei den Singles. Sie sind offen für Begegnungen und kommen interessanten Menschen schnell näher. Paare profitieren vor allem von Mars im eigenen Zeichen: Er macht Ihnen Lust, das gemeinsame Leben zu verschönern und sich ein paar Projekte vorzunehmen, zum Beispiel in Wohnung und Garten. Sie ziehen an einem Strang.

Liebeshoroskop Löwe

In der Beziehung haben Sie den Dreh raus: Sie und Ihr Schatz sind füreinander da, wissen, dass Sie sich aufeinander verlassen können, und halten die Liebe frisch, indem Sie immer wieder neue und aufregende Impulse setzen. Solo-Löwen flirten mit viel Freude. Eine alte Liebe könnte Ihnen erneut über den Weg laufen ... ob Sie es noch einmal miteinander versuchen wollen?

Liebeshoroskop Jungfrau

Um glücklich zu sein, reicht Ihnen momentan der ganz normale Beziehungsalltag nicht aus. Sie brauchen Abwechslung und intensive Gespräche, wollen auch schwierige Themen mit Ihrem Partner klären. Zieht der nicht mit, gibt es schon mal Zoff. Im Schlafzimmer läuft es aber bestens - da kann sich Ärger schnell in Wohlgefallen auflösen. Jungfrau- Singles sind zurzeit nicht gerade zugeknöpft. Bis 20.7. geht es bei Ihnen rund.

Liebeshoroskop Waage

Sie führen eine wunderbare, ehrliche und tiefe Beziehung, in der Sie sich beide sehr wohlfühlen. Jupiter in Ihrem Zeichen stellt alle Ampeln auf Grün, wenn es um die gemeinsame Zukunft geht. Mit unüberlegten Aussagen können Sie allerdings beim Partner ins Fettnäpfchen treten. Ähnliches gilt für Singles. Beim Flirten leisten Sie sich schnell mal einen Fauxpas. Wählen Sie Ihre Worte mit Bedacht!

Liebeshoroskop Skorpion

Mars verstärkt bis 20.7. den Wunsch nach körperlicher Nähe, nach Leidenschaft und großen Gefühlen. Sie flirten gern und werden schnell mit neuen Leuten warm. Jetzt können Sie sich Hals über Kopf verlieben - und haben auch kein Problem damit, mit Ihrer Bekanntschaft gleich zur Sache zu kommen. Ab 21.7. kippt die Stimmung ein bisschen, gerade bei Paaren. Sie brauchen nun Einfühlungsvermögen und Geduld.

Liebeshoroskop Schütze

Momentan können Sie sich nur schwer festlegen - und wollen es vielleicht auch gar nicht. So haben Sie aktuell gleich mehrere Flirts parallel, wollen aber auch niemandem absagen. Das kann zu Komplikationen führen. Auch wenn Sie vergeben sind, haben Sie es nicht leicht, denn es könnte passieren, dass Sie sich zu jemandem hingezogen fühlen, der gar nicht Ihr Partner ist. Lassen Sie sich nicht zu einer Dummheit verleiten!

