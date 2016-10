Happy Halloween! 3 gruselige Cocktail-Rezepte für eure Party

Schaurige Shakes, gespenstische Getränke und blutige Bowlen. Unsere gruselig-leckeren Halloween-Cocktails löschen garantiert jeden blutrünstigen Durst!

Zur Nacht des Schreckens gehören nicht nur die richtigen Snacks und die passende Schauder-Deko, auch der beängstigend große Durst eurer Gäste soll gestillt werden.

Blutrünstige Halloween-Cocktails: Passende Grusel-Deko

Für den perfekten Halloween-Cocktail braucht ihr aber nicht nur die passenden Zutaten, sondern auch die entsprechende Dekoration. Nur so entsteht eine dunkle Atmosphäre der Furcht und Angst.

Unsere genialen Rezept-Ideen für süffige Halloween-Cocktails könnt ihr beispielsweise in schmale Reagenzgläser abfüllen. Ordentlich Farbe im Glas entsteht durch flüssige Lebensmittelfarbe.



Angsteinflößende Effekte erzielt ihr durch Fruchtgummi-Augen, kleine Spritzen oder glitschige Weingummi-Würmer. Explosive Nebelschwaden entstehen beispielsweise durch Trockeneis. Serviert die Drinks mit schwarzen Strohhalmen oder essbaren Vampir-Gebissen.

Furchteinflößende Halloween-Cocktails: Das kommt rein

Halloween-Cocktails fallen vor allem durch ihre farbliche Vielfalt auf. In blutroten, meerblauen oder schlammgrünen Drinks stecken bunte Zutaten wie Tomatensaft, Blutorangensaft, Kirschsaft, Blue Curacao, Grenadine, Mangosaft oder Waldmeistersirup. Gemixt wird mit Tequila, Wodka oder Likör.

Für eine Kinder-Halloween-Party können alle Cocktails natürlich ohne Alkohol gemischt werden. Besonders beliebt bei den Kleinen: Vanilleeis. So bekommt jeder Drink eine schleimige Note. Toll kommen auch Eiswürfel in Totenkopf-Optik an. Entsprechende Eiswürfel-Formen bekommt ihr im Internet für um die 8 Euro.

So wird's schön schaurig: 20 Inspirationen für coole Drinks zum Gruseln und Wegschlürfen!

Halloween-Cocktails: Rabenschwarze Magie

Ihr braucht:

3 Eiswürfel

125 ml Orangensaft

45 ml schwarzer Wodka

15 ml Triple Sec

Orangenscheiben, zum Garnieren​

Und so geht's:

Orangensaft, Eiswürfel und Triple Sec in einen Cocktail-Shaker füllen. Gut schütteln und in ein hohes Glas gießen. Mit der Rückseite eines Löffels den schwarzen Wodka langsam in das Glas füllen, so, dass der Wodka oben auf der Orangensaft-Mischung schwimmt. Orange in dünne Scheiben schneiden und halbieren. Die Orangenstücke vorsichtig mit dem Rand in den schwarzen Wodka tauchen und auf den Rand des Cocktail-Glas stecken.

Halloween-Cocktails: Glubschaugenbowle

Ihr braucht:

1,4 Liter Ananassaft, kalt

2 Liter Ginger Ale

60 ml Limettensaft

900 ml Limettensorbet

Fruchtgummi-Augen

700 Gramm Trockeneis (zum Servieren)

​Und so geht's:

Ananassaft in eine große Schüssel füllen. Limettensorbet und Limettensaft dazugeben. Mit Ginger Ale auffüllen. Fruchtgummi-Augen in die Schüssel geben. Für Nebel-Effekte sorgt etwas Trockeneis. Achtet hierbei unbedingt auf die Hinweise des Herstellers. Trockeneis sollte nicht mit getrunken werden.

Halloween Cocktail: Blutrünstiger Drink mit abgehackter Hand

Ihr braucht:

1 Einmalhandschuh (puderfrei)

8 Blatt Gelatine

600 ml Wasser

2 Liter Trauben- oder Johannisbeersaft

2 Liter Mineralwasser

100 ml Holunderblütensirup

300 ml brauner Rum, kalt

Einmalhandschuh von innen und außen gut auswaschen. Handschuh umstülpen. Gelatine in etwas kaltem Wasser fünf Minuten einweichen. Aus dem Wasser nehmen und gut ausdrücken. In einen kleinen Topf geben und bei niedriger Hitze langsam schmelzen.



​Sobald die Gelatine flüssig ist, vom Herd nehmen und mit 600 ml Wasser mischen. Mischung vorsichtig in den Handschuh gießen. Das geht am besten mit einem Trichter. Für einen besonderen Effekt, statt 600 ml Wasser, einen Teil roten Saft oder flüssige, rote Lebensmittelfarbe in den Handschuh füllen. Handschuh mit einem Gummi verschließen. Einen großen Teller mit Backpapier auslegen und Handschuh darauflegen. Im Tiefkühlfach gefrieren lassen.



In einer großen Glasschüssel Saft, Mineralwasser, Sirup und Rum mischen. Hand aus dem Tiefkühlfach nehmen und kurz mit warmem Wasser übergießen. Handschuh oben aufschneiden und vorsichtig ablösen. Die gefrorene Hand in die Bowle legen und servieren. Wer mag, kann die Bowle zusätzlich mit Zitroneneis anreichern. So entsteht eine schleimige Optik.

Tipp: Die gefrorene Hand mindestens einen Tag vorher herstellen.

Hunger auf fiese Snacks aus der Schreckenskammer? Das Rezept im Video müsst ihr testen!