Naschkatzen aufgepasst: DAS sind die besten Kuchen-Rezepte aller Zeiten!

Wenn ihr mal wieder Lust habt, den Rührbesen zu schwingen, findet ihr bei uns garantiert das passende Rezept.

Ob mit Schokolade, frischen Beeren, Nüssen oder gefüllt mit sahniger Creme - ein Leben ohne Kuchen können wir uns einfach nicht vorstellen. Und weil wir uns Abwechslung auf unserer Kaffeetafel wünschen, müssen immer neue leckere Kuchen-Rezepte her.



Natürlich gibt es in jeder Familie Kuchen, die immer gut ankommen und schon von unseren Omas gebacken wurden. Genau diese Klassiker haben wir als Grundlage genommen und ihnen neuen Pfiff verpasst. Appetit bekommen? Hier kommen die 5 besten Kuchen-Rezepte aller Zeiten!

Rezept für saftigen Butterkuchen

Ihr braucht:

380 Gramm Mehl

400 Gramm Zucker

1 TL Salz

1 TL Backpulver

½ TL Natron

240 Gramm Buttermilch

230 Gramm Butter, weich

1 TL Vanille-Extrakt

4 Eier



Für die Sauce/Füllung:

160 Gramm Zucker

75 Gramm Butter

3 TL Wasser

2 TL Vanille-Extrakt

Und so geht's:

Backofen auf 160 Grad vorheizen. Guglhupfform fetten und mit Mehl bestäuben. In einer großen Schüssel Zucker und Butter schaumig schlagen. Nach und nach Eier dazugeben. Dann Vanille-Extrakt einrühren. Wenn alles gut verrührt ist, Salz, Backpulver, Natron, Mehl und Buttermilch unterheben, bis ein glatter Teig entstanden ist.



Teig in die Form füllen und circa 60 Minuten im Backofen backen. Kuchenform herausnehmen und 15 Minuten auskühlen lassen.



Für die Sauce in einem kleinen Topf Butter, Zucker, Wasser und Vanille-Extrakt verrühren und erhitzen. Wenn die Sauce anfängt zu köcheln, Topf vom Herd nehmen. Mit einem Zahnstocher kleine Löcher in den Kuchenboden stechen und die Sauce gleichmäßig über dem Kuchen verteilen. Kuchen komplett auskühlen lassen und warten, bis die Sauce komplett in den Kuchen eingezogen ist. Erst danach den Butterkuchen aus der Form lösen. Vor dem Servieren mit Puderzucker bestäuben.

Rezept für schnellen Blechkuchen

Ihr braucht:

235 ml neutrales Pflanzenöl

2 Eier, verquirlt

1 TL Vanille-Extrakt

240 ml Milch

130 Gramm Zucker

390 Gramm Mehl

3 TL Backpulver

½ TL Salz

280 Gramm Rohrzucker

2 TL Zimt

110 Gramm Margarine, geschmolzen

Und so geht's:

In einer großen Schüssel Öl, Eier, Vanille-Extrakt und Milch verrühren. In einer zweiten Schüssel Zucker, Mehl, Backpulver und Salz vermengen. Nach und nach die Eier-Mischung unter die trockenen Zutaten mischen.



Eine 23 x 33 cm rechteckige Form fetten und die Hälfte des Teigs einfüllen. Für die Streusel Rohrzucker und Zimt verrühren. Die Hälfte der Streusel über den Teig streuen und den restlichen Teig einfüllen. Die übrigen Streusel auf den Teig geben. Mit der geschmolzenen Margarine bedecken.



Backofen auf 175 Grad vorheizen und Kuchen darin 25 - 30 Minuten backen. Fertigen Kuchen in kleine Stücke schneiden und servieren.

Rezept für französischen Erdbeerkuchen

Ihr braucht:

115 Gramm Butter, weich

240 Gramm Zucker

2 Eier

1 TL Vanille-Extrakt

170 Gramm Mehl

1 1/4 TL Backpulver

1/4 TL Salz

115 Gramm Sauerrahm

450 Gramm Erdbeeren, geputzt und halbiert

Und so geht's:

Backofen auf 175 Grad vorheizen. Eine Springform mit 24 cm Durchmesser fetten. In einer großen Schüssel Butter und 200 Gramm Zucker schaumig rühren. Nach und nach Eier unterheben. Vanille-Extrakt hinzufügen.



In einer zweiten Schüssel Mehl, Backpulver und Salz vermischen. Die Mehl-Mischung abwechselnd mit dem Sauerrahm unter die Butter-Mischung fügen. Zum Schluss die Erdbeeren vorsichtig einrühren.



Teig in die Form füllen und mit dem restlichen Zucker bestreuen. Kuchen für 35 - 40 Minuten backen.

Rezept für fruchtigen Zitronen-Käsekuchen

Ihr braucht:

150 Gramm Vollkorn-Butterkekse, zerkrümelt

30 Gramm Kokosraspeln

4 TL Butter, geschmolzen und abgekühlt

225 Gramm Frischkäse, weich

150 Gramm Zucker

2 TL Mehl

2 TL Milch

230 Gramm Sauerrahm

4 Eier

2 Packungen Zitronen-Puddingpulver





200 Gramm süße Sahne

1 TL Zitronenzesten, von Bio-Zitronen

Und so geht's:

Backofen auf 160 Grad vorheizen. Eine Springform mit 24 cm Durchmesser fetten und mit Backpapier auslegen. Keks-Krümel, Kokosraspeln und geschmolzene Butter vermengen. Die Mischung auf dem Boden einer Springform verteilen, gut andrücken und für zehn Minuten im Backofen backen.



Aus dem Backofen nehmen und kurz auskühlen lassen. In einer Schüssel Frischkäse, Zucker, Mehl und Milch vermixen. Sauerrahm unterheben. Nach und nach Eier hinzufügen. Zitronen-Puddingpulver einrühren. Eine große Auflaufform mit etwas Wasser füllen und auf den Boden des Backofens stellen.



Füllung auf den Kuchenboden streichen und den Kuchen auf mittlerer Stufe circa 60 Minuten backen. Backofen ausschalten und den Kuchen bei geöffneter Backofentür weitere 60 Minuten stehen lassen. Kuchen vorsichtig mit einem scharfen Messer vom Rand der Springform lösen. Bevor ihr die Form komplett löst, den Kuchen mindestens vier Stunden (besser über Nacht) in den Kühlschrank stellen.



Sahne steif schlagen und Zitronenschale untermischen. Gekühlten Kuchen mit einem Schlag Zitronen-Sahne servieren.

Rezept für leckeren Zimt-Zucker-Apfelkuchen

Ihr braucht:

​300 Gramm Rohrzucker

110 Gramm neutrales Pflanzenöl

1 Ei

240 Gramm Buttermilch

1 TL Natron

1 TL Vanille-Extrakt

260 Gramm Mehl

180 Gramm Äpfel, geschält und gehackt



Für die Zimtstreusel:

100 Gramm Zucker

1 TL Zimt

1 TL Butter

Und so geht's:

Backofen auf 160 Grad vorheizen. Alle Zutaten, bis auf den Zucker, den Zimt, die Butter und die Äpfel, zu einem Teig zusammenrühren. Wenn der Teig schön glatt ist, die Äpfel unterheben. Eine Springform mit 30 cm Durchmesser fetten und Teig einfüllen.



Zucker, Zimt und Butter verkneten und die Streusel über den Teig streuen. Kuchen für circa 45 Minuten im Backofen backen und warm servieren.

