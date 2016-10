Schaurig schön: 10 Halloween DIY-Ideen, die du ganz einfach mit deinen Kindern nachmachen kannst

Richtig gruselige Deko muss nicht immer aufwendig sein. Wir zeigen euch, wie ihr mit wenigen Handgriffen euer Zuhause in eine schaurige Location verwandelt.

Am 31. Oktober ist Halloween und damit Zeit für eine ordentliche Gruselparty! Die Nacht des Schreckens ist der perfekte Anlass, um etwas einzigartig Schauriges selbst zu basteln.

Lasst eurer Kreativität freien Lauf und holt die Bastelschere raus. Unsere pfiffigen Deko-Ideen für Halloween sind so spielend leicht zu basteln, dass ihr sogar zusammen mit euren Kindern aktiv werden könnt.



Taucht ein in die magische Welt von Geistern, Hexen, Spinnen und Frankenstein. Wir versprechen euch: ​Mit diesen Halloween-DIY-Dekoideen und Rezepten sind staunende Blicke garantiert!

1. Halloween-Deko: Gruselige Gespenster

Ihr braucht:

​1 altes Bettlaken oder weißer Stoff

Alte Socken, Zeitung, Watte oder Taschentücher zum Füllen

Schere

Filzstift

Kordel oder Faden

Und so geht's:

Aus dem Bettlaken kleine Quadrate (ca. 20x20 cm) ausschneiden. Füllmaterial zu einer festen Kugel formen. Die obere Hälfte über die Füllung schlagen. Die Füllung sollte in der Mitte des Stoffs sein. Kordel um den Hals binden und festknoten. Überstehenden Faden abschneiden. Mit einem Filzstift Augen auf die Gespenster malen. Gespenster aufhängen oder mit Hilfe von Holzspießen in passende Gefässe stecken.

2. Halloween-Deko: Faszinierende Hingucker-Kürbisse

Ihr braucht:

​helle Zierkürbisse

1 silbernen und goldenen Edding

Und so geht's:

Bemalt helle Zierkürbisse mit goldenen oder silbernen Eddings. Setzt Punkte in verschiedenen Größen und verwandelt die Kürbisse in echte Hingucker.

3. Halloween-Rezept: Glibbriger Frankenstein-Pudding

Ihr braucht:

Grüne Götterspeise

6 Oreos

bunte ​Gummischlangen

schwarzer Stift, wasserlöslich

Und so geht's:

Götterspeise wie gewohnt zubereiten und in ein großes Glas oder in eine große Glasschüssel schütten. In den Kühlschrank stellen und fest werden lassen. Auf das Glas mit einem schwarzen Stift ein Frankenstein Gesicht malen. Oreos halbieren und die Füllung mit einem Messer abkratzen. Kekshälften zerkrümeln und auf die Götterspeise streuen. Mit bunten Gummischlangen dekorieren.

4. Halloween-Deko: Zuckersüße Totenkopf-Platte

Ihr braucht:

Schokoriegel

​Schoko-Drops

Marshmallows

weiße Choclait Chips

dunkle Kekse

Schokobohnen

bunte Gummibärchen

große Platte oder Tablett

Papier

​Bleistift

Dekor-Schrift/Speisefarben

Und so geht's:

Schneidet einen Papierbogen so aus, dass er genau auf euer Tablett oder eure Platte passt. Zeichnet mit Hilfe eines Bleistifts einen großen Totenkopf auf das Papier. Legt den Totenkopf mit weißen Marshmallows oder Mäusespeck aus und umrandet ihn mit Schokoriegeln. Lasst etwas Platz für Augen und Nase. Füllt die freien Flächen auf eurem Tablett mit dunklen Keksen und Schokolade. Mit bunter Speisefarbe den Totenkopf umranden, den Mund aufmalen und das Gesicht verzieren.

5. Halloween-Deko: Spinnweben

Ihr braucht:

​Schwarze Müllsäcke

Stift

Schere

Bastelkleber

Und so geht's:

Müllsack flach auf den Boden legen. Seiten- und Bodennähte so aufschneiden, dass zwei große Rechtecke entstehen. Die beiden Rechtecke zu Quadraten schneiden. Ein Quadrat diagonal falten, sodass ein Dreieck entsteht. Dreieck zwei weitere Male falten. Offene Seite mit etwas Klebeband fixieren.



Nun das Dreieck so ausschneiden, dass ein Baustamm mit kleinen Ästen entsteht (siehe Abbildung). Klebeband entfernen und Stamm aufklappen. Fertig ist das Spinnennetz.

6. Halloween-Rezept: Kürbisse aus Mini-Bretzeln

Ihr braucht:

​1 Packung Mini-Bretzeln

grüne M&Ms oder Smarties

orange Lebensmittelfarbe

250 Gramm weiße Schokolade oder Kuvertüre

1 TL Kokosöl

Und so geht's:

Schokolade mit Kokosöl über dem Wasserbad schmelzen. Orange Lebensmittelfarbe dazugeben. Bretzel in die orange Schokolade tauchen und auf ein Backpapier legen. Grüne M&Ms auf die Bretzel legen, so dass sie aussehen, wie ein Kürbisstamm. Bretzel trocknen lassen und genießen!

7. Halloween-Deko: Schaurige Geister-Piñatas

Ihr braucht:

weißes Krepppapier

Zeitung

Karton (braun und schwarz)

Luftballons

​Holzleim

Stopfnadel und Kordel

Bastelkleber

Schere

Farbe

einzeln verpackte Süßigkeiten





Und so geht's:

Luftballons in die gewünschte Größe aufblasen. Holzleim mit etwas Wasser mischen und Zeitung in kleine Stücke reißen. Den Ballon mit Leim bestreichen und die Zeitungschnipsel in zwei Schichten aufkleben. Warten bis das Pappmaché vollständig getrocknet ist.



Das weiße Krepppapier in unterschiedlich lange Streifen schneiden. Ballon mit einer Nadel platzen lassen. Ein Loch in die "Schale" schneiden und Süßigkeiten einfüllen. Den Karton einrollen, in C-Form biegen und auf das Loch kleben. Alles mit Kreppapierstreifen bekleben. Nach unten raus so viele lange Streifen ankleben, dass der komplette Geisterschweif bedeckt ist. Zwei kleine Kreise als Augen und ein Oval als Mund aus dem schwarzen Karton ausschneiden und aufkleben.



Zuletzt die Kordel durch die Stopfnadel ziehen und an der Oberseite des Geists einstechen und die Nadel wieder nach außen führen. Den Faden bis zur Hälfte durchziehen und beide Enden verknoten. Den fertigen Geist aufhängen.

8. Halloween-Rezept: Marshmallow-Monster

Ihr braucht:

​250 Gramm weiße Kuvertüre

75 Gramm zartbitter Kuvertüre

Grüne Lebensmittelfarbe

Marshmallows

Salzstangen

Zuckerguss (für die Augen)

Lebensmittelfarbe-Stift rot und schwarz

Stiele

​Und so geht's:

Weiße Schokolade über dem Wasserbad schmelzen und mit grüner Lebensmittelfarbe mischen. Marshmallows auf die Stiele stecken und in die Schokolade tauchen. Zartbitter Kuvertüre über dem Wasserbad schmelzen. Mit Hilfe eines Zahnstochers je einen kleinen Klecks der dunklen Schokolade auf die Zuckerguss-Augen geben, kurz hart werden lassen und die Augen nebeneinander fest auf die noch warme grüne Schokolade kleben.



Ein Glas mit Reis füllen und die Marshmallow-Monster senkrecht hineinstecken. Im Kühlschrank circa zehn Minuten auskühlen lassen, bis die Schokolade leicht hart geworden ist. Kopfenden in die Zartbitterschokolade dippen und die Haare mit einem Zahnstocher gezackt formen.



Monster wieder in das Glas stecken und noch einmal zehn Minuten im Kühlschrank auskühlen lassen. Salzstangen zu kurzen Stückchen brechen und diese für den Hals im unteren Teil (links und rechts) in den Marshmallow hineinstechen. Mit dem schwarzen Lebensmittel-Stift einen Mund und mit dem roten Lebensmittel-Stift eine Narbe auf die Stirn malen.



Tipp: Alternativ könnt ihr die Marshmallows auch in weiße Kuvertüre tauchen und mit bunten Streuseln und Zuckerguss-Augen dekorieren.

9. Halloween-Deko: Pappige Spinnen

Ihr braucht:

schwarze Pappteller

weiße Kordel

Locher

Plastikspinnen

​Und so geht's:

In die Pappteller circa elf Löcher lochen. Kordel immer wieder in unterschiedlichen Richtungen durchziehen, sodass ein Spinnennetz entsteht. Bunte Spinnen in das Netz oder auf die Kordel kleben und die Teller aufhängen.

10. Halloween-Deko: Funkelnde Kürbisse

Ihr braucht:

​helle Zierkürbisse

goldene Pailletten

Bastelkleber

Und so geht's:

Werdet kreativ und klebt goldene Pailetten mit etwas Bastelkleber auf helle Kürbisse. Dafür den Kleber in einer kreisförmigen Bewegung auf den Kürbis auftragen. Dann die Pailetten wie große Punkte auftragen. Trocknen lassen und mit den anderen Kürbissen genauso verfahren.

Snackidee gesucht? Im Video gibt's das Rezept für schaurig-leckere Apfelgebisse