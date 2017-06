Wochenhoroskop: Die Sterne vom 26. Juni bis 2. Juli

Das Wochenhoroskop verrät, wie eure Sterne in den nächsten sieben Tagen stehen.

Hier die persönlichen Aussichten für Lust und Liebe, Job und Finanzen, Gesundheit und Fitness für alle zwölf Tierkreiszeichen in unserem Wochenhoroskop:

Steinbock

Lust & Liebe

Ihre Wirkung auf potentielle Partner ist mit Pluto in Ihrem Zeichen einfach umwerfend. Hinzu kommt, dass Sie mit Venus in Ihrem Flirthaus einfach gerne flirten. Doch Vorsicht: Neptun deutet an, dass bei den ganzen schönen Worten, die gerade ausgetauscht werden, die Wahrheit ein wenig auf der Strecke bleibt. Nehmen Sie also nicht alles für bare Münze, damit Ihnen Enttäuschungen erspart bleiben. Auch in einer Beziehung lebt die Romantik wieder auf, solange Sie sich an die Regel halten, dass Sie die Wünsche Ihres Partners genauso respektieren wie Ihre eigenen.



Beruf & Finanzen

Pluto in Ihrem Zeichen wirkt stark. Sie wollen es allen zeigen: was Sie draufhaben, was Sie können, wer Sie sind! Das ist durchaus löblich und karriereförderlich, wenn Sie nicht nur auf Wirkung, sondern vor allem auf Leistung setzen - und dabei freundlich bleiben. Dann zeigt Jupiter an, dass Ihre Karriereträume erfüllt werden können. Wenn Sie allerdings Ihren Charme vergessen und raubeinig auftreten oder sich hinter Ausreden verstecken, sind Sie wieder ganz schnell weg vom Fenster.



Gesundheit & Fitness

Widerstand? Macht Sie nur stärker. Mit Pluto in Ihrem Zeichen in Opposition zu Mars, zeigen Sie Ihrem inneren Schweinehund, wo der Hammer hängt. Sie kämpfen sich durch schwierige Langstreckenläufe, ertragen Yogahaltungen, die sich bis in die Ewigkeit dehnen, und zeigen dem Wasser im Pool auch nach der zwanzigsten Bahn, dass es immer noch das nachgiebigere Element von Ihnen beiden ist. Der Kampf lohnt sich: Ihr Körper ist in Topform.

Wassermann

Lust & Liebe

Sie hätten es gern richtig kuschelig mit jemandem, wie Venus in Ihrem Haus der Geborgenheit andeutet. Aber entweder es existiert kein Jemand oder Sie liegen mit diesem im Clinch, sodass Streit, falsche Erwartungen und Druck Ihre Beziehung belasten. Wenn Sie sich Ziele für die Zukunft setzen, kommen Sie besser miteinander klar - und zuversichtliche Singles finden eher jemanden, als diejenigen, die das Liebesglück schon abgeschrieben haben.



Beruf & Finanzen

Finanziell sollten Sie sich gerade vor Investitionen und Spekulationen hüten: Neptun zeigt an, dass Sie kein gutes Verhältnis zu Besitzverhältnissen haben und sich schnell dahingehend täuschen, wie viel Geld Ihnen gerade eigentlich zu Verfügung steht oder ob Sie sich etwas leisten können. Warten Sie daher mit Vertragsabschlüssen ab, bis der Neptun- Einfluss diese Woche abgeklungen ist - das wäre am Freitag der Fall.



Gesundheit & Fitness

Eigentlich haben Sie hochgesteckte Ziele: Sie wollen Ihrem Körper genau das geben, was er braucht. Vielleicht stellen Sie die Ernährung um und entscheiden sich dafür, nur noch selten tierische Produkte zu sich zu nehmen oder gar keine mehr. Ebenso wollen Sie in dem Maße trainieren, wie Sie es brauchen, um fit zu sein. Die Realität sieht etwas anders aus: Sie schwänzen Ihren Sportkurs aus Bequemlichkeit oder naschen nach einem enthaltsamen Tag von all den Dingen, die Sie sich verbieten. Unter Neptun sollten Sie sich nicht alles verbieten. Genießen Sie - aber eben in Maßen.

Fische

Lust & Liebe

Neptun in Ihrem Zeichen in Verbindung mit Merkur und Mars zeigt an, dass Sie ganz verliebt in Ihren Schatz sind und kaum klar denken können. Das allerdings machen Sie es Ihrem Partner leicht, die Beziehung zu dominieren, denn er geht das Ganze doch etwas cooler an als Sie. Als Single wirken Sie sehr anziehend auf potentielle Partner, aber auch irgendwie geheimnisvoll, nicht wirklich greifbar und dann auch wieder unbegreiflich. Dabei wollen Sie nur geliebt werden. Wer das durchschaut, hat ein leichtes Spiel mit Ihnen.



Beruf & Finanzen

Aufgrund Ihrer verträumten Art merkt man es Ihnen vielleicht nicht an, aber Sie besitzen gerade einen unglaublichen Instinkt für Erfolg und Geld. Neptun in Ihrem Zeichen verbindet sich positiv mit Merkur und Mars. Sie sind kreativ und vor allem auf kreative Weise tatkräftig. Aus Ihrer Intuition heraus agieren Sie schöpferisch und kreieren damit Ausnahmeergebnisse, die sich sehen lassen können. Auch im finanziellen Bereich haben Sie einen Riecher für Trends. Sie können nun investieren und mit einem satten Gewinn belohnt werden, wenn Sie die Sache spielerisch angehen - und nicht zu viel für Sie auf dem Spiel steht.



Gesundheit & Fitness

Auf Sport haben Sie mit dem verträumten Neptun in Ihrem Zeichen zwar eigentlich keine große Lust, aber wenn es sich nicht so wie Sport anfühlt, sondern wie Medizin für Ihre Seele, ist das natürlich etwas anderes. Yoga kann Ihnen wie ein Geschenk vorkommen, oder auch Schwimmen (am besten in einem See), Wandern (ganz früh am Morgen, wenn die Natur erwacht) oder Tanz, der Ihren Selbstausdruck fördert. Wetten, Sie können gar nicht genug davon kriegen?

Widder

Lust & Liebe

Venus in Ihrem Genusshaus stimmt Sie offen für ein bisschen Kuscheln oder mehr. Unter den Verbindungen von Merkur und Mars träumen Sie von einer ganz neuen Zärtlichkeit, mehr Miteinander oder vielleicht sogar einer heimlichen Affäre. Es bleibt wohl eher beim Träumen, und Singles bleiben Singles und Gebundene in ihrer Beziehung, doch der erste Schritt dahin, dass sich was ändern sollte, ist getan ...



Beruf & Finanzen

Da schaut Ihnen aber jemand mächtig auf die Finger: Pluto deutet an, dass Sie im Job beweisen müssen, was Sie drauf haben. Vor allem scheint es dabei um Disziplin und die Einhaltung von Regeln zu gehen, wie Merkur und Mars andeuten. Dabei neigen Sie unter Neptun dazu, sich in Tagträume zu flüchten. Durchhalten und Einsatz ist aber angesagt, dann überstehen Sie die Woche gut.



Gesundheit & Fitness

Schwimmen ist Ihre bevorzugte Sportart. Mars und Neptun deuten an, dass Sie gerne gern gleiten und gerne auch mal wegtauchen. Pluto und Mars zeigen dagegen, dass Sie sich von einigem Druck auch mal wieder frei strampeln müssen. Genau das können Sie alles beim Schwimmen ausleben. Am besten am frühen Abend.

Stier

Lust & Liebe

Venus in Ihrem Zeichen macht Sie sowieso schon attraktiv und bezaubernd. Die Verbindungen von Merkur und Mars zu Neptun und Pluto verstärken diesen Effekt noch, schenken Ihnen aber auch einen kräftigen Sex-Appeal. Sie wirken auf magische Weise anziehend. Die berühmte Liebe auf den ersten Blick ist unter diesen Aspekten möglich genauso wie ein Heiratsantrag. Jemand will nämlich nicht mehr von Ihrer Seite weichen.



Beruf & Finanzen

Zurzeit ist es wichtig, dass Sie nicht alles glauben, was man Ihnen am Arbeitsplatz erzählt. Da gibt es Kollegen, die nicht ganz ehrlich sind, und vielleicht auch jemanden, der Ihnen ein Projekt in Aussicht stellt, aus dem nie etwas wird. Recherchieren Sie zu Ihrem Aufgabenbereich selbst, hinterfragen Sie alles und bleiben Sie dran. Arbeiten Sie möglichst selbstständig und zeigen Sie Ehrgeiz, dann freuen Sie sich schon bald über gute Resultate.



Gesundheit & Fitness

Ihren guten Sinn für Recherche können Sie auch gleich für sportliche Zwecke nutzen, am meisten fühlen Sie sich nämlich motiviert, wenn Sie etwas Neues lernen. Und was wäre da besser, als eine neue Sportart auszuprobieren? Erkundigen Sie sich mal, auch über Kursmodalitäten und ob es eventuell Zusatzleistungen von der Krankenkasse gibt. Es könnte sich auszahlen!

Zwilling

Lust & Liebe

Es geht etwas zu Lasten Ihrer Karriere, dass Sie gerade so gern genießen. Aber Pluto, Mars, Merkur und Neptun zeigen an, dass es da jemanden gibt, von dem Sie nicht genug kriegen können, der sich in Ihrem Kopf festgesetzt hat und Sie nicht mehr loslässt. Ob Sie einfach unter Liebeskummer leiden, ob es sich um einen heimlichen Schwarm dreht, ob Sie ein heimliches Techtelmechtel beginnen oder einfach in einer Beziehung gerade sehr gern zurückgezogen Sex haben, das sei dahingestellt. Sie haben Glücksgefühle.



Beruf & Finanzen

Wenn Sie in einer Sache wirklich Glück haben diese Woche, könnte das die Finanzen betreffen, wie Jupiter und Pluto andeuten. Vielleicht handelt es sich einfach um den richtigen Move, den Sie zur rechten Zeit begehen, oder um eine kluge Investition. Auf jeden Fall hat es mit Ihrem ureigenen Bauchgefühl zu tun und nicht mit dem Rat Ihrer Freunde, dem Sie nun eher nicht trauen sollten. Hören Sie einfach auf sich selbst - das ist der Weg zum Erfolg.



Gesundheit & Fitness

Sie haben einige unrealistische Vorstellungen, wie Sie wieder zu Ihrem Wunschbody kommen könnten, und sollten da nicht enttäuscht sein, wenn es nicht ganz so leicht vonstattengeht. Ihr größter Bremsklotz ist übrigens Ihre Freude am Essen, vor allem wenn auch noch Alkohol im Spiel ist. Da haben Sie sich dann einfach nicht mehr im Griff und greifen beherzt nach allem, was fettig, salzig oder sehr süß ist. Maßhalten ist nicht einfach, doch wenn Sie sich auch mal Ausnahmen erlauben, schaffen Sie es dennoch.

Krebs

Lust & Liebe

Huch, was ist denn mit Ihnen los? Jemand hat Ihnen gehörig den Kopf verdreht, wie Mars, Neptun, Merkur und Pluto andeuten. Sie halten den anderen für Ihren Seelengefährten und die Liebe Ihres Lebens. Er oder sie übt einen mächtigen Reiz auf Sie aus, wie Pluto anzeigt. Ob wirklich alles so rosig ist, wie Sie glauben, wird die Zeit zeigen. In einer Beziehung fühlen Sie sich von Ihrem Partner stark unter Druck gesetzt. Trotzdem können Sie dem auch romantische Züge abgewinnen. Es geht ja um Ihre Beziehung. Die Frage ist allerdings, ob sich Ihr Partner fair verhält.



Beruf & Finanzen

Merkur, Mars und Sonne in Ihrem Zeichen stärken zwar Ihre intellektuelle Energie und Ihre Tatkraft, doch werden Merkur und Mars ein wenig von Neptun eingenebelt. Sie denken nicht ganz so klar. Das macht sich zwar gut in kreativen Berufen, in der Buchhaltung bekommen Sie aber Probleme - und dann ist da noch das Problem mit Pluto, der in Opposition zu Merkur und Mars steht. Praktisch alles, was Sie angehen oder anstreben, wird von jemandem blockiert, der das Sagen hat. Da hilft nur eins: nicht dagegen angehen, sondern warten, bis sich eine bessere Gelegenheit ergibt.



Gesundheit & Fitness

Mit Mars in Ihrem Zeichen lieben Sie es, sich sportlich zu verausgaben. Da Mars diese Woche mit Neptun verbunden ist, brauchen Sie aber auch immer wieder Zeit zum Entspannen, vor allem da Pluto für emotionalen Druck und Stress sorgt. Segeln wäre jetzt genau das Richtige für Sie. Auch Wasserski, Surfen, Paddeln oder Rudern eignen sich wunderbar, um auf oder im Wasser den Kopf endlich freizubekommen und etwas Gutes für den Körper zu tun.

Löwe

Lust & Liebe

So viel steht schon mal fest: Liebe muss unter Venus in Ihrem Karrierehaus etwas Großartiges haben, finden Sie. Singles wünschen sich einen gut verdienenden und prima aussehenden Mr. Right, Gebundene träumen von einer classy Hochzeit. Sex sollte auch gerade etwas ganz Besonderes sein, etwas Wunderbares, schon wie im Märchen und unfassbar zärtlich. Vielleicht haben Sie ja das Glück, dass es schon so ist, ansonsten sollten Sie das Ihrem Partner auch so kommunizieren.



Beruf & Finanzen

Beruflich und finanziell haben Sie diese Woche leider keine guten Karten auf der Hand. Wenn Sie vorhaben zu verreisen, liegen Sie goldrichtig damit. Wenn Sie allerdings arbeiten müssen, sollten Sie darauf achten, dass Sie zumindest das Minimum schaffen und nicht zu viele Fehler machen. Alkohol sollten Sie besser ganz meiden. Selbst, wenn Sie ihn am Abend zuvor getrunken haben, wirkt er noch nach und schwächt Ihre Konzentration.



Gesundheit & Fitness

Auf sportlicher Ebene sollten Sie sich gerade besser keine allzu hohen Ziele stecken. Ihre Motivation ist sowieso nicht besonders hoch, Ihre Kondition außerdem auch eher schwach und Ihre Konstitution schnell angeschlagen. Entspannen lautet das Motto dieser Woche - und das sollten Sie mit ruhigem Gewissen. Das heißt aber nicht, dass Sie nur im Liegestuhl versinken müssen - auch eine Massage kann Ihre Gesundheit stimulieren, und eine Meditation oder etwas Yoga können Ihnen helfen, geistig auszumisten. Probieren Sie es mal.

Jungfrau

Lust & Liebe

Sie sind sehr verliebt in Ihren Schatz, wie nicht nur Venus, sondern auch Merkur und Mars in Verbindung mit Neptun andeuten. Ein wenig rosarote Brille ist auch dabei, denn es ist nicht alles ganz so in Butter, wie Sie es gerne hätten. Vielleicht liegt es daran, dass Sie Ihrem Schatz in einigen Punkten ein wenig die Pistole auf die Brust setzen, ohne es zu merken. Als Single verlieben Sie sich in jemanden sehr intensiv und halten es für die Liebe des Lebens. Neptun zeigt aber an, dass Sie sich in diesem Punkt täuschen könnten.



Beruf & Finanzen

Sie kommen super im Team klar und haben dort auch eine sehr gute Stellung, wie Merkur, Mars und Sonne andeuten. Nur sollten Sie etwas darauf achten, dass man Ihre Fähigkeiten - vor allem Ihre Hilfsbereitschaft - nicht ausnutzt. Wenn Sie wirklich selbst etwas leisten wollen, müssen Sie sich unter dem Einfluss von Pluto auch auf Ihre Projekte konzentrieren können und dürfen nicht immer den Wünschen anderer nachgeben. Dann kommen nicht nur andere, sondern auch Sie selbst weiter.



Gesundheit & Fitness

Sport hat gerade in erste Linie etwas mit Gemeinschaft für Sie zu tun, wie Mars im Krebs anzeigt. Sie sind gerne Teil einer Mannschaft oder eines Teams, lieben das Zusammenhalten von elf Freunden oder Freundinnen und fühlen sich großartig, wenn Sie gemeinsam gegen Ihren größten Fend, den inneren Schweinehund, ankämpfen. Ganz nebenbei sorgt das - bei welcher Sportart auch immer - für eine gute Figur und viel Spaß.

Waage

Lust & Liebe

Jupiter zeigt an, dass Sie gerne groß denken und damit dank Merkur gerade gut fahren - auch in der Liebe. Allerdings hat das viel damit zu tun, dass Sie den anderen im Alltag etwas verklären: Vielleicht ist der Kollege, den Sie anschwärmen, gar nicht so toll oder vielleicht gibt es etwas an Ihrem Zusammenleben zu bemängeln. Sie aber haben gar keine Lust, die rosarote Brille abzunehmen und zwingen daher sich und andere zum (Liebes-)Glück. Es gibt Schlimmeres als das.



Beruf & Finanzen

Wunschdenken hilft! Neptun in Verbindung mit Merkur und Mars deuten an, dass sich Ihre Karrierewünsche erfüllen, wenn Sie sich überlegen, was Sie in der alltäglichen Verrichtung Ihrer Pflichten gern anders hätten. Haben Sie zu viel Routine oder zu wenig? Wie lässt sich der tägliche Einsatz gestalten, damit Sie inspiriert sind und so viel wie möglich abarbeiten können? Ihre Veränderungen zeigen unter Jupiter schon bald Erfolg. Finanziell sollten Sie mit Ihren Ausgaben etwas vorsichtig sein. Pluto zeigt an, dass wegen Ihres Heims oder aus beruflichen Gründen größere Investitionen auf Sie zukommen.



Gesundheit & Fitness

Da Sie im Job ziemlich viel zu tun haben, lassen Sie Ihre sportliche Routine ziemlich schleifen, wie Mars und Neptun andeuten. Das könnte Ihre Gesundheit beeinträchtigen. Vor allem, wenn noch Schlafmangel hinzukommt, wie Pluto anzeigt. Sie müssen ganz klar auch mal abschalten - aber nicht, in dem Sie vor dem Fernseher versacken. Nehmen Sie sich Zeit für Yoga, Pilates oder Schwimmen. Das hilft Ihnen, vom beruflichen Stress herunterzukommen und das Gedankenkarussell zu stoppen.

Skorpion

Lust & Liebe

Die aktuellen Konstellationen wirken ausschließlich positiv auf Ihren Beziehungsstatus. Als Single können Sie das Glück haben, jemanden kennenzulernen, der Ihren romantischen Träumen entspricht und sich zudem auch noch als Seelenpartner im Geiste entpuppt. Vor allem durch Worte werden Sie unter Plutos Einfluss bei ihm oder ihr Eindruck machen. Worte helfen auch, die Liebe in der Beziehung neu anzufachen. Machen Sie doch einfach mal hemmungslos Komplimente: Heben Sie alles Gute und Schöne an Ihrem Schatz hervor. Es wirkt!



Beruf & Finanzen

Sie wollen sich einem Projekt widmen, dass Sie als sehr wichtig empfinden, und dafür die täglichen Pflichten etwas zurückfahren? Damit gehen Sie ganz auf Erfolgskurs, wie Merkur und Mars in Verbindung mit Neptun andeuten: Sie denken kreativ und bleiben dran, stürzen sich begeistert in die Arbeit und bekommen viel zustande. Überzeugend wirken Sie dank Pluto auch noch. Der tägliche Routinekram kann auch mal warten.



Gesundheit & Fitness

Sie mögen Sportarten, die emotional etwas in Ihnen freisetzen, denn als ein Mensch, der alles sehr intensiv durchlebt, brauchen Sie sowohl ein körperliches als auch ein geistiges oder emotionales Ventil. Tanz ist daher eine Sportart, die sich geradezu anbietet, spricht sie doch verschiedene Ebenen Ihres Ichs an: Sie können sich ausdrücken, sich hingeben, die Standardschritte lernen oder aber Ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Ob es nun Ausdruckstanz, Tango, Hip Hop oder Swing ist, bleibt Ihren persönlichen Vorlieben vorbehalten.

Schütze

Lust & Liebe

Mit einer neuen Liebe sieht es eher schlecht aus, wie Venus andeutet, dennoch besteht die Chance, dass wieder mit einem Ex angebandelt wird - doch wie Mars, Merkur und Neptun andeuten, ist da viel Wunschdenken und unter dem Einfluss von Pluto auch Leidenschaft dabei, die aber letztlich ins Negative umkippt, weil Ihre unterschiedlichen Wertvorstellungen auch jetzt nicht harmonieren. Paare haben es da sehr viel leichter. Sie schwelgen ein wenig nostalgisch in der Vergangenheit, erfreuen sich aber auch am Hier und Jetzt - und genießen Ihr Miteinander.



Beruf & Finanzen

Sie haben es gerade nicht leicht: Mars und Pluto zeigen an, dass es am Arbeitsplatz gerade Machtverschiebungen gibt - vielleicht zu Ihren Gunsten, vielleicht aber auch nicht. Sie müssen alles geben, können aber trotzdem auch nicht alles beeinflussen. Wenn es um eine schicksalhafte Chance geht, können Sie auch nur so damit umgehen: sich ganz darauf einlassen - aber sie auch loslassen, wenn Sie das Auswahlverfahren nicht geschafft haben. Geben Sie einfach Ihr Bestes.



Gesundheit & Fitness

Eine sportliche Routine will Ihnen gerade nicht so recht gelingen. Sie schwanken zwischen sportlichem Übereifer und verträumtem Faulenzen. Die Frage ist dabei, ob das Pendel nun bis ins größte Extrem pendeln muss oder ob Sie da maßhalten können. Wenn Sie schon faul auf dem Sofa liegen - müssen dabei auch noch Zigaretten oder Alkohol mit von der Partie sein? Und wenn ja, ein Glas Wein oder gleich eine Flasche? Zwischendurch ist das schon in Ordnung, aber nicht täglich. Und in Maßen bekommt Ihnen alles sowieso besser.

